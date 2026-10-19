Karina Barrón niega registro en Morena y dice que ha sufrido amenazas y vigilancia con drones en su casa

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La exdiputada federal Karina Barrón Perales negó haberse registrado como aspirante a una diputación federal por el Distrito 10 de Nuevo León y afirmó que se trata de una usurpación de su identidad. Lo hizo en un video difundido en redes sociales, donde también aseguró que presentará denuncias ante las autoridades.

¿Qué dijo Karina Barrón?

La exlegisladora afirma que no firmó ni autorizó el documento difundido en plataformas digitales sobre el Distrito 10 de Nuevo León y anuncia acciones legales ante las autoridades competentes a la brevedad

En un mensaje publicado en Instagram la noche del domingo 18 de octubre, Barrón afirmó: “Circula en redes sociales un supuesto registro en mi nombre como aspirante a una diputación federal. Es falso, no lo realicé, no lo firmé y no autoricé a nadie para hacerlo”.

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Señaló además que no se trata de un hecho aislado. Indicó que hace un par de semanas se difundió un supuesto oficio dirigido a la Presidencia de la República con su nombre, que también calificó de falso. Sostuvo que ambos documentos fueron fabricados usurpando su identidad.

Barrón aseguró que en los últimos meses ha vivido bajo amenazas y vigilancia, y mencionó el presunto uso de drones cerca de su domicilio. Afirmó que su equipo jurídico ya cuenta con evidencias y que las denuncias se presentarán “a la brevedad”. Según El Norte, anunció que acudirá a la Fiscalía General del Estado. También dijo que responsabiliza a la persona que está detrás de estos hechos de lo que pudiera ocurrirle a ella o a sus hijos.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente quién habría elaborado los documentos ni existe una resolución de autoridad que determine su autenticidad o falsedad.

El registro que circuló en redes

De acuerdo con medios locales, el sábado 17 de octubre comenzó a circular una imagen con el supuesto acuse de registro en línea de Barrón. El documento incluía su nombre, el partido y el folio 04977-024, con fecha del 4 de octubre.

Publimetro y Consulta Monterrey informaron del registro el 18 de octubre. Citaron fuentes internas de Morena que indicaron que el estatus jurídico de Barrón sería revisado. Zócalo reportó que fuentes del partido habían confirmado el registro antes de la negativa de Barrón.

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Es relevante considerar que la imagen circuló en plataformas digitales y que, hasta ahora, no hay una confirmación oficial pública de Morena sobre su autenticidad. El Norte publicó que el partido descartó haber aceptado el registro; esa postura debe verificarse en un comunicado o declaración directa del partido.

Reacción de Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier le respondió al PT luego de que la descartó como candidata al gobierno de Nuevo León. Crédito: X / @RealidadesPue

La exsecretaria de Economía Tatiana Clouthier cuestionó el posible registro. Según Vanguardia, afirmó que Barrón es un perfil que “no representa” al movimiento y que su eventual participación sería una afrenta para la militancia.

Clouthier añadió que, de acuerdo con versiones internas del partido que no detalló, el registro habría sido aceptado porque Barrón tendría información que podría afectar a otros personajes políticos. No presentó pruebas ni nombres y no confirmó si Barrón formaría parte de algún equipo político específico.

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Antecedentes del caso

Barrón fue diputada federal por el PRI en la LXV Legislatura (2021-2024) y diputada local en Nuevo León. Posteriormente se desempeñó como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, en la administración del alcalde Adrián de la Garza.

En marzo de 2026, la FGR ordenó su detención tras una denuncia presentada por el senador de Morena Waldo Fernández. De acuerdo con Publimetro, un juez federal la vinculó a proceso por falsedad de declaración y extorsión, delitos que se le imputan en perjuicio del legislador. Vincular a proceso no equivale a una sentencia condenatoria: la persona mantiene la presunción de inocencia.

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Consulta Monterrey indicó que Barrón no fue sentenciada y que habría llegado a un acuerdo con Fernández que incluiría no buscar cargos públicos. Este dato no ha sido confirmado por las partes en las fuentes consultadas.

En su video, Barrón se refirió a una ocasión anterior en la que, dijo, la señalaron y no pudo defenderse como debía. No especificó a qué episodio se refería.

¿Qué sigue?

Quedan varios puntos por aclarar:

Si la Fiscalía recibe formalmente las denuncias anunciadas y abre una carpeta de investigación.

Si Morena emite una postura oficial sobre el folio y el proceso de registro.

Si se identifica quién elaboró y difundió los documentos señalados como falsos.