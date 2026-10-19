México

Reclutamiento forzado en redes: Gobierno de México reporta mil 800 páginas identificadas y mil en trámite de baja

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que alrededor de 800 cuentas ya fueron retiradas, mientras el Gobierno federal investiga el uso de plataformas digitales para captar jóvenes; también anunció la detención de tres presuntos responsables durante el fin de semana

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)
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El Gobierno de México identificó mil 800 páginas relacionadas con el reclutamiento de jóvenes en plataformas digitales. De ellas, alrededor de 800 ya fueron dadas de baja y otras mil permanecen en trámite de eliminación, informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes la mandataria también reportó la detención de tres presuntos responsables de este delito durante el fin de semana y atribuyó estas acciones a las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuya área de ciberseguridad monitorea redes sociales y plataformas de videojuegos para detectar mecanismos de captación utilizados por grupos delictivos.

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La mayoría de las páginas identificadas, señaló, corresponde a TikTok, con cuya empresa el Gobierno mantiene comunicación para solicitar el retiro de las cuentas.

Sheinbaum no precisó cuántas personas han sido víctimas de reclutamiento forzado ni cuántos jóvenes detenidos en operativos de seguridad fueron identificados posteriormente como víctimas de esta práctica. Explicó que, cuando una persona detenida aparece en los registros de desaparecidos, las autoridades revisan su situación y la consideran una posible víctima, incluso si presuntamente cometió algún delito.

“El área de ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia revisa permanentemente, con las mejores herramientas, páginas de TikTok, otras redes sociales y plataformas, incluso de videojuegos, para identificar y solicitar la baja de cuentas utilizadas para el reclutamiento. Es un trabajo permanente para evitar que un grupo delictivo utilice una plataforma para captar a un joven de manera aparentemente voluntaria”, explicó Sheinbaum.

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(Infobae)
Estos son algunos de los emojis que el narco usa como códigos “secretos” para hacer propaganda en redes sociales. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Alertas de desaparición buscan acelerar la localización

La presidenta destacó el sistema de alertamiento coordinado por la Secretaría de Gobernación con autoridades federales y estatales para activar búsquedas inmediatamente después de recibir un reporte de desaparición.

Según Sheinbaum, al menos la mitad de las personas incorporadas a este sistema son localizadas durante las siguientes 24 horas. Aclaró que no todos los casos están relacionados con delitos, pues también hay personas que se ausentan voluntariamente por problemas familiares u otras circunstancias.

“El centro de alertamiento de la Secretaría de Gobernación está vinculado con las 32 entidades de la república, donde también hay centros de alertamiento. Cuando un familiar denuncia una desaparición ante la fiscalía o alguna autoridad, de inmediato se generan las alertas para encontrar a la persona. Hasta este momento, por lo menos la mitad de las personas reportadas en este sistema de alertas, son encontradas en las siguientes 24 horas, afirmó.

El mecanismo reúne a dependencias como la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades sanitarias y penitenciarias. El objetivo es que los centros de alertamiento de las 32 entidades estén conectados para facilitar la búsqueda cuando una persona se traslada de un estado a otro.

Como parte de las medidas para fortalecer este sistema, Sheinbaum mencionó una propuesta presentada ante el Congreso para hacer obligatorio acreditar la identidad al abordar autobuses en centrales camioneras, requisito que, indicó, actualmente no se exige de manera generalizada.

“Este centro de alertamiento ha permitido avanzar mucho y lo estamos fortaleciendo con equipo. Queremos fortalecer también la obligación de acreditar la identidad de todas las personas que suben a un autobús en una central camionera. Esta es una propuesta que ya está en el Congreso y que serviría para el sistema de alertamiento”, explicó la mandataria.

Claudia Sheinbaum frente a dos micrófonos en un atril de madera con el escudo de México y la bandera nacional al fondo.
Sheinbaum informó que alrededor de 800 de las mil 800 páginas identificadas ya fueron dadas de baja, mientras que otras mil permanecen en trámite de eliminación. El Gobierno mantiene comunicación con TikTok para solicitar el retiro de las cuentas. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)

Gobernación reporta 16 mil personas localizadas

La mandataria informó que la Secretaría de Gobernación reportó la localización de 16 mil personas mediante la revisión de registros administrativos y acciones de búsqueda. Entre las primeras diligencias se encuentra verificar si alguien reportado como desaparecido realizó trámites bancarios, contrajo matrimonio en otra entidad o dejó otros registros que permitan establecer su paradero.

Cuando existe un número telefónico, las autoridades intentan contactar directamente a la persona; además, los gobiernos estatales colaboran con visitas domiciliarias. Sheinbaum señaló que la mayoría de las 16 mil personas localizadas fueron encontradas con vida, mientras que un porcentaje menor apareció en registros forenses.

“La semana pasada Segob informó que se han encontrado 16 mil personas. Lo primero que hacemos es revisar si la persona reportada como desaparecida realizó algún trámite bancario o si se casó en otro estado de la república. De esa manera se puede establecer administrativamente que fue localizada”, aseguró.

“De inmediato se llama por teléfono, cuando tenemos el número proporcionado en la alerta de desaparición. Además, ahora las entidades de la república nos ayudan a buscarlas en sus domicilios”, agregó la presidenta.

FGR reforzará identificación de personas fallecidas

Sheinbaum también anunció que la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal, trabaja para fortalecer la identificación de personas fallecidas que permanecen sin identidad confirmada.

De acuerdo con la presidenta, la fiscal general, Ernestina Godoy, se ha reunido con fiscales estatales para impulsar estas tareas. También señaló que la FGR dispondrá de recursos adicionales para este propósito el próximo año, mientras que se ha solicitado a los gobiernos estatales destinar presupuesto específico.

La Secretaría de Gobernación también mantiene reuniones con colectivos de búsqueda para explicar las acciones institucionales y los mecanismos mediante los cuales pueden participar en los procesos de localización e identificación.

Por otra parte, Sheinbaum señaló que revisará un estudio de la Universidad Iberoamericana sobre fosas clandestinas en predios privados de la Ciudad de México entre 2020 y 2024. Dijo que solicitará a Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, quienes colaboraron con ella durante su gestión como jefa de Gobierno, revisar la información.

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