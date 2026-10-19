Apertura 2026 de la Liga MX: así marcha la tabla de posiciones tras 12 jornadas disputadas

América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

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La jornada 12 del Apertura 2026 concluyó con cambios en la tabla de posiciones en comparación con la fecha anterior.

América conserva el liderato con 24 puntos, pese a tener pendiente su encuentro ante Tijuana. Las Águilas registran siete victorias, tres empates y una derrota, sufrida frente a Cruz Azul.

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América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX?

Toluca y Atlas persiguen a las Águilas en la clasificación: ambos tienen 21 puntos y ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. Guadalajara y Cruz Azul acumulan 20 unidades, en el quinto y sexto escalón.

En la zona media aparece León, con 18 puntos pese a la goleada que sufrió ante América. Le sigue Monterrey, con 17, mientras que Santos, Tijuana, Pumas y Puebla registran 16 unidades cada uno.

La parte baja está integrada por Atlante, Necaxa y Juárez. Los Potros tienen 11 puntos y permanecen en el puesto 16; los Rayos, con nueve, son 17°, y los Bravos cierran la tabla con apenas cuatro unidades.

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América | 24 puntos Toluca | 21 puntos Atlas | 21 puntos Guadalajara | 20 puntos Cruz Azul | 20 puntos Querétaro | 20 puntos León | 18 puntos Monterrey | 17 puntos Santos | 16 puntos Tijuana | 16 puntos Pumas | 16 puntos Puebla | 16 puntos Tigres | 14 puntos Pachuca | 13 puntos Atlético San Luis | 13 puntos Atlante | 11 puntos Necaxa | 9 puntos Juárez | 4 puntos

Toluca y Atlas persiguen a las Águilas en la clasificación: ambos tienen 21 puntos y ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente (Captura de pantalla)

Resultados que dejo la fecha 12

Monterrey cerró la jornada 12 con un triunfo 2-1 sobre Pachuca, mientras que Cruz Azul firmó una de las goleadas de la fecha al imponerse 5-0 ante Juárez. Toluca y Atlético de San Luis repartieron puntos tras igualar 1-1.

América superó 5-3 a León en un encuentro de ocho goles, y Santos venció 5-0 a Querétaro. Guadalajara empató 1-1 con Tigres.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Pachuca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 18, 2026 Players and referees line up before the match REUTERS/Daniel Becerril

En otros resultados, Atlas derrotó 2-0 a Necaxa como visitante, Puebla sacó un 0-0 frente a Tijuana y Pumas ganó 2-1 en su visita a Atlante.

¿Cómo se jugará la jornada 13?

Santos Laguna recibirá a Pumas a las 21:10 horas, con transmisión de TUDN, ESPN, Layvtime, ViX Premium y Disney+ Premium, en el cierre de la jornada 13 del Apertura 2026, que se disputará en una semana de fecha doble.

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La actividad del martes 20 de octubre comenzará con el duelo entre Chivas y Necaxa, programado para las 17:07 horas por Amazon Prime Video. A las 19:00, FC Juárez enfrentará a Atlante por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network; Atlético de San Luis se medirá con Querétaro por ESPN 2, ViX Premium y Disney+ Premium, y Toluca jugará ante Xolos por FOX, FOX One, ViX Premium y Azteca Deportes Network.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 17, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Luis Cortes

También a las 19:00 horas, Atlas recibirá a América con señal de TUDN, ViX Premium y Layvtime, mientras que Puebla se enfrentará a Monterrey por ESPN y Disney+ Premium. Tigres tendrá como rival a León a las 21:00 horas por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network; a la misma hora, Pachuca chocará con Cruz Azul por FOX One.

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