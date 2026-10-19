Fuga de fosfato de aluminio intoxica al menos tres personas en local de la Central de Abastos Querétaro

Elementos del cuerpo de bomberos de Querétaro con equipo de protección intervienen ante un contenedor que emite vapores frente a un establecimiento comercial.

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Una emergencia por una fuga de una sustancia identificada por Bomberos Querétaro como fosfato de aluminio se registró este lunes 19 de octubre en la Central de Abastos de Querétaro. La corporación informó que tres personas expuestas al material recibían valoración por precaución y confirmó que la situación quedó bajo control.

En la publicación difundida mediante su cuenta de X, el cuerpo de emergencias señaló que el químico ya había sido neutralizado y confinado. Aunque el incidente fue reportado inicialmente como una intoxicación, el mensaje oficial describió a las personas atendidas como expuestas, sin precisar un diagnóstico médico ni la gravedad de su condición.

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Por su parte, ADN Informativo difundió un reporte cuyo encabezado señaló que cinco personas resultaron intoxicadas por inhalar químicos dentro de un local del centro de abasto. Esa cifra difiere de la comunicada por Bomberos Querétaro, que confirmó la valoración preventiva de tres personas.

🚨 #AlMomento | Controlada la emergencia por fuga de fosfato de aluminio en la Central de Abastos.

👨‍🚒 El químico ya fue neutralizado y confinado.

🚑 Se valora a 3 personas expuestas por precaución.#SituaciónBajoControl 🚒✨ pic.twitter.com/vPmhtPOzgV — Bomberos Querétaro (@BomberosQro) October 19, 2026

La corporación informó sobre la atención del incidente mediante una publicación breve en redes sociales, en la que identificó tanto el lugar de la emergencia como el nombre de la sustancia involucrada.

“Controlada la emergencia por fuga de fosfato de aluminio en la Central de Abastos”, indicó Bomberos Querétaro. En el mismo mensaje agregó: “El químico ya fue neutralizado y confinado”.

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Con esa actualización, la institución dio por controlada la contingencia relacionada con el material. Sin embargo, la publicación no detalló la cantidad de producto involucrado, el recipiente en el que se encontraba ni las circunstancias que originaron la fuga.

Tampoco precisó el número o nombre del establecimiento donde ocurrió el incidente. Por ello, con la información difundida no es posible establecer si el material estaba almacenado, se utilizaba en ese momento o había sido colocado previamente dentro del inmueble.

Una actualización de Expreso Querétaro también reportó la intervención de Bomberos y personal de Protección Civil, así como la valoración de tres personas en el lugar como medida preventiva.

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¿Cuántas personas resultaron afectadas en la Central de Abastos?

La información disponible presenta dos cifras que deben distinguirse. El encabezado del reporte de ADN Informativo mencionado anteriormente habló de cinco personas intoxicadas por inhalación de químicos al interior de un local.

En cambio, la publicación de Bomberos Querétaro señaló expresamente: “Se valora a 3 personas expuestas por precaución”. El mensaje no incluyó un balance de cinco afectados ni explicó si existían otras personas que hubieran recibido atención por separado.

La diferencia también se encuentra en la descripción de su estado de salud. Mientras el reporte periodístico utilizó el término intoxicadas, la corporación informó de una exposición al químico que motivó una revisión preventiva. El comunicado no permite presentar esa valoración como un diagnóstico confirmado de intoxicación.

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Hasta la actualización contenida en la imagen, Bomberos Querétaro no había informado sobre traslados hospitalarios, síntomas específicos o resultados de las revisiones. La ausencia de esos datos tampoco permite concluir que las personas hubieran sido dadas de alta o que no necesitaran seguimiento médico.

Qué se sabe de la sustancia y qué falta por aclarar

El nombre fosfato de aluminio corresponde a la identificación que aparece en la publicación oficial de Bomberos Querétaro. El mensaje no estuvo acompañado de una ficha técnica, una fotografía de la etiqueta del producto o información adicional que permitiera verificar su composición.

Por esa razón, los datos difundidos sobre esta emergencia no permiten atribuir al material características de otros compuestos con nombres similares ni establecer qué mecanismo provocó la exposición de las personas atendidas.

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Entre los aspectos que el comunicado no precisó se encuentran el origen de la fuga, la cantidad de sustancia involucrada y las condiciones de manejo del producto. Tampoco informó sobre una eventual inspección administrativa, medidas aplicadas al establecimiento o determinaciones sobre responsabilidades.

El balance oficial disponible se concentra en tres puntos: la emergencia fue controlada, el material quedó neutralizado y confinado, y tres personas expuestas recibían valoración por precaución. Cualquier actualización sobre diagnósticos, hospitalizaciones o un número mayor de afectados requiere información adicional de las autoridades que atendieron el incidente.