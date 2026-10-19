México

En qué consiste el tratamiento ‘Exilis’, el procedimiento estético no invasivo al que se somete Celia Lora

La hija de Álex Lora mostró cómo su doctor le aplicó la tecnología, con la que buscó evitar inyecciones de botox, cirugías plásticas, agujas y periodos de recuperación

Celia Lora revela que pierde 10 kilos en cerca de un año tras modificar sus horarios de alimentación y aprender a priorizar la proteína, según cuenta en un video publicado en las redes sociales de Gama Roman, doctor y especialista en Estética Facial y Corporal

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Celia Lora se sometió a Exilis Ultra 360, un procedimiento estético no invasivo que combinó radiofrecuencia monopolar y ultrasonido para trabajar la firmeza de la piel en su rostro y cuello.

La hija de Álex Lora mostró en Instagram cómo el doctor Gama le aplicó la tecnología, con la que buscó evitar inyecciones de botox, cirugías plásticas, agujas y periodos de recuperación.

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La creadora de contenido compartió fragmentos del procedimiento en sus redes sociales mientras el especialista utilizó un dispositivo sobre distintas zonas de su cara y cuello. Lora explicó que optó por este método porque no implicó cortes ni cicatrices.

El tratamiento se conoció comercialmente como Exilis Ultra 360 y fue descrito como una alternativa de medicina estética para quienes buscaron atender flacidez, líneas finas, acumulación de grasa en áreas específicas y pérdida de definición facial sin entrar a un quirófano.

Celia Lora mostró la aplicación de Exilis en rostro y cuello

Durante uno de los videos, Celia Lora apareció junto al doctor Gama mientras recibió el tratamiento. La también modelo explicó que el procedimiento le resultó atractivo por su carácter no invasivo y por la sensación que percibió durante la sesión.

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“Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Celia Lora y estoy aquí con mi doctor Gama, que me hizo Exilis, que es un tratamiento monopolar y que, afortunadamente, es lo que a mí más me gustó, que fue nada, nada, nada de ir a cirugía, nada invasivo, nada que te moldeara, que te sacara cicatrices”, expresó.

Un especialista en estética presenta y aplica un procedimiento de radiofrecuencia monopolar en la mandíbula y el cuello de Celia Lora. La grabación muestra la explicación previa de la técnica frente a la cámara y la posterior sesión clínica con el dispositivo sobre la paciente en camilla.

La modelo de OnlyFans añadió que la aplicación fue rápida y que durante el paso del aparato sobre la piel sintió calor y hormigueo. “Fue una cosa rápida, solo sentiste calentito, hormigueo y pudiste quedar… ¡auch! Sobre todo del cuello y de la cara”, comentó mientras se realizaba el procedimiento.

La influencer, quien fue conocida por su actividad en plataformas como OnlyFans y por aparecer en revistas para caballeros, difundió el contenido como parte de una serie de publicaciones sobre los cuidados estéticos a los que recurrió.

Exilis Ultra 360 combinó radiofrecuencia y ultrasonido

El doctor Gama describió el equipo como una tecnología que utilizó dos tipos de energía: radiofrecuencia monopolar y ultrasonido. La primera generó calor controlado en capas profundas de los tejidos, mientras el ultrasonido aportó una acción mecánica dirigida.

De acuerdo con la explicación compartida por el especialista, el procedimiento buscó estimular los fibroblastos, células relacionadas con la producción de colágeno y elastina. Estas proteínas participaron en la elasticidad y estructura de la piel.

El aparato también contó con un sistema de enfriamiento regulado en tiempo real. Esta función protegió la superficie de la piel mientras el dispositivo alcanzó temperaturas más elevadas en tejidos profundos, con registros cercanos a los 40 °C, según la información difundida sobre el tratamiento.

El calentamiento se aplicó de forma gradual. La intención consistió en favorecer un efecto tensor progresivo, no inmediato, debido a que la producción de colágeno requirió tiempo para desarrollarse después de cada sesión.

Exilis Ultra 360 combinó radiofrecuencia y ultrasonido (RS)
Exilis Ultra 360 combinó radiofrecuencia y ultrasonido (RS)

Doctor Gama explicó el objetivo de la sesión de Celia Lora

En otro video, el doctor Gama detalló las zonas en las que trabajó con Lora. El especialista señaló que el tratamiento se dirigió principalmente a una parte del rostro y al cuello de la modelo.

“Amigos, soy el doctor Gama y hoy nos acompañó nuestra amiga Celia Lora. Hoy aplicamos Exilis, que fue una tecnología de punta, no invasiva, para trabajar cuerpo y rostro”, dijo.

El médico explicó que la sesión buscó estimular los fibroblastos y el tono muscular en las áreas tratadas. “En este caso, trabajamos parte del rostro y un poco del cuello para que estimuláramos los fibroblastos, además del tono muscular y siguiéramos viéndonos espectaculares sin agujas, sin dolor y sin quirófano”, sostuvo.

La aplicación facial de Exilis Ultra 360 se utilizó en rostro, cuello, escote, contorno de ojos, párpados, ojeras y línea de la mandíbula. En esas zonas, el objetivo fue mejorar la apariencia de arrugas finas, definir el contorno facial y atender la flacidez asociada con el paso del tiempo.

El procedimiento también se aplicó en abdomen, brazos y piernas

La tecnología no se limitó al rostro. El tratamiento se promovió también para zonas corporales como abdomen, brazos, piernas, glúteos, flancos y áreas con celulitis.

En el cuerpo, la radiofrecuencia y el ultrasonido se utilizaron con el propósito de atender grasa localizada y flacidez. Los resultados pudieron variar de acuerdo con las características de cada persona, la zona tratada, el número de sesiones y los hábitos posteriores al procedimiento.

La información difundida sobre Exilis indicó que usualmente se recomendaron entre 4 y 6 sesiones, aunque la cifra pudo aumentar según el objetivo estético y la valoración médica. Las aplicaciones se realizaron con una frecuencia semanal o quincenal.

En qué consiste el tratamiento ‘Exilis’, el procedimiento estético no invasivo al que se somete Celia Lora (RS)
En qué consiste el tratamiento ‘Exilis’, el procedimiento estético no invasivo al que se somete Celia Lora (RS)

El procedimiento no requirió agujas, anestesia, cirugía ni reposo, de acuerdo con la descripción proporcionada por el especialista. Las personas pudieron retomar sus actividades después de cada sesión, aunque la respuesta de la piel dependió de cada caso.

Embarazo e implantes metálicos fueron considerados contraindicaciones

La información sobre Exilis Ultra 360 señaló que el tratamiento no se recomendó para mujeres embarazadas ni para personas que tuvieron implantes metálicos en la zona donde se aplicó el aparato.

También se planteó como un procedimiento apto para distintos tipos de piel y sin una restricción general relacionada con el Índice de Masa Corporal. La aplicación requirió una valoración previa para definir si la tecnología resultó adecuada para cada paciente.

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