Amigos de Mariana Ochoa responden a Gema Garoa tras sold out en La Maraka: “¿Cómo te quedó el hocico?”

Acompañantes de la exintegrante de OV7 festejaron el sold out en La Maraka y enviaron un mensaje a los detractores de la cantante tras la final de La Casa de los Famosos México. IG: eesdrasojeda

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Amigos y acompañantes de Mariana Ochoa lanzaron mensajes contra Gema Garoa tras el concierto que la cantante ofreció en el centro nocturno La Maraka, donde allegados a la ganadora de La Casa de los Famosos México afirmaron que el recinto registró un lleno total.

La presentación del 17 de octubre reunió a más de 1,700 personas en la alcaldía Benito Juárez, en un evento marcado por comentarios en redes sobre la colocación de entradas.

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Los boletos para el espectáculo A La Goma Tour se comercializaron entre 510 y 1,980 pesos, con localidades disponibles en diversas áreas del inmueble días antes de la función.

El concierto generó discusiones por versiones sobre supuestos accesos regalados y promociones de 2x1, aunque no existieron comunicados oficiales de la boletera sobre la entrega de entradas gratuitas.

Amigos de la cantante festejaron el concierto en el centro nocturno y respondieron a las declaraciones hechas por la actriz sobre la ganadora de La Casa de los Famosos México. (Especial )

Allegados a la ganadora respondieron con burlas en redes sociales

Tras la conclusión del espectáculo, personas cercanas a Mariana Ochoa difundieron un video donde celebraron la asistencia de seguidores en el recinto capitalino.

En la grabación difundida por cuentas de espectáculos, el grupo de acompañantes coreó la frase “¡Sí se pudo!” mientras celebraba la respuesta de la audiencia en La Maraka.

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El estilista Esdras Ojeda aseguró en la grabación que la artista llenó el lugar y recordó su triunfo en el programa de televisión.

El exparticipante de La Granja VIP, Kenny Avilés, envió una declaración a los detractores de la cantante al señalar que recibieron críticas de personas envidiosas durante los días previos.

La figura pública Jessica Esotérica dirigió un mensaje explícito a la exparticipante del programa al cuestionar: “¿Cómo te quedó el hocico, Gema?”.

Esdras Ojeda complementó la postura del grupo al cuestionar cómo se demostraba el triunfo e insistió en que el recinto registró un lleno total.

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El estilista Esdras Ojeda aseguró en la grabación que la artista llenó el lugar y recordó su triunfo en el programa de televisión. (RS)

El origen del conflicto tras La Casa de los Famosos México

La confrontación entre ambas personalidades surgió después de la final realizada el 4 de octubre, cuando Mariana Ochoa se coronó como vencedora de la competencia.

Gema Garoa cuestionó el resultado del reality show y señaló supuestos tratos preferenciales en servicios de estilismo y manicura durante las semanas finales del concurso.

Las declaraciones de Garoa generaron reacciones entre los seguidores de ambas participantes en plataformas digitales, donde se debatió sobre la transparencia de la votación.

Ochoa obtuvo 10,000,000 de votos en la emisión final del programa de Televisa, cifra que sus detractores compararon con la convocatoria en sus presentaciones en vivo.

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Durante la temporada, la exintegrante de OV7 superó nominaciones y la dinámica conocida como el exilio, hechos que sus seguidores interpretaron como la ruta hacia su victoria.

Los fandoms de los finalistas Karina Torres y Memo Schutz también mantuvieron mensajes críticos hacia la intérprete tras la conclusión de la competencia televisiva.

La confrontación entre ambas personalidades surgió después de la final realizada el 4 de octubre, cuando Mariana Ochoa se coronó como vencedora de la competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rumores sobre la venta de boletos y promociones en La Maraka

Días antes del show, usuarios en plataformas digitales compartieron capturas de pantalla del sistema de venta donde se observaban zonas disponibles en el mapa del recinto.

Publicaciones en TikTok y X afirmaron que la producción distribuyó accesos gratuitos en las horas previas al concierto para asegurar ocupación en las secciones visibles.

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Los detractores de la cantante utilizaron las imágenes de los mapas de venta para sostener que la comercialización de entradas no alcanzó las expectativas iniciales.

Hasta el momento, ni la administración de La Maraka ni el equipo de la cantante emitieron comunicados para aclarar la cantidad de accesos vendidos o regalados.

Los precios de los boletos contemplaron áreas como Vista Parcial en 510 pesos, General en 1,030 pesos, Preferente en 1,250 pesos, VIP en 1,560 pesos y Oro en 1,980 pesos, según datos del recinto.

Los detractores de la cantante utilizaron las imágenes de los mapas de venta para sostener que la comercialización de entradas no alcanzó las expectativas iniciales. Foto: Facebook/Los Bunkers Oficial.

Un concierto entre temas como solista y éxitos de OV7

La función inició cerca de las 21:30 horas en el inmueble ubicado en la colonia Narvarte, con acceso previo para compradores de zonas VIP.

Mariana Ochoa compartió el escenario con invitados como la Sonora Dinamita de Lucho Argain, Andy Zuno, Jorge Guevara, María Bernal y Zeus Montiel.

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El repertorio incluyó canciones de su etapa como solista y temas representativos de su trayectoria en el grupo OV7.

Videos difundidos por asistentes mostraron a parte del público cantando y grabando las interpretaciones con sus teléfonos celulares durante el desarrollo de la función.

Video grabado desde una zona elevada que documenta la presencia de asistentes en las mesas de la planta baja y en los balcones del centro de espectáculos La Maraka durante la presentación de la cantante Mariana Ochoa.

Otras grabaciones compartidas en redes sociales abrieron comentarios sobre la energía de la audiencia en diferentes momentos del espectáculo y sobre la ejecución de las coreografías.

El stylist Aldo Rendón confirmó días antes que no asistiría al concierto por compromisos de trabajo, tras los desencuentros que mantuvo con la cantante en el programa.

Mariana Ochoa mantuvo la postura de agradecer el respaldo de sus seguidores y minimizar los comentarios negativos manifestados en redes sociales.