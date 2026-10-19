Apertura 2026 de la Liga MX: así marcha la tabla de posiciones tras 12 jornadas disputadas

La jornada 12 del Apertura 2026 concluyó con cambios en la tabla de posiciones en comparación con la fecha anterior.
América conserva el liderato con 24 puntos, pese a tener pendiente su encuentro ante Tijuana. Las Águilas registran siete victorias, tres empates y una derrota, sufrida frente a Cruz Azul.
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¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX?
Toluca y Atlas persiguen a las Águilas en la clasificación: ambos tienen 21 puntos y ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. Guadalajara y Cruz Azul acumulan 20 unidades, en el quinto y sexto escalón.
En la zona media aparece León, con 18 puntos pese a la goleada que sufrió ante América. Le sigue Monterrey, con 17, mientras que Santos, Tijuana, Pumas y Puebla registran 16 unidades cada uno.
La parte baja está integrada por Atlante, Necaxa y Juárez. Los Potros tienen 11 puntos y permanecen en el puesto 16; los Rayos, con nueve, son 17°, y los Bravos cierran la tabla con apenas cuatro unidades.
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- América | 24 puntos
- Toluca | 21 puntos
- Atlas | 21 puntos
- Guadalajara | 20 puntos
- Cruz Azul | 20 puntos
- Querétaro | 20 puntos
- León | 18 puntos
- Monterrey | 17 puntos
- Santos | 16 puntos
- Tijuana | 16 puntos
- Pumas | 16 puntos
- Puebla | 16 puntos
- Tigres | 14 puntos
- Pachuca | 13 puntos
- Atlético San Luis | 13 puntos
- Atlante | 11 puntos
- Necaxa | 9 puntos
- Juárez | 4 puntos
Resultados que dejo la fecha 12
Monterrey cerró la jornada 12 con un triunfo 2-1 sobre Pachuca, mientras que Cruz Azul firmó una de las goleadas de la fecha al imponerse 5-0 ante Juárez. Toluca y Atlético de San Luis repartieron puntos tras igualar 1-1.
América superó 5-3 a León en un encuentro de ocho goles, y Santos venció 5-0 a Querétaro. Guadalajara empató 1-1 con Tigres.
En otros resultados, Atlas derrotó 2-0 a Necaxa como visitante, Puebla sacó un 0-0 frente a Tijuana y Pumas ganó 2-1 en su visita a Atlante.
¿Cómo se jugará la jornada 13?
Santos Laguna recibirá a Pumas a las 21:10 horas, con transmisión de TUDN, ESPN, Layvtime, ViX Premium y Disney+ Premium, en el cierre de la jornada 13 del Apertura 2026, que se disputará en una semana de fecha doble.
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La actividad del martes 20 de octubre comenzará con el duelo entre Chivas y Necaxa, programado para las 17:07 horas por Amazon Prime Video. A las 19:00, FC Juárez enfrentará a Atlante por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network; Atlético de San Luis se medirá con Querétaro por ESPN 2, ViX Premium y Disney+ Premium, y Toluca jugará ante Xolos por FOX, FOX One, ViX Premium y Azteca Deportes Network.
También a las 19:00 horas, Atlas recibirá a América con señal de TUDN, ViX Premium y Layvtime, mientras que Puebla se enfrentará a Monterrey por ESPN y Disney+ Premium. Tigres tendrá como rival a León a las 21:00 horas por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network; a la misma hora, Pachuca chocará con Cruz Azul por FOX One.
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