Cómo limpiar una maceta antes de reutilizarla

Una maceta usada puede conservar hongos, bacterias, sales y restos de productos que afectan a las plantas nuevas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Limpiar y desinfectar una maceta usada antes de reutilizarla reduce el riesgo de trasladar hongos, bacterias, virus, plagas, sales y residuos químicos a una planta nueva.

El procedimiento debe aplicarse entre cada ciclo de cultivo, sobre todo si hubo enfermedades, y requiere retirar sustrato, lavar, desinfectar, enjuagar y secar por completo.

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La tarea corresponde a cualquier persona que reutilice recipientes en jardines, huertos urbanos, viveros o semilleros.

Las extensiones de las universidades de Minnesota, Iowa State, Misuri y Georgia coinciden en que una maceta aparentemente limpia puede conservar microorganismos en restos de tierra, raíces y superficies internas.

La limpieza previa elimina la materia orgánica que reduce la eficacia de los desinfectantes.

Después, una solución de lejía, alcohol o peróxido de hidrógeno puede disminuir la presencia de patógenos, siempre que se respeten la concentración, el tiempo de contacto y las medidas de seguridad.

Las macetas usadas pueden conservar patógenos y residuos

Los restos de sustrato, raíces y tejido vegetal pueden actuar como vehículo de enfermedades. La Extensión de la Universidad de Minnesota advierte que las macetas y herramientas sucias pueden trasladar problemas desde una planta infectada hacia otra sana.

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La Extensión de Iowa State señala que los hongos y otros organismos sobreviven en recipientes viejos cuando quedan residuos adheridos.

Si se coloca una planta nueva sin sanitizar el contenedor, esos organismos pueden alcanzar sus raíces o sus tejidos jóvenes.

Los restos de sustrato, raíces y tejido vegetal pueden actuar como vehículo de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta en los semilleros. La Universidad de Georgia recomienda utilizar sustratos estériles y contenedores sanitizados porque las plántulas son vulnerables a enfermedades como el mal de almácigo, que puede provocar el colapso de los tallos en sus primeras etapas.

Las macetas también pueden contener sales procedentes del riego y de los fertilizantes. Estos depósitos aparecen con frecuencia en la terracota y la arcilla como manchas blancas o amarillentas, y conviene retirarlos antes de volver a plantar.

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La Extensión de Misuri agrega que las macetas plásticas usadas pueden conservar residuos de productos aplicados en cultivos anteriores. El lavado y el enjuague ayudan a limitar que esas sustancias afecten a especies sensibles o a plantas comestibles.

El primer paso es vaciar, cepillar y lavar el recipiente

La limpieza debe comenzar con el vaciado total de la maceta. Hay que retirar la tierra vieja, las raíces secas, las hojas y cualquier fragmento vegetal que permanezca en el fondo, los bordes o los orificios de drenaje.

Un cepillo rígido, una esponja resistente o un paño permiten desprender la suciedad visible. En recipientes con relieves, nervaduras o perforaciones pequeñas conviene prestar atención a los recovecos, donde se acumulan restos de sustrato.

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Las macetas de terracota y arcilla suelen necesitar una limpieza más intensa. La Extensión de Iowa State recomienda emplear lana de acero o cepillos de cerdas metálicas para retirar depósitos minerales y suciedad incrustada, siempre con cuidado de no dañar el recipiente.

Después del cepillado, la maceta debe lavarse con agua y detergente. La Extensión de Minnesota explica que este paso elimina grasa, biofilms y residuos orgánicos que impedirían que el desinfectante alcance la superficie de forma efectiva.

El detergente no sustituye a la desinfección. Su función es preparar el recipiente para el tratamiento posterior, ya que el cloro y otros productos pierden eficacia cuando entran en contacto con tierra o materia vegetal.

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Tras el lavado, es necesario enjuagar con agua limpia. Esta etapa cobra especial importancia si se utilizará lejía, porque no se deben combinar productos de limpieza ni aplicar hipoclorito sobre una superficie con restos de otros químicos.

Guía paso a paso para limpiar y desinfectar una maceta usada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lejía diluida es una opción habitual para desinfectar

La solución de lejía o hipoclorito de sodio es uno de los métodos más citados por las extensiones universitarias. La Extensión de Misuri y la Universidad de Georgia proponen una proporción de una parte de lejía por nueve partes de agua para macetas, herramientas y bandejas.

La Extensión de Iowa State recomienda sumergir las macetas en esa solución durante al menos 10 minutos. Luego, el recipiente debe enjuagarse con agua limpia para retirar los restos del desinfectante antes de volver a utilizarlo.

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La Extensión de Minnesota indica que una solución de lejía al 10% puede eliminar hongos, bacterias y virus en superficies limpias. El producto puede aplicarse por inmersión, pulverización o mediante un paño, según el tamaño y el material de la maceta.

La lejía requiere precauciones. Se debe trabajar con guantes, protección ocular y ventilación adecuada. También es fundamental no mezclar lejía con otros químicos, como vinagre, alcohol, amoniaco o productos de limpieza domésticos.

La solución usada no debe verterse en el jardín. La Extensión de Minnesota aconseja desecharla por el desagüe, ya que el hipoclorito puede afectar a las plantas y a los organismos beneficiosos del suelo.

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En las macetas metálicas, el contacto prolongado con lejía puede favorecer la corrosión. Para estos recipientes, la limpieza debe ser breve y seguida de un enjuague completo, o puede elegirse un método alternativo.

Después del cepillado, la maceta debe lavarse con agua y detergente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol y el peróxido ofrecen alternativas para algunos materiales

El alcohol isopropílico o etanol al 70% aparece como una alternativa rápida, sobre todo para recipientes pequeños y superficies no porosas.

La guía de Iowa State sugiere aplicarlo con un paño empapado o pulverizarlo hasta cubrir toda la maceta.

El alcohol se evapora con rapidez y no exige dilución. Aun así, la maceta debe estar limpia antes de aplicarlo, porque los residuos orgánicos pueden impedir una cobertura uniforme del producto.

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La principal precaución es su inflamabilidad. La Extensión de Minnesota recomienda mantenerlo lejos de fuentes de calor, llamas, chispas y cigarrillos, además de utilizarlo en espacios ventilados.

El peróxido de hidrógeno también puede utilizarse para desinfectar macetas. Las guías citadas en el material indican que las soluciones domésticas al 3% pueden diluirse y dejarse actuar durante varios minutos antes del enjuague y el secado.

Este método puede resultar útil para plástico y cerámica vidriada. El peróxido se degrada en agua y oxígeno, aunque requiere respetar las concentraciones, ya que los productos más concentrados pueden provocar quemaduras en personas y plantas.

Los desinfectantes comerciales con amonios cuaternarios o con peróxido de hidrógeno y ácido peracético son otra posibilidad.

La Universidad de Massachusetts y la Extensión de Arizona recomiendan seguir de forma estricta las indicaciones de la etiqueta sobre superficies, dilución, tiempo de contacto y protección personal.

La Extensión de Misuri y la Universidad de Georgia proponen una proporción de una parte de lejía por nueve partes de agua para macetas, herramientas y bandejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terracota exige más atención por su porosidad

Las macetas de terracota y arcilla son más difíciles de sanitizar que las de plástico. Sus poros pueden conservar humedad, sales, residuos químicos y microorganismos, por lo que necesitan un cepillado, lavado y enjuague más minuciosos.

La Extensión de Misuri recuerda que estas macetas se desinfectaban tradicionalmente con vapor o agua hirviendo.

El hervido durante unos 30 minutos puede ser una opción para recipientes de barro, aunque requiere precaución y no resulta adecuado para plástico.

El calor puede dañar o deformar las macetas plásticas. También puede provocar grietas en cerámicas vidriadas si se producen cambios bruscos de temperatura, por lo que no conviene aplicar estos métodos sin conocer la resistencia del material.

Para eliminar sales en terracota, algunas de las guías incluidas en el material recomiendan tratamientos separados con soluciones de vinagre y agua.

Ese proceso nunca debe coincidir con la lejía ni realizarse sin enjuagar completamente el recipiente entre un producto y otro.

La cerámica vidriada y el vidrio, en cambio, tienen superficies más lisas. En esos casos suele bastar con retirar la tierra, lavar con detergente, desinfectar, enjuagar y dejar secar sin necesidad de tratamientos destinados a la porosidad.

Las jardineras de madera requieren un manejo distinto. La Extensión de Minnesota aconseja lavarlas con agua tibia y jabón, secarlas y protegerlas con aceite o conservante, en lugar de exponerlas a desinfectantes agresivos que puedan penetrar en el material.

Las macetas de terracota y arcilla son más difíciles de sanitizar que las de plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enjuague y el secado completan el proceso de higiene

Una vez aplicado el desinfectante, la maceta debe enjuagarse a fondo con agua limpia. La Extensión de Iowa State y la Extensión de Misuri advierten que los restos de lejía pueden dañar las raíces de las nuevas plantas.

La medida es todavía más importante en terracota y arcilla. La estructura porosa puede retener pequeñas cantidades de desinfectante, que luego podrían pasar al sustrato si la maceta se utiliza sin un aclarado suficiente.

El último paso es dejar que el recipiente se seque completamente al aire. La Extensión de Iowa State recomienda no usar toallas y permitir que la evaporación elimine la humedad restante antes de añadir tierra nueva.

Las macetas de terracota pueden secarse en un lugar ventilado y con luz solar. No conviene guardarlas húmedas, ya que esa condición puede favorecer la aparición de mohos en la superficie.

Una maceta limpia no garantiza por sí sola un cultivo sano si se utiliza tierra contaminada.

Si la planta anterior tuvo pudrición de raíces, enfermedades fúngicas o plagas persistentes, las guías sobre reutilización de sustrato aconsejan descartar esa tierra o desinfectarla por separado antes de emplearla otra vez.