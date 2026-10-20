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Aleco Irarragori reaparece junto a su directiva y jugadores de Santos luego de ser operado de emergencia: “Me toca estar bien para ustedes”

El presidente de Santos Laguna dedicó unas palabras a la afición previo a su duelo ante Pumas y recordó el “color esperanza” por la racha de victorias que lleva la institución

Alejandro Irarragorri Kalb, mejor conocido como Aleco Irarragorri, mandó un mensaje a la afición del club Santos luego de que fue operado de emergencia por un tema de vesícula biliar, el presidente reafirmó su compromiso de estar con el equipo (X/ @ClubSantos
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Alejandro Irarragorri Kalb, presidente deportivo del club Santos Laguna, reapareció desde una camilla de hospital acompañado de su directiva, cuerpo técnico y jugadores, mandó un mensaje a la afición previo al duelo ante Pumas. Luego de que Aleco Irarragorri fue operado de emergencia la madrugada del domingo 18 de octubre por temas de vesícula biliar, el creador del fenómeno “la esperanza es verde” agradeció las muestras de cariño.

A través de las redes sociales del club, Aleco comenzó por felicitar a Gonzalo Pineda, quien cumplió 44 años, y estableció una relación numérica entre ambas edades y las aspiraciones que mantienen para este torneo:

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“Quiero empezar por felicitar al cumpleañero Gonzalo Pineda, que cumple cuarenta y cuatro años, porque cuatro más cuatro es ocho y yo cumplí veintiséis y dos más seis es ocho”, expresó Irarragorri. Luego añadió: “Después de la siete, vamos por la ocho. Eso se los dejo de tarea”.

Aleco Irarragorri reapareció y mandó un mensaje a la afición de Santos Laguna, el presidente deportivo fue operado de emergencia (X/ @ClubSantos)
Aleco Irarragorri reapareció y mandó un mensaje a la afición de Santos Laguna, el presidente deportivo fue operado de emergencia (X/ @ClubSantos)

Aleco Irarragorri confía en que los Laguneros mantendrán racha de victorias

El dirigente también agradeció las muestras de cariño recibidas durante los últimos días. “Agradecerle a toda la afición las muestras de cariño que han tenido con todos nosotros, conmigo y con todo el plantel”, señaló.

Irarragorri Kalb destacó la presencia de los integrantes del proyecto que comenzó meses atrás y manifestó su confianza en el equipo que disputará el partido del miércoles 21 de octubre, duelo en el que recibirán la visita del club Universidad Nacional. El partido toma relevancia por la racha de partidos ganados que llevan hasta el momento, y que además una victoria los colocaría en lugares de liguilla.

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“Aquí están los arquitectos de este gran proyecto que iniciamos hace unos meses, y yo me siento con toda la confianza del partido que van a enfrentar el miércoles con espíritu inquebrantable”, afirmó.

Sobre su recuperación, explicó que permanecerá al margen de las actividades del plantel mientras cumple con el proceso posterior a la intervención. “A mí me toca jugar FIFA, tomar un poco de gelatina verde, como siempre”, comentó.

Aleco Irarragorri confía en que los Laguneros mantendrán racha de victorias (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Aleco Irarragorri confía en que los Laguneros mantendrán racha de victorias (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Antes de finalizar, el presidente del club sostuvo que los integrantes del equipo estarán a cargo del proyecto durante su recuperación. “Aquí están ellos, que van a cuidar de esto y a mí me toca estar bien por ustedes, para ustedes, para ellos y para toda la organización”, dijo. Irarragorri cerró su mensaje con un agradecimiento: “Muchas gracias”.

¿Qué le pasó a Aleco Irarragorri?

El presidente de Santos Laguna, Aleco Irarragorri, fue sometido a una cirugía de vesícula biliar durante la madrugada de este domingo 18 de octubre, después de presentar molestias físicas tras el triunfo de los Guerreros ante Querétaro en la jornada 12 del Apertura 2026. El club informó que la intervención fue exitosa y que el directivo está fuera de peligro.

El partido se disputó en el Estadio TSM Corona, donde Santos Laguna venció a los Gallos Blancos. Tras recibir atención y una valoración médica inmediata, Alejandro Irarragorri Kalb pasó al quirófano.

La institución no precisó el diagnóstico que derivó en la operación ni la fecha en que podrá abandonar el hospital. “Los médicos indicarán en qué momento será dado de alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá guardar”, señaló el equipo en su comunicado, en el que anticipó que actualizará la información sobre la salud de su presidente.

Comunicado Santos Laguna sobre la salud de Aleco Irarragorri
Comunicado Santos Laguna sobre la salud de Aleco Irarragorri

Irarragorri dirige al club desde octubre de 2024

Alejandro Aleco Irarragorri asumió la presidencia de Santos Laguna en octubre de 2024, a los 24 años, con lo que se convirtió en el directivo más joven en la historia de la Liga MX. Es hijo de Alejandro Irarragorri, dueño de Grupo Orlegi, empresa propietaria del conjunto lagunero.

En las últimas semanas, el presidente se volvió viral por sus celebraciones durante la racha de cuatro triunfos consecutivos del equipo en el Apertura 2026. Las cámaras lo captaron en las gradas del estadio Alfonso Lastras durante la victoria 2-1 frente a Atlético San Luis, donde festejó con los brazos abiertos, contorsiones y una coreografía.

Después de ese encuentro publicó en redes sociales: “Remontamos por deporte, eso somos... Disfrútenlo, y los invito a confiar, creer, soñar y apoyar. Pero sobre todo, disfrutar”. El mensaje fue compartido miles de veces y dividió opiniones entre los aficionados.

Usuarios de redes sociales lo comparan con “Chava Iglesias”, el personaje de la serie Club de Cuervos que representa a un heredero joven e inexperto al frente de un equipo de futbol. Irarragorri respondió a esa comparación en un documental de Santos Laguna próximo a estrenarse: “Yo no soy Chava Iglesias, yo soy Aleco”, y prometió el título para su equipo.

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