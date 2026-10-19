México

Beca Benito Juárez 2026: quiénes cobran del 19 al 23 de octubre

La dispersión del apoyo para estudiantes de bachillerato avanza por orden alfabético; consulta las fechas y verifica cuándo estará disponible tu dinero

Ilustración en acuarela de un joven con suéter claro y mochila que sostiene una tarjeta verde del Banco del Bienestar entre libros abiertos.
Un estudiante de bachillerato con uniforme y mochila sostiene una tarjeta del Banco del Bienestar frente a un fondo con libros escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Estudiantes de preparatoria inscritos en la Beca Benito Juárez comienzan a recibir desde este lunes 19 de octubre el pago de 1,900 pesos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. La dispersión se realiza por orden alfabético y se deposita directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

El apoyo está dirigido a alumnos de educación media superior que estudian en planteles públicos. Cada beneficiario debe tomar como referencia la primera letra de su primer apellido para conocer la fecha en que puede consultar si el recurso ya aparece disponible.

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Los depósitos no llegan a todas las cuentas el mismo día. El calendario divide los pagos en dos semanas para ordenar la entrega del dinero y evitar que los estudiantes acudan antes de la fecha asignada a cajeros o sucursales.

La programación para octubre fue presentada por Julio León, titular de Becas Bienestar. El calendario abarca del lunes 19 al viernes 30 de octubre y contempla a los apellidos de la A a la Z.

Los apellidos con A y B cobran este 19 de octubre

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)
Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

La primera jornada corresponde a estudiantes cuyo primer apellido inicia con las letras A y B. Para este grupo, el depósito está previsto desde este lunes 19 de octubre.

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El martes 20 de octubre reciben los alumnos con apellidos que comienzan con C. La dispersión continúa el miércoles 21 para quienes tienen apellidos con D, E y F.

El jueves 22 de octubre corresponde a los estudiantes con apellidos que empiezan con G. El primer bloque de pagos concluye el viernes 23 de octubre con las letras H, I, J, K y L.

Los beneficiarios deben revisar la inicial de su primer apellido. El orden no depende del nombre, de la escuela ni de la fecha de registro en el programa.

La fecha del calendario indica el momento en que los estudiantes pueden comenzar a consultar el saldo. El depósito puede reflejarse durante el día, por lo que no es necesario acudir a una sucursal desde las primeras horas de la mañana.

Los pagos se reanudan el lunes 26 de octubre

Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)
Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)

La segunda parte de la dispersión inicia el lunes 26 de octubre para estudiantes con apellidos que comienzan con M. El martes 27 corresponde a quienes tienen las letras N, Ñ, O, P y Q.

Los alumnos con apellidos que inician con R reciben el pago el miércoles 28 de octubre. El jueves 29 está destinado a las personas beneficiarias con S.

La dispersión de este bimestre termina el viernes 30 de octubre con los apellidos que comienzan con T, U, V, W, X, Y y Z. Con esa jornada concluye el calendario previsto para los estudiantes de preparatoria incorporados a la beca.

El mismo calendario contempla pagos de otros programas, entre ellos Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Cada persona debe confirmar la fecha que corresponde al apoyo en el que está registrada.

La beca de educación media superior entrega 1,900 pesos bimestrales durante los periodos considerados en el ciclo escolar. Los meses de julio y agosto no se incluyen en los depósitos por el periodo vacacional.

El saldo puede revisarse con CURP, aplicación o cajero

El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)
El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)

Los beneficiarios pueden consultar la disponibilidad del dinero mediante el Buscador de Estatus. Para hacerlo requieren ingresar su CURP y verificar los datos asociados a su registro.

Otra opción es revisar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar. Los estudiantes también pueden acudir a un cajero de esa institución para confirmar si el depósito ya está disponible en su tarjeta.

La línea telefónica 800 900 2000 permite realizar una consulta de saldo. Durante la llamada, la persona deberá proporcionar los datos solicitados para acceder a la información de la cuenta.

Quienes se incorporaron como nuevos beneficiarios en septiembre recibirán su tarjeta entre noviembre y diciembre. Ese plástico será el medio para cobrar las dispersiones posteriores, por lo que deberán conservarlo y seguir las indicaciones de Becas Bienestar.

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