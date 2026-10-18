México

¿Qué enfermedad se le detectó realmente al becerro que encendió las alertas sanitarias en Sonora?

La Organización Mundial de Sanidad Animal clasifica la fiebre aftosa como una enfermedad viral que perjudica a bovinos, porcinos, ovinos y caprinos

Una persona con traje de protección blanco, mascarilla y guantes azules examina a una vaca sujeta en una estructura metálica
Una especialista con traje de bioseguridad inspecciona a un bovino durante las labores de vigilancia sanitaria en una instalación ganadera. (Senasica )
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El becerro inspeccionado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, fue diagnosticado con el virus de estomatitis papular bovina. Tras los análisis correspondientes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Senasica, descartó la presencia de fiebre aftosa o de cualquier otra enfermedad exótica de alto impacto para el sector pecuario.

La estomatitis papular bovina es una enfermedad de distribución mundial que no representa un riesgo mayor para la salud animal. Este diagnóstico definitivo permitió desactivar la alerta, manteniendo intacta la vigilancia sanitaria sobre el hato nacional.

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Activación del protocolo y respuesta en menos de 24 horas

El animal encendió las alertas sanitarias debido a que presentó aftas en la boca, un signo clínico que, según los protocolos internacionales, exige descartar de inmediato enfermedades vesiculares exóticas y de importancia cuarentenaria.

El operativo sanitario se ejecutó de la siguiente manera:

  • Toma de muestras: Al detectar las lesiones, personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) del Senasica recolectó muestras en el lugar.
  • Análisis especializado: El material se envió al laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, en la Ciudad de México.
  • Diagnóstico récord: En un plazo menor a 24 horas, las pruebas identificaron la estomatitis papular bovina, demostrando la capacidad de respuesta y diagnóstico inmediato de las autoridades.
La Senasica explica la situación. | @SENASICA
La Senasica explica la situación. | @SENASICA

La resolución de este caso en Sonora ratifica la eficacia de la vigilancia epidemiológica permanente encabezada por la Secretaría de Agricultura y Senasica. Gracias a estos controles dirigidos a evitar el ingreso de agentes patógenos, México se mantiene libre de fiebre aftosa desde 1954. Este tipo de monitoreos son fundamentales para salvaguardar la sanidad de la ganadería mexicana, la inocuidad alimentaria y el bienestar económico de las familias productoras.

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¿Por qué causó tanta alarma la sospecha de fiebre aftosa?

Aunque el caso resultó negativo, la sospecha inicial movilizó a los servicios de sanidad debido a la naturaleza destructiva de la fiebre aftosa. De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

Ganaderos de Sonora frenaron sus exportaciones a Estados Unidos. Crédito: Ganadería.com
Ganaderos de Sonora frenaron sus exportaciones a Estados Unidos. Crédito: Ganadería.com

Sus principales riesgos y características incluyen:

  • Síntomas severos: Provoca fiebre y dolorosas ampollas en la boca, la lengua, los labios, las ubres y entre las pezuñas.
  • Rápida propagación: El virus se disemina fácilmente a través de secreciones, aerosoles, leche, semen, e incluso mediante vehículos, ropa, calzado o equipos contaminados.
  • Impacto económico: Alcanza una morbilidad cercana al 100% en rebaños susceptibles. Ocasiona pérdida de peso, reducción en la producción lechera, debilidad y altera drásticamente el comercio internacional de productos de origen animal.
  • Riesgo en ejemplares jóvenes: Aunque rara vez es letal en adultos, las crías enfrentan un alto riesgo de muerte por lesiones cardíacas o inanición si las madres enferman.

A pesar de su grave impacto en el sector ganadero, el organismo internacional subraya que la fiebre aftosa no se transmite a los seres humanos.

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