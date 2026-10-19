Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de forma rápida

La Secretaría de Movilidad del Estado de México lleva tiempo implementando las unidades móviles para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más rápida (@@A_Palac10s/X)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México lleva tiempo implementando las unidades móviles para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más rápida, y esta semana no será la excepción.

El documento es obligatorio para circular de manera legal. Con el objetivo de evitar largas filas y agilizar el trámite, las unidades móviles estarán disponibles en distintos puntos entre el 19 y el 24 de octubre.

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Una van de la unidad de expedición de licencias del gobierno del Estado de México atiende a ciudadanos que realizan trámites frente a un edificio con decoraciones festivas. (Gobierno Edomex)

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

El horario de recepción de documentos es de 09:00 a 17:30 horas; el servicio opera hasta las 18:00 horas de lunes a viernes.

Chimalhuacán — del 19 al 23 de octubre Calle Ignacio Zaragoza Manzana 001, Cabecera Municipal, C.P. 56330. Frente al Palacio Municipal. Cuautitlán Izcalli — del 19 al 23 de octubre Av. Primero de Mayo 100, colonia Centro Urbano, C.P. 54740. Frente al Palacio Municipal. Metepec — 19 y 20 de octubre Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P. 52140. Nezahualcóyotl — del 19 al 23 de octubre Av. Chimalhuacán s/n, entre calle Faisán y calle Caballo Bayo, colonia Benito Juárez, C.P. 57000. Frente al Palacio Municipal. San Mateo Atenco — del 19 al 23 de octubre Calle Miguel Hidalgo s/n, entre Benito Juárez y De la Rosa, Barrio San Miguel, C.P. 52100. Santa Cruz Atizapán — 20 y 21 de octubre Calle 5 de Mayo Pte. s/n, colonia Centro, C.P. 52500. Plaza María Pliego. Tecámac — del 20 al 24 de octubre Calle Bosques de México s/n, entre Bosques de Turquía y Bosques de Portugal, colonia Los Héroes Tecámac, C.P. 55764, Ojo de Agua. Arco techo municipal. Tenancingo — del 20 al 24 de octubre Calle Morelos s/n, colonia Centro, C.P. 52400. Frente al Palacio Municipal. Xonacatlán — del 22 al 24 de octubre Plaza Juárez 1, colonia Centro, C.P. 52980. Frente al Palacio Municipal.

Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Requisitos para solicitar el permiso

Para obtener la licencia tipo C, se debe presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del SNDIF, el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y aprobar el examen de conocimientos, requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad.

La dependencia también requiere acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y el pago de derechos. Este último se genera en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

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Costos por tramitar la licencia de conducir en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México fijó para 2026 las tarifas de los trámites dirigidos a usuarios del servicio particular. El documento oficial diferencia los pagos para automovilistas, motociclistas y choferes, además de los permisos provisionales.

Licencia de Conducir Edomex (GEM)

La licencia para automovilista cuesta $777.00 en su vigencia más corta, $1,040.00 en la modalidad siguiente y $1,848.00 para el periodo de mayor duración. En motocicletas, los montos van de $777.00, $1,040.00, $1,390.00 y $1,848.00 pesos, según la vigencia seleccionada.

Para chofer de servicio particular, los importes establecidos son de $1,017.00, $1,357.00, $1,809.00 y $2,410.00 pesos, de acuerdo con el plazo solicitado. El permiso provisional tiene un costo de $3,694.00 pesos. La reposición de la tarjeta de circulación vale $525.00 pesos; la calcomanía, $118.00 pesos, y la reposición de placas, $1,390.00 pesos.

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