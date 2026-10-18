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Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 18 de octubre de 2026

Aristeo Cázares, Jerry Lizárraga, Hugo Espinoza y Christian Carrillo aparecen entre los nombres que podrían abandonar la competencia en el Duelo de Eliminación

Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 18 de octubre de 2026
Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 18 de octubre de 2026
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Exatlón México 2026 celebra este domingo 18 de octubre su jornada de eliminación semanal, en la que uno de los atletas hombres abandonará la competencia de la décima temporada del reality de TV Azteca.

Hasta el momento ningún nombre está confirmado de manera oficial. Aristeo Cázares, del equipo rojo, es el único atleta que llega asegurado al Duelo de Eliminación tras caer en la Zona de Peligro durante la semana.

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El resto de los lugares del duelo se definió con las Batallas por la Supervivencia. Los fans señalan a Hugo Espinoza, del equipo azul, como el posible eliminado de hoy, al considerarlo uno de los atletas más nuevos del equipo.

Exatlón México 2026: quién sale hoy domingo 18 de octubre

Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 18 de octubre de 2026
Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 18 de octubre de 2026

Otra versión, difundida por el canal de YouTube Proyecto TV ubica a Christian Carrillo, también del equipo azul, como el “presunto eliminado” de la noche. Según esta filtración, el Duelo de Eliminación quedaría conformado por cuatro atletas rojos y uno azul, luego de que los azules se adjudicaran la Supervivencia IV.

Los confirmados para el duelo serían Aristeo Cázares y Fernando Vallejo, mientras que Christian, Pato Araujo y Emilio Rodríguez completarían la lista dependiendo del resultado de la última supervivencia. La propia fuente aclara que la información “sigue en calidad de especulaciones” y que no proviene de un canal oficial de TV Azteca.

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Otras filtraciones amplían el abanico de rumores e incluye entre los posibles eliminados a Jerry Lizárraga y Daniel, del equipo rojo, además de Fernando Vallejo, del azul. Ninguna de estas versiones puede considerarse definitiva antes de la transmisión del programa.

Exatlón México en vivo: ¿Dónde ver el duelo de eliminación hoy?

Antonio Rosique, conductor de Exatlón México
Antonio Rosique, conductor de Exatlón México

El programa, conducido por Antonio Rosique, se transmite a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO y la plataforma de streaming Disney+.

El equipo azul llega con ventaja de un integrante sobre el rojo

Antes de la eliminación de hoy, 19 participantes permanecen en competencia: nueve del equipo rojo y diez del azul. El equipo rojo está integrado por Montse Mejía, Jerry Lizárraga, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Karol Rojas e Ingrid Treviño.

El equipo azul lo conforman Fernando Vallejo, David Juárez “La Bestia”, Doris del Moral, Andrea Medina, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos, Hugo Espinoza, Gina Torres y Christian Carrillo. La diferencia de un atleta entre ambos bandos podría modificarse con el resultado de esta noche.

Equipo Rojo Exatlón México 2026
Equipo Rojo Exatlón México 2026

La temporada 10 acumula ocho bajas desde agosto

Hasta el 17 de octubre, la temporada registra ocho eliminaciones, siete por duelo directo y una por lesión. La lista de salidas comenzó con Anaid Torres, del equipo rojo, el 30 de agosto, seguida por Erick Segura, azul, el 6 de septiembre.

Después abandonaron la competencia María Salazar (azul, 13 de septiembre), Irvin Villatoro (azul, 20 de septiembre) y Natasha Septién (azul, 27 de septiembre). El 4 de octubre salió Pablo Franco, del equipo rojo.

La semana pasada, el 11 de octubre, se registró una doble baja: Ella Bucio, del equipo rojo, dejó el programa por una lesión que requiere de cuatro a seis semanas de recuperación, mientras que Natalia Rojas, del equipo azul, perdió la carrera final del Duelo de Eliminación y se convirtió en la séptima baja de la temporada.

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La eliminación de este domingo definirá la conformación de ambos equipos para la novena semana de competencia en las playas de República Dominicana.

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