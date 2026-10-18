México

México registra su mayor tasa de mortalidad por cáncer de mama en 10 años

En 2026 se han registrado 20 mil 501 casos a nivel nacional, de los cuales más de 200 son en hombres

Una mano femenina sostiene un lazo de cinta rosada sobre el fondo de una camisa de tono claro
Una mujer sostiene el lazo rosado que simboliza la concientización y la detección temprana del cáncer de mama.
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Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, una enfermedad que continúa como la principal causa de fallecimiento por tumores en mujeres y que también afecta a los hombres. Sin embargo, la mortalidad por esta causa alcanza su nivel más alto de la última década analizada en México.

La organización Plataforma Demográfica reporta que la tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama llega a 18.1 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más en 2024.

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El registro es el más alto de la serie publicada entre 2015 y 2024, elaborada con datos de la Secretaría de Salud y de la población a mitad de año del Consejo Nacional de la Población (Conapo).

A esto se suma, que de acuerdo con el último boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica registra 20 mil 501 casos de cáncer de mama en mujeres entre el 1 de enero y el 12 de octubre de 2026. En ese mismo periodo, reporta 273 casos en hombres.

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La tasa de mortalidad aumenta a 18.1 en 10 años

La tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 15.7 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más en 2015. En 2016 subió a 16.3, mientras que durante 2017 alcanzó 16.5, de acuerdo con la gráfica difundida por Plataforma Demográfica.

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El indicador llegó a 17.1 en 2018 y aumentó a 17.4 en 2019. Para 2020 registró 17.9 defunciones por cada 100 mil mujeres, el nivel más alto hasta ese momento dentro de la serie.

Durante 2021, la tasa descendió a 17.8 defunciones por cada 100 mil mujeres y en 2022 bajó a 17.3. El registro volvió a subir a 17.5 en 2023 y alcanzó 18.1 en 2024, el mayor valor del periodo analizado.

Plataforma Demográfica señala que, pese a los progresos en diagnósticos y en la promoción de la salud, las defunciones por cáncer de mama son más altas que hace una década.

La organización plantea que hacen falta más espacios de atención para quienes presentan la enfermedad, mayor difusión e inversión en salud pública.

La mortalidad aumenta conforme avanza la edad

Las cifras de 2024 muestran que el riesgo de fallecer por cáncer de mama incrementa con la edad. Entre las mujeres de 20 a 24 años, la tasa específica de mortalidad fue de 0.25 defunciones por cada 100 mil mujeres y se reportaron 14 fallecimientos.

Una mujer con bata sostiene una mamografía con zonas rojas resaltadas frente a un panel de luz.
Una médica analiza una mamografía con anomalías marcadas en rojo para la evaluación diagnóstica de un tumor de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa llegó a 2.82 defunciones por cada 100 mil mujeres entre los 30 y 34 años, y a 6.68 entre los 35 y 39. En el grupo de 40 a 44 años se ubicó en 11.72; de los 45 a los 49 años, en 18.61.

Las mujeres de 50 a 54 años registraron una tasa de 26.45 defunciones por cada 100,000. Entre los 55 y 59 años fue de 31.80, mientras que en el grupo de 60 a 64 años llegó a 39.39 y entre los 65 y 69 años alcanzó 39.92.

La tasa específica subió a 51.42 defunciones por cada 100,000 mujeres entre los 70 y 74 años. Las mujeres de 75 años o más concentraron el mayor número de muertes, con mil 649 fallecimientos, y la tasa más elevada, de 68.03 defunciones por cada 100 mil mujeres.

El grupo de 60 a 64 años registró mil 083 fallecimientos durante 2024; el de 55 a 59 años, mil 069; el de 50 a 54 años, mil 043; el de 45 a 49 años, 796, y el de 40 a 44 años, 533.

Chihuahua registra la tasa estandarizada más alta del país

La tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de mama presenta diferencias entre entidades federativas. Esta medición considera la estructura etaria de cada estado y ubica a Chihuahua con el mayor registro de la gráfica de Plataforma Demográfica: 25.6 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más.

Baja California Sur registra una tasa de 23.1 defunciones por cada 100,000 mujeres, seguida de Coahuila, con 21.5. Sonora y Jalisco reportan 21.3 cada una; Colima, 21.1; Nuevo León, 20.9; Ciudad de México, 20.6; Aguascalientes, 20.5, y Guanajuato, 20.3.

El colectivo señala que el norte de México registra una mayor mortalidad por cáncer de mama. Baja California alcanza una tasa de 20.0 defunciones por cada 100,000 mujeres; Tamaulipas, 19.6; Sinaloa, 18.0, y Durango, 17.2.

Guerrero registra la tasa más baja de la gráfica, con 12.8 defunciones por cada 100,000 mujeres. Oaxaca presenta 13.1; Campeche y Tlaxcala, 13.4 cada uno; Chiapas, 13.8; Hidalgo, 14.8; Yucatán, 15.0, y Puebla y Veracruz, 15.5.

Las campañas de detección son gratuitas en todo México

Plataforma Demográfica señaló que las campañas de detección de cáncer de mama son gratuitas y se encuentran activas en todo México, sin importar si las personas cuentan o no con seguridad social. La atención está disponible en Centros de Salud e IMSS-Bienestar, así como en Unidades de Medicina Familiar del IMSS y Clínicas de Medicina Familiar del ISSSTE.

El colectivo recomendó iniciar autoexploraciones a partir de los 20 años. Entre los 40 y 69 años, plantea preguntar por una mastografía de detección. Ante la presencia de una bolita o un cambio en la mama, indica acudir a valoración médica inmediata.

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