Euro hoy en México: cotización de cierre del 19 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 20,67 pesos mexicanos, registrando un incremento del 0,03% respecto al precio de cierre anterior de 20,66 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,4%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -2,01%.
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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, tras un incremento sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 10,67%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 5,98%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado.
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