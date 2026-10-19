Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia en La Granja VIP y sellan la propuesta con un beso

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El romance entre Pablo Montero y Natalia Alcocer dio un giro inesperado en La Granja VIP. Durante el sexto domingo de eliminación, el cantante sorprendió a la conductora al pedirle que fuera su novia frente a sus compañeros, con Adal Ramones como testigo y padrino de una propuesta que terminó con un beso en plena transmisión en vivo.

“Que si quieres ser mi novia”, expresó Montero ante la mirada de los participantes, quienes reaccionaron con gritos, aplausos y muestras de entusiasmo. La pregunta tomó por sorpresa a Natalia, que anteriormente había recordado la relación sentimental que ambos mantuvieron hace aproximadamente dos décadas, cuando ella tenía alrededor de 19 años.

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La respuesta de Alcocer fue afirmativa y el momento se convirtió en uno de los episodios más comentados de la gala. Entre las bromas de Adal Ramones y la emoción de los presentes, la pareja selló la escena con un beso frente a las cámaras, reavivando una historia que parecía pertenecer al pasado y que ahora vuelve a cobrar protagonismo dentro del reality.

Pablo Montero sorprende a Natalia Alcocer con su propuesta en vivo

Ivonne Montero señaló anteriormente al actor y cantante como el peor peón de la semana debido a faltas al reglamento del reality. (Captura de pantalla )

Antes de hacer la pregunta, el intérprete dejó ver que no le resultaba sencillo expresar lo que quería decir. “Me da mucho trabajo decirlo, pero…”, comenzó, mientras Adal Ramones reaccionaba con curiosidad: “¿Qué, qué?”. Enseguida, Montero pidió que el conductor participara en el momento especial: “Y ante de todos quiero pedirte que seas el padrino de esta petición que le voy a hacer a Natalia”.

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Ramones aceptó de inmediato y se involucró en la escena, animando al cantante a acercarse a la conductora. Mientras los demás participantes celebraban y pedían un beso, Natalia recordó que ambos habían hablado de esperar hasta salir del programa. “Habíamos dicho que era saliendo”, comentó, dejando entrever que la situación se adelantó a lo que habían conversado previamente.

Sin embargo, Montero volvió a plantear la pregunta y, esta vez, la hizo de manera directa: “Natalia, ¿quieres ser mi novia?”. Los gritos y aplausos no tardaron en aparecer, mientras Adal intentaba organizar a los presentes para que el momento tuviera un toque romántico. La respuesta afirmativa de Alcocer dio paso al beso que selló la inesperada escena televisiva.

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Natalia Alcocer y Pablo Montero reviven su historia de amor

La propuesta no surgió de la nada. Semanas antes, Natalia había compartido con Fernando Lozada detalles de la relación que sostuvo con el cantante hace aproximadamente 20 años. Durante esa conversación, describió la intensidad de aquellos sentimientos y recordó: “Estaba muy enamorada. Y él también”.

La conductora también habló con cariño de aquella etapa al referirse a sí misma como “su princesa” y “la princesa Montero”. Sus recuerdos incluyeron momentos de convivencia con la familia del artista, entre ellos su madre y uno de sus hermanos, quien ya falleció. Por esa razón, cuando volvió a encontrarse con la madre del cantante dentro del reality, decidió acercarse a saludarla, aunque tenía dudas sobre si todavía la reconocería después de tanto tiempo.

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Entre las anécdotas que compartió, Alcocer contó que acompañaba a Montero en algunas actividades profesionales e incluso recordó haber conocido a Juan Gabriel. También explicó que, durante algunas presentaciones, ella se encargaba de colocarle el sombrero al intérprete. Estos detalles mostraron que su vínculo no se limitaba a un romance pasajero, sino que estuvo acompañado de experiencias compartidas.

Adal Ramones se convierte en padrino de una nueva etapa

El conductor fue confirmado para esta nueva temporada (Instagram)

La intervención de Adal Ramones fue clave para que la petición se desarrollara frente a todos. Cuando el conductor escuchó que Montero quería hacerle la pregunta a Natalia, asumió con humor el papel de padrino y le pidió que no se limitara a soltar las palabras, sino que hiciera una propuesta romántica. “Entonces te lo pido que lo hagas bien y romántico. Arráncate”, le indicó.

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Entre interrupciones, risas y la insistencia de los participantes para que llegara el beso, Ramones intentó dar orden a la escena. Natalia incluso le pidió que no interviniera demasiado, mientras Pablo retomaba el momento para formular la pregunta. La espontaneidad de la conversación convirtió la propuesta en una escena tan romántica como divertida.

La historia entre ambos había despertado curiosidad desde la llegada de Montero al programa, especialmente después de que los dos reconocieran que fueron pareja durante su juventud. Natalia había expresado su deseo de conservar los buenos recuerdos sin convertirlos en motivo de conflictos o comentarios innecesarios. Ahora, con la petición aceptada y el beso frente a las cámaras, su relación toma un nuevo rumbo dentro de La Granja VIP, aunque queda por ver cómo evolucionará esta cercanía durante el resto de la competencia.

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