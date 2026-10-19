Ciempiés en el baño y la cocina: por qué aparecen, cómo evitarlos y qué hacer si te muerde uno

La aparición repetida de ciempiés en casa suele tener una causa ambiental: humedad persistente, zonas poco ventiladas y pequeñas aberturas en paredes o instalaciones. El baño y la cocina concentran esas condiciones, sobre todo alrededor de cañerías y muebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ciempiés domésticos buscan humedad, refugio y alimento en baños, cocinas, lavaderos y sótanos. La especie más frecuente dentro de las viviendas es Scutigera coleoptrata, un depredador nocturno que suele aparecer cerca de tuberías, grietas, desagües y rincones oscuros.

Los ciempiés aparecen cuando encuentran vapor, filtraciones, mala ventilación y otros insectos para cazar. Suelen salir de noche y pueden entrar desde el exterior por fisuras, puertas o espacios junto a cañerías. No son una señal automática de falta de higiene, aunque sí pueden revelar humedad persistente o plagas ocultas.

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El ciempiés de casa es un depredador adaptado a los interiores

El ciempiés doméstico pertenece al grupo de los miriápodos, igual que los milpiés, aunque existen diferencias visibles entre ambos. Los ciempiés tienen el cuerpo aplanado, un par de patas por segmento y se mueven con rapidez.

Los milpiés, en cambio, son más cilíndricos, lentos y suelen tener dos pares de patas por segmento. También se alimentan de materia vegetal en descomposición, mientras que los ciempiés cazan otros invertebrados.

La Universidad de Clemson describe al ciempiés de casa como un artrópodo de cuerpo amarillento o grisáceo, con franjas oscuras y patas muy largas. El cuerpo puede medir entre 2,5 y 3,8 centímetros, aunque sus extremidades hacen que parezca mucho más grande.

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La Universidad Estatal de Utah señala que Scutigera coleoptrata es la especie mejor adaptada a vivir de forma permanente en edificios. Otros ciempiés que ingresan desde jardines, patios o zonas con piedras suelen morir si el interior es demasiado seco.

Estos animales poseen forcípulas, apéndices ubicados cerca de la boca que utilizan para inmovilizar a sus presas mediante veneno. Esa estructura también explica por qué pueden morder cuando se sienten atrapados o amenazados.

Los ciempiés aparecen cuando encuentran vapor, filtraciones, mala ventilación y otros insectos para cazar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad convierte al baño en un refugio para ciempiés

Los baños reúnen las condiciones que los ciempiés necesitan para sobrevivir: vapor después de las duchas, toallas mojadas, grietas en revestimientos, espacios detrás del inodoro y cañerías con condensación.

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El Programa Estatal de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California explica que estos artrópodos son sensibles a la desecación. Por esa razón, necesitan lugares con humedad elevada y buscan rincones oscuros durante el día.

Las fugas pequeñas pueden resultar suficientes para sostener ese microclima. Un grifo que gotea, una junta deteriorada o una filtración dentro de una pared ofrecen agua y escondites sin que el problema resulte evidente a simple vista.

Los ciempiés también pueden aparecer atrapados en bañeras, lavabos o duchas. Las superficies lisas dificultan que salgan, por lo que encontrarlos allí no significa necesariamente que hayan subido desde el desagüe.

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El Instituto de Extensión de la Universidad de Minnesota indica que los ciempiés se concentran en zonas húmedas de la vivienda, como baños, sótanos y áreas cercanas a fregaderos. La aparición repetida merece una revisión de la ventilación y las instalaciones de agua.

La cocina les ofrece humedad oculta y presas

La cocina puede atraer ciempiés por razones similares. Debajo del fregadero, detrás del refrigerador o cerca del lavavajillas suelen acumularse humedad, restos orgánicos y espacios poco iluminados.

Las áreas de lavado también reúnen condiciones favorables si existen tuberías expuestas, goteras o ropa húmeda almacenada durante mucho tiempo. Estos lugares pueden funcionar como corredores entre la estructura de la vivienda y los espacios interiores.

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Los ciempiés no se alimentan de alimentos humanos. Su dieta está compuesta por insectos y arañas pequeñas, entre ellas cucarachas, hormigas, pececillos de plata, moscas, polillas y larvas de escarabajos.

La presencia frecuente de estos depredadores puede indicar que hay una población de presas dentro de la vivienda. La Universidad de Minnesota advierte que una cantidad elevada de ciempiés suele estar relacionada con otros insectos disponibles como alimento.

El problema, por lo tanto, no se resuelve únicamente con desinfectar superficies. La limpieza ayuda, pero debe acompañarse de medidas para reducir la humedad, eliminar escondites y controlar las plagas de fondo.

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Los baños reúnen las condiciones que los ciempiés necesitan para sobrevivir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios del clima también pueden impulsar su entrada

Las lluvias intensas, las inundaciones del suelo y los períodos de sequía pueden alterar el comportamiento de ciempiés y milpiés que viven alrededor de una casa. En ambos casos, buscan refugios más estables.

Cuando el exterior está demasiado seco, los baños y cocinas aportan agua y vapor. Cuando el suelo se satura por lluvias, las grietas, los sótanos y las zonas protegidas del interior pueden convertirse en una vía de escape.

La Universidad Estatal de Colorado señala que las invasiones de miriápodos suelen concentrarse en espacios húmedos y pueden aumentar después de cambios abruptos en las condiciones del suelo. Aunque este patrón se observa con frecuencia en milpiés, también ayuda a explicar la entrada ocasional de ciempiés de jardín.

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En regiones con estaciones marcadas, algunos ciempiés utilizan sótanos, baños o bodegas como refugio durante los meses fríos. El ciempiés de casa puede mantenerse activo en el interior durante todo el año.

Reducir la humedad es la medida más eficaz

La prevención comienza por secar el ambiente. Un extractor encendido durante y después de la ducha reduce el vapor acumulado y limita las condiciones favorables para estos artrópodos.

También conviene reparar grifos que gotean, cañerías con pérdidas y zonas con condensación. Las toallas, alfombras o trapos húmedos no deberían permanecer durante horas en un baño cerrado.

La Universidad de California recomienda disminuir la humedad relativa mediante ventilación y, cuando sea necesario, deshumidificadores. Mantenerla por debajo del 50% vuelve el entorno menos apto para ciempiés y para varias de sus presas.

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En la cocina, es útil revisar el mueble bajo el fregadero, las conexiones del lavavajillas y los sectores detrás de los electrodomésticos. Una fuga lenta puede pasar inadvertida y sostener el problema durante semanas.

La ventilación exterior también importa. Las canaletas obstruidas, el agua acumulada junto a los cimientos y el riego excesivo cerca de paredes pueden favorecer la presencia de ciempiés en el entorno de la vivienda.

Las lluvias intensas, las inundaciones del suelo y los períodos de sequía pueden alterar el comportamiento de ciempiés y milpiés que viven alrededor de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sellar grietas y controlar otras plagas limita su aparición

Las rendijas bajo las puertas, las grietas en zócalos y los huecos alrededor de cañerías funcionan como rutas de entrada y refugios. Sellarlos con materiales adecuados reduce las posibilidades de que los ciempiés lleguen al interior.

Las rejillas finas en desagües y sumideros pueden servir como barrera adicional. También es importante mantener las trampas hidráulicas en condiciones, ya que ayudan a bloquear la comunicación con sectores húmedos de la instalación sanitaria.

La acumulación de cartones, bolsas, papeles húmedos y objetos en el suelo crea escondites. Retirar esos materiales de baños, lavaderos, cocinas y sótanos disminuye los refugios disponibles.

Las trampas adhesivas colocadas detrás del inodoro, bajo el fregadero o en esquinas oscuras permiten capturar ejemplares y detectar qué otros insectos circulan en la zona. También pueden orientar la búsqueda de cucarachas o pececillos de plata.

La aspiradora o una escoba son opciones suficientes para retirar un ciempiés aislado. La Universidad de California considera que los individuos capturados pueden liberarse en el jardín, donde actúan como depredadores de otras plagas.

Los insecticidas deben quedar como último recurso. Las universidades de extensión recomiendan priorizar el control ambiental porque los productos químicos no corrigen una fuga, una grieta o una fuente constante de alimento.

La mordedura del ciempiés de casa suele ser leve

El portal médico MedlinePlus indica que las mordeduras del ciempiés doméstico por lo general no son peligrosas. Lo habitual es que provoquen dolor local, enrojecimiento, hinchazón, ardor o sensación de hormigueo.

Las mordeduras son poco comunes porque estos animales evitan el contacto con las personas. La mayoría ocurre cuando alguien intenta agarrarlos con la mano desnuda o los manipula sin herramientas.

Los ciempiés pequeños rara vez logran atravesar la piel de forma importante. La situación cambia con especies grandes, como las escolopendras, que pueden causar dolor intenso y reacciones locales más marcadas.

El Instituto Nacional de Toxicología de España advierte que las lesiones producidas por escolopendras requieren mayor precaución. Estas especies pueden dejar dos punciones dolorosas, con edema y enrojecimiento en la zona afectada.

Las mordeduras del ciempiés doméstico por lo general no son peligrosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar la zona y vigilar los síntomas son los primeros pasos

Ante una mordedura leve, se debe lavar el área con agua y jabón. MedlinePlus desaconseja usar alcohol sobre la piel lesionada porque puede aumentar la irritación.

Una compresa fría o hielo envuelto en un paño puede aliviar el dolor y la inflamación. El frío no debe aplicarse directamente sobre la piel ni durante períodos prolongados.

Los analgésicos de venta libre y algunos tratamientos para la picazón pueden ser útiles si la persona no tiene contraindicaciones médicas. Si la piel se rompió, mantener la zona limpia reduce el riesgo de infección.

Hay que buscar atención urgente si aparecen dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua o garganta, palpitaciones, mareos intensos, pérdida de conciencia o dolor que aumenta de forma marcada. Estos signos pueden indicar una reacción alérgica grave.

La mayoría de los encuentros con ciempiés puede prevenirse sin productos agresivos: menos humedad, menos grietas y menos insectos en la vivienda. Ese enfoque también ayuda a detectar problemas de filtraciones, ventilación deficiente y plagas que podrían permanecer ocultas.