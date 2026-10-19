Euro hoy en México: cotización de cierre del 19 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 20,67 pesos mexicanos, registrando un incremento del 0,03% respecto al precio de cierre anterior de 20,66 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,4%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -2,01%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, tras un incremento sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 10,67%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 5,98%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado.