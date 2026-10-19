Dónde observar aves en la CDMX: el encuentro de aviturismo tendrá recorridos en Bosque de Tlalpan, Xochimilco y Ecoguardas

La SEDEMA y la CONABIO coordinarán un encuentro dedicado a la observación y conservación de aves en la Ciudad de México, con recorridos en seis sedes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Encuentro de aviturismo en Ciudad de México llevará recorridos de observación a seis espacios naturales de la capital, entre ellos el Bosque de Tlalpan, el Parque Ecológico de Xochimilco y Ecoguardas.

La actividad se realizará del 3 al 5 de diciembre de 2026 bajo la coordinación de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

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El Segundo Encuentro de la Red de las y los Observadores de Aves de la Ciudad de México reunirá a instituciones, colectivos, especialistas y personas interesadas en las aves urbanas. Su propósito es ampliar el conocimiento, el monitoreo, la conservación y el disfrute de la avifauna que habita en los ecosistemas urbanos y naturales de la capital.

La jornada se celebrará junto con el Sexto Encuentro del Programa de Aves Urbanas, una iniciativa de la CONABIO que impulsa la creación de comunidades de observadores por medio de capacitación, acompañamiento y herramientas de aprendizaje.

La programación incluirá conferencias, mesas de trabajo, cursos, actividades culturales, una exposición de carteles, una función especial de la película Flamingos y una pernocta para las personas participantes.

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Los seis lugares de la Ciudad de México con recorridos de observación de aves

El Segundo Encuentro de la Red de las y los Observadores de Aves de la Ciudad de México contemplará recorridos en seis espacios naturales, académicos y de conservación de la capital.

Las sedes para las actividades de observación serán:

Bosque de Tlalpan

Ecoguardas

Espacio Escultórico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM (IBUNAM)

Parque Ecológico de la Ciudad de México

Parque Ecológico de Xochimilco

La selección de estos lugares permitirá que la agenda se distribuya en distintos puntos de la capital. Cada salida estará orientada a acercar a las y los participantes al conocimiento de las especies de aves presentes en la ciudad.

La Red de las y los Observadores de Aves busca articular el trabajo de personas observadoras, grupos, colectivos, especialistas e instituciones. La iniciativa contempla el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las especies que forman parte de la biodiversidad capitalina.

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La Red de las y los Observadores de Aves busca articular el trabajo de personas observadoras, grupos, colectivos, especialistas e instituciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parque Ecológico de Xochimilco recibirá un Festival de Aviturismo

El Parque Ecológico de Xochimilco tendrá una participación especial dentro del programa con la realización de un Festival de Aviturismo. El sitio también será escenario de uno de los recorridos de observación previstos para los tres días de actividades.

La propuesta combina espacios de formación con experiencias en campo. Las conferencias y las mesas de trabajo se sumarán a las visitas en áreas naturales para fortalecer la relación entre el conocimiento de las aves y las acciones de conservación.

El encuentro contará con la participación del Programa de Aves Urbanas, Environment for the Americas (EFTA), el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS), la Universidad de Cornell y la UNAM, entre otras instituciones y organizaciones relacionadas con las aves.

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La presencia de estos organismos acompañará las actividades dirigidas a quienes ya forman parte de grupos de observación y a quienes buscan incorporarse a esta práctica en la Ciudad de México.

Ecoguardas será sede de actividades culturales y de una pernocta

El Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas recibirá las actividades culturales, la exposición de carteles y la pernocta contemplada en el programa. El lugar también integrará la lista de espacios para los recorridos de observación de aves.

La sede principal será la Unidad 092 Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Allí se realizará la inauguración, además de las conferencias y las mesas de trabajo que reunirán a participantes de distintas instituciones y colectivos.

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La distribución de las actividades entre la UPN y Ecoguardas permitirá separar los espacios dedicados a las sesiones de intercambio, la programación cultural y las experiencias de observación en la capital.

El programa incluye cursos para fortalecer las herramientas de las personas interesadas en el aviturismo. La agenda también prevé momentos para compartir experiencias sobre el monitoreo y la protección de las especies urbanas.

El Parque Ecológico de Xochimilco tendrá una participación especial dentro del programa con la realización de un Festival de Aviturismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Red de Observadores de Aves se formalizó en 2025

La Red de las y los Observadores de Aves de la Ciudad de México se formalizó en 2025. Su creación respondió al propósito de coordinar los esfuerzos de quienes estudian, registran y protegen las aves presentes en la capital.

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La SEDEMA realizará esta segunda edición como seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos durante el primer encuentro. La dependencia busca ampliar las actividades y los espacios de participación para quienes integran la Red.

La convocatoria se inscribe en las acciones de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. El objetivo es fortalecer la colaboración entre personas observadoras, colectivos, grupos, especialistas e instituciones.

La organización plantea que el encuentro abra nuevos espacios para compartir conocimientos sobre la avifauna de la Ciudad de México. La propuesta también busca promover la valoración de las especies que habitan en los ecosistemas urbanos y naturales.

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La SEDEMA y la CONABIO coordinarán las actividades del 3 al 5 de diciembre

La SEDEMA y la CONABIO coordinarán el encuentro que se desarrollará entre el 3 y el 5 de diciembre de 2026. El evento reunirá actividades de capacitación, intercambio, cultura y observación directa en distintos espacios de la capital.

La edición se realizará de manera conjunta con el Sexto Encuentro del Programa de Aves Urbanas. Esta iniciativa promueve la formación de comunidades de observadores mediante herramientas y acompañamiento para el conocimiento y la conservación de la avifauna urbana.

Las personas interesadas en participar pueden registrar sus datos en el formulario dispuesto por la organización.

La información sobre la Red de las y los Observadores de Aves está disponible en el micrositio de la iniciativa.

Con esta convocatoria, el Gobierno de la Ciudad de México busca mantener espacios de participación ciudadana enfocados en conocer, valorar y proteger la biodiversidad de la capital.

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