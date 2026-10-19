Defensa de César Jáuregui apunta a director de la AEI por intervención de agentes de la CIA: exfiscal no sabía quiénes participarían

El exfiscal en una conferencia de prensa en la que informó el desmantelamiento del narcolaboratorio y la muerte de cuatro de agentes, dos de ellos estadounidenses. Foto: Fiscalía Chihuahua

Guardar

César Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado de Chihuahua, sí tenía conocimiento del operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, pero no sabía que participarían agentes de la CIA, afirmó su defensa.

Héctor Villasana, su abogado, aseguró en entrevista con Azucena Uresti que en más de sesenta declaraciones testimoniales no existen pruebas de que Jáuregui conociera o hubiera aprobado la presencia de los agentes extranjeros; según el defensor, todas las pruebas apuntan a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), fallecido en el accidente junto a su escolta y dos agentes de la CIA.

PUBLICIDAD

El abogado relató que durante la audiencia inicial ante el juez de control en Chihuahua se leyeron más de sesenta testimonios de agentes de la Policía de Investigación, incluidos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que participaron en el operativo. Ninguno de ellos, según Villasana, menciona que Jáuregui tuviera conocimiento previo de la operación.

El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de integrantes de la Agencia Estatal de Investigación que murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

Sin embargo, dijo que tampoco existe un testimonio que refiera la participación activa de los agentes extranjeros durante el despliegue, sino que los testigos solo dijeron que se encontraban a distancia en el operativo.

“Primero que nada, ninguno de ellos refiere al licenciado Jáuregui como que tenía conocimiento del operativo. Segundo, ninguno de ellos refiere la presencia activa de estas personas norteamericanas. Por el contrario, existen declaraciones contundentes de más de seis elementos que participaron ahí, que refieren la presencia a distancia de estas personas norteamericanas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Esa distinción resulta central para la estrategia legal: Villasana sostiene que, si los propios agentes que ejecutaron la operación no vieron una intervención directa de los extranjeros, resulta imposible sostener que el entonces fiscal general tuviera elementos para advertirla o autorizarla.

Oseguera Cervantes, el señalado por la defensa como el único que sabía de la intervención

Como parte de la revisión de la carpeta de investigación y de las declaraciones dadas por agentes que participaron, Villasana apuntó hacia Oseguera Cervantes como el único al que ubicaron en compañía de los dos agentes de la CIA.

“Todas las declaraciones y todas las pruebas que existen en la carpeta de investigación, aquí en Chihuahua, sí lo sugieren (que habría sido el responsable de autorizar u ordenar la participación de los agentes). Hay un cúmulo de declaraciones testimoniales que ubican la presencia de estas personas norteamericanas con la persona de Oseguera”, afirmó.

PUBLICIDAD

Los dos agentes mexicanos fallecidos en el accidente tras el desmantelamiento del narcolaboratorio. (FGE Chihuahua)

La defensa reconoció además que Jáuregui, como fiscal, mantenía reuniones diarias con su equipo, entre ellos el propio Oseguera Cervantes. Pero Villasana diferenció entre ese vínculo jerárquico general y el conocimiento específico de la operatividad diaria de los agentes.

“Eso no sugiere que él supiera cuántos agentes, cuántas camionetas y la estrategia operativa del operativo que se iba a llevar allá”, sostuvo al defender que el exfiscal sí sabía del operativo, pero no de los participantes.

Según la defensa, Jáuregui se limitó a ordenar la destrucción del narcolaboratorio una vez que se le notificó su posible presencia en el municipio, sin involucrarse en el diseño táctico de la misión.

PUBLICIDAD

Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que Jáuregui tenía conocimiento del tema desde meses antes del operativo, que ocultó información a las autoridades federales y que, en cambio, se la entregó a autoridades extranjeras, lo que su abogado rechazó.

Villasana calificó esa versión como “alejada de la realidad” e insistió en que no existe un solo dato de prueba que acredite que Jáuregui autorizó u ocultó información sobre la presencia de los estadounidenses. Recordó que, apenas ocurrió el accidente, el propio fiscal no fue informado sino hasta la madrugada del hecho, momento en que recién comenzó a indagarse el origen de los extranjeros fallecidos.

PUBLICIDAD

“En ningún momento ordenó, autorizó o tuvo algún grado de intervención en la participación de agentes extranjeros en este evento”, aseguró.

Además, explicó que la presencia de personal estadounidense también respondería a capacitaciones realizadas con distintos agentes mexicanos en materia de seguridad, actividad que sí está permitida.

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

Tras los hechos, ocurridos en el mes de abril pasado, Jáuregui fue sometido a dos procesos penales simultáneos: uno del fuero común en Chihuahua, por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y otro federal, por el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

Luego de que un juez le otorgó la libertad condicional para llevar su proceso por los delitos del fuero común en Chihuahua, la Fiscalía General de la República cumplimentó la orden de aprehensión en su contra por traición a la patria y procedió con su traslado a la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Desde las primeras horas de este lunes, César Jáuregui fue recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No.1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El exfiscal espera que la audiencia correspondiente a este caso se realice para que se determine si será vinculado a proceso o no.