México

Qué significa ver una cucaracha voladora en casa y de qué especie se trata

Por encima de 30 grados centígrados y con humedad elevada, la cucaracha americana activa su musculatura de vuelo, y puede ser vista incluso en hogares limpios

Una cucaracha marrón con las alas abiertas suspendida sobre una encimera de madera, frente a cuencos y un paño.
Su nombre científico es Periplaneta americana, aunque también se le conoce como cucaracha de alcantarilla o cucaracha voladora. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una cucaracha voladora en casa suele ser una cucaracha americana (Periplaneta americana), la especie de mayor tamaño entre las que habitan drenajes y alcantarillas en México.

Mide entre 3 y 5 centímetros, tiene color marrón rojizo y alas completas que le permiten planear distancias cortas, sobre todo en noches calurosas y húmedas.

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Su vuelo depende de la temperatura ambiental. Por debajo de los 25 grados casi no despega, porque su musculatura de vuelo necesita calor para activarse.

Una cucaracha de color marrón rojizo con antenas largas y alas entreabiertas sobre un suelo de baldosas blancas.
El color marrón rojizo y las alas que sobresalen del abdomen son el rasgo distintivo de la especie ''voladora''. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por encima de los 30 grados, en condiciones de humedad, la probabilidad de verla desplazarse por el aire aumenta de forma notable, aunque su vuelo nunca es ágil ni sostenido, sino un planeo pesado que suele terminar en choque contra una pared o una persona.

La cucaracha americana vive en drenajes, no dentro de las habitaciones

Esta especie se concentra principalmente en alcantarillas, sistemas de drenaje, sótanos y cuartos de basura.

No es habitual que se reproduzca dentro de una casa habitada, a diferencia de otras especies más pequeñas que sí colonizan cocinas y baños.

Cucaracha marrón y beige con antenas largas, emergiendo de una coladera metálica circular en un piso de baldosas claras.
Su hábitat natural es el sistema de drenaje, no el interior de las viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un ejemplar aparece volando dentro de una habitación, lo más común es que haya entrado por una ventana o puerta abierta, atraída por la luz artificial encendida durante la noche.

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Esto ocurre incluso en viviendas con buena limpieza, porque el estímulo que la atrae es lumínico, en su mayoría, y no necesariamente alimenticio.

Qué significa que una cucaracha voladora entre a tu hogar

Ver una sola cucaracha americana volando no significa de forma automática que exista una infestación dentro de la vivienda.

La especie entra como visitante ocasional desde su hábitat natural en el drenaje, y su presencia puntual en un cuarto con ventana abierta no indica reproducción activa en el lugar, por lo que significa que alguna de estas vías está abierta.

Las señales que sí apuntan a una colonia establecida dentro de la casa son distintas.

Hombre con pijama, linterna de mano y linterna frontal en un baño a oscuras frente a una cucaracha en el aire y otra en la pared.
Esta especie se siente atraída hacia la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas destacan los avistamientos repetidos con ventanas cerradas, la presencia de ninfas pequeñas y sin alas que no pudieron entrar volando, y el hallazgo de una ooteca, el estuche de huevos que confirma reproducción activa.

También son indicio de plaga los excrementos oscuros similares a granos de pimienta gruesa en esquinas de cajones o detrás del refrigerador, un olor rancio y aceitoso persistente en armarios, y ejemplares que surgen directamente de una coladera, el desagüe de la regadera o un hueco de tubería en lugar de provenir de una ventana.

La especie transporta bacterias pero no pica ni es agresiva

La cucaracha americana no pica ni ataca a las personas. El riesgo real asociado a su presencia es sanitario: al desplazarse por drenajes, alcantarillas y basura, transporta microorganismos y bacterias en sus patas, lo que la convierte en fauna nociva dentro de cualquier vivienda.

Primer plano de una cucaracha de color marrón rojizo con antenas, sobre un suelo de baldosas con fragmentos de alimentos y suciedad.
Rara vez se reproduce dentro de una vivienda habitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, los manuales de saneamiento recomiendan evitar aplastarla directamente con las manos sin protección, ya que el contacto puede dispersar esas bacterias sobre superficies de uso cotidiano como mesas, pisos o cubiertas de cocina.

Cómo sacarla del cuarto sin riesgo

El procedimiento recomendado para desalojar a una cucaracha americana de una habitación comienza por apagar la luz del cuarto donde se encuentra y encender la de un espacio contiguo o exterior.

El insecto tiende a dirigirse hacia la zona más iluminada en busca de una salida, un comportamiento de atracción a la luz que coincide con el descrito para insectos voladores en el manual de control de plagas de la Secretaría de Salud.

Una cucaracha americana de color marrón rojizo con patas espinosas y antenas largas se sujeta a un vaso transparente medio lleno de agua sobre una mesa de madera.
Suele ingresar por ventanas, drenajes o puertas abiertas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar una sola abertura disponible, como una ventana o la puerta de un balcón, facilita que salga por sí sola en uno o dos minutos.

Si el ejemplar se posa en una superficie y se prefiere retirarlo a mano, puede cubrirse con un vaso, deslizar una cartulina rígida por debajo y trasladarlo al exterior sin contacto directo.

Golpearla en pleno vuelo no resulta efectivo: las corrientes de aire generadas por el manoteo hacen su trayectoria más errática, no más predecible.

Rociar insecticida sobre un insecto en movimiento tampoco es recomendable, porque el producto puede terminar sobre superficies de uso alimenticio sin haber alcanzado al ejemplar.

Cucaracha blanca sobre encimera de madera, con cuencos, un trapo y un fregadero al fondo borroso de una cocina.
Los excrementos oscuros tipo pimienta indican actividad prolongada en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mosquiteras y sellado de drenajes como prevención

La colocación de mosquiteras en ventanas es la medida más efectiva contra el ingreso de ejemplares voladores.

La Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2 de la Secretaría de Salud, enfocada en la prevención de enfermedades transmitidas por vector, establece como medida de protección en viviendas “la instalación de mallas de alambre o plástico en puertas y ventanas” para evitar el acceso de insectos al interior de los hogares.

Hombre arrodillado instala un mosquitero en la ventana de un baño con inodoro, lavabo y azulejos blancos. Afuera se ve un jardín.
Sellar grietas, poner mosquiteros y mantener el drenaje con rejillas en buen estado son los mejores hábitos para evitar que esta especie entre al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sellado de coladeras, huecos de tubería y grietas cercanas a sistemas de drenaje reduce el acceso de los ejemplares que se desplazan caminando desde el alcantarillado.

El manejo adecuado de basura y la eliminación de residuos de comida expuestos completan las medidas preventivas recomendadas para mantener alejada a esta especie del interior del hogar.

Por qué aparece con más frecuencia durante la temporada de lluvias

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) documenta que las lluvias intensas inundan los sistemas de alcantarillado y desplazan el aire disponible en las tuberías, lo que obliga a la cucaracha americana a migrar hacia arriba en busca de refugio seco, incluidas las conexiones de drenaje que comunican con cocinas y baños.

Este desplazamiento explica por qué los avistamientos aumentan después de tormentas, incluso en viviendas limpias, ya que el insecto no busca suciedad sino escapar de la inundación de su hábitat subterráneo.

Vista aérea de la Ciudad de México con la Torre Latinoamericana y otros rascacielos. Grandes nubes de lluvia oscuras cubren el cielo del atardecer.
La migración hacia las viviendas ocurre incluso en espacios con buena higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensuión de la Universidad de Minnesota señala además que algunas especies pueden entrar a los edificios tras lluvias abundantes, aprovechando huecos bajo puertas y desagües sin protección.

Revisar que las coladeras del patio y la banqueta tengan rejilla en buen estado reduce el riesgo de que los ejemplares suban directamente desde el drenaje hacia el interior de la casa durante estas temporadas.

Qué hacer si se encuentra una ooteca en casa

La ooteca es una cápsula de color café oscuro, de forma alargada y textura coriácea, que mide alrededor de 0.9 centímetros.

Estas ootecas contienen entre 14 y 16 huevos de cucaracha americana.

Su hallazgo confirma reproducción activa dentro de la vivienda, a diferencia de un ejemplar adulto aislado que solo representa una visita ocasional.

Ilustración en acuarela sobre papel blanco con nueve ootecas marrones de cucaracha dispuestas sobre manchas tenues en tonos verdes.
La ooteca mide alrededor de 0.9 centímetros y contiene entre 14 y 16 huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tesis del Instituto de Biología de la UNAM sobre biología y control de cucarachas en la Ciudad de México documenta que esta especie deposita sus ootecas cerca de fuentes de alimento y humedad, fijándolas a superficies mediante una secreción pegajosa, lo que dificulta su desprendimiento accidental.

Se recomienda retirarla con guantes, sin aplastarla directamente, y desecharla en una bolsa cerrada.

Buscarla en zonas oscuras como la parte trasera de muebles, detrás del refrigerador o dentro de cajones con poco uso. Si se localizan varias ootecas en distintos puntos, la recomendación es acudir a un servicio profesional de control de plagas.

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