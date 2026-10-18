México

CFE restablece casi 98% del suministro afectado por el Frente Frío 2 en 12 estados

La empresa eléctrica informó que las lluvias y vientos ocasionaron interrupciones

El municipio de Tlacuilotepec, en Puebla, estará 12 horas sin luz por mantenimiento. Crédito: Cuartoscuro
La CFE despliega a 3 mil 088 electricistas en los estados afectados por las lluvias y vientos del frente frío. Crédito: Cuartoscuro
Guardar

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció este 18 de octubre 97.14% del suministro eléctrico afectado por las fuertes lluvias y los vientos del Frente Frío número 2 en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, según informó la dependencia.

CFE mantiene trabajos en Chiapas, Tabasco y Veracruz, los tres estados donde todavía no se alcanza la recuperación total. Para atender la emergencia se dispusieron 3 mil 088 electricistas, 937 vehículos pick ups, 566 grúas, 62 plantas de emergencia y 14 torres de iluminación; las maniobras remotas por telecontrol permiten restablecer el servicio a más personas usuarias.

PUBLICIDAD

Informó la empresa estatal que 78 de 81 circuitos de media tensión y nueve de 13 líneas de 115 kV ya fueron restablecidos. También recuperó una línea de 69 kV y 23 ramales de media tensión, mientras atiende 359 sectores de baja tensión y repara una estructura tipo TAS, una estructura tipo H, además de aislamiento y cable desprendido en líneas de 115 kV.

Frente frío y huracán Trudy combinan para llevar lluvias intensas a 16 de los 32 estados del país

Imagen satelital de México con una espiral ciclónica en el océano Pacífico y formaciones de nubes densas con relámpagos hacia el este
El ciclón se ubica a 185 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y avanza paralelo al litoral de Jalisco con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora.

El huracán Trudy mantiene este domingo 18 de octubre lluvias, vientos y oleaje de hasta seis metros en el occidente de México, mientras un frente frío propicia precipitaciones extraordinarias en el sureste y su masa de aire polar ocasiona descenso de temperatura y rachas intensas, según EFE.

PUBLICIDAD

La temporada del Pacífico acumula 19 ciclones con nombre: nueve tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5. Estos últimos superan los cuatro o cinco huracanes mayores previstos para 2026, aunque el total se mantiene dentro del rango de 18 a 21 sistemas calculado por Conagua.

A las 09:00 horas del 19 de octubre, Trudy se localizaba a 185 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, ambas localidades de Jalisco. El ciclón avanza paralelo a la costa hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205.

Trudy mantiene alerta por tormenta tropical en Jalisco y Nayarit

El centro del ciclón Trudy se desplaza hacia el noroeste frente a las costas de Jalisco con rachas de 205 kilómetros por hora. EFE/ David Guzmán
El centro del ciclón Trudy se desplaza hacia el noroeste frente a las costas de Jalisco con rachas de 205 kilómetros por hora. EFE/ David Guzmán

El Servicio Meteorológico Nacional retiró la prevención por vientos de huracán entre Manzanillo, Colima, y Cabo Corrientes. La vigilancia por tormenta tropical continúa desde Playa Pérula hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

La circulación del huracán dejará lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa y el sur de Jalisco. En Colima y el sur de Nayarit se esperan precipitaciones fuertes, de 25 a 50 milímetros, con riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones.

Se espera en las costas de Jalisco y Colima rachas de hasta 100 kilómetros por hora y olas de cuatro a seis metros, condiciones que disminuirán durante el día. El oleaje en el sur de Nayarit y Michoacán será de dos a tres metros.

El pronóstico contempla que Trudy se debilite a huracán categoría 1 el lunes 19 y a tormenta tropical ese mismo día. Sus remanentes se formarían el martes.

Frente frío concentra lluvias torrenciales en el sureste

A man sits along the shoreline as Hurricane Trudy advances across the Pacific Ocean off Mexico's western coast, in Boca de Apiza, Michoacan state, Mexico, October 17, 2026. REUTERS/Gustavo Vilchis
Un frente frío provoca lluvias torrenciales con acumulados superiores a 250 milímetros en Veracruz, Tabasco y Oaxaca. REUTERS/Gustavo Vilchis (Reuters)

El frente frío provocará lluvias torrenciales con acumulados puntuales superiores a 250 milímetros en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Chiapas tendrá precipitaciones de entre 150 y 250 milímetros.

También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En total, 16 de los 32 estados del país enfrentarán lluvias de intensas a torrenciales, mientras el resto tendrá chubascos o lluvias aisladas.

La masa de aire polar asociada al sistema generará descenso de temperatura y vientos del norte con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. Una vaguada favorecerá chubascos en el noroeste, mientras la humedad procedente de ambos océanos y la inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias en otras regiones.

En el Atlántico se contabilizan ocho tormentas tropicales y un huracán mayor, frente a un pronóstico de entre 11 y 15 ciclones, incluidos uno o dos huracanes mayores.

Sheinbaum prevé que la CFE cierre 2026 con superávit financiero

Claudia Sheinbaum de pie tras un podio de madera con el escudo de México y dos micrófonos
Sheinbaum explicó que la CFE cuenta con esquemas de financiamiento propios para desarrollar parte de su infraestructura, además de los proyectos mixtos con inversión privada. Foto: Presidencia

Claudia Sheinbaum aseguró que la CFE cerrará 2026 con superávit, respaldada por mecanismos propios de financiamiento y proyectos mixtos que formarán parte de la expansión del sistema eléctrico nacional, con nuevas centrales, redes de transmisión, obras de distribución y gasoductos.

Durante su conferencia matutina del pasado 7 de octubre, la presidenta describió como perfectaslas finanzas de la empresa pública. También vinculó su estado financiero con el programa energético de su administración, que prevé una inversión de más de 1 billón de pesos durante el sexenio.

Perfectas. CFE tiene distintos mecanismos de financiamiento. Además, ahora, con los proyectos mixtos se le da una capacidad mayor al sistema eléctrico nacional”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre la condición financiera de la compañía.

Temas Relacionados

CFEFrente Frío En MéxicoEnergía EléctricaÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de huevos con machaca: el desayuno norteño delicioso y rendidor

La carne seca aporta un sabor intenso y ligeramente salado característica de la gastronomía del norte del país

Receta de huevos con machaca: el desayuno norteño delicioso y rendidor

Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

Durante su presentación en el Festival de Cine de Morelia, el director tapatío respaldó a estudiantes afectados por el suministro hídrico de Jalisco y defendió la protesta social en recintos culturales

Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

Queman la entrada del Congreso de Jalisco durante la Megamarcha por el Agua en Guadalajara

Lanzan bombas molotov contra el Congreso de Jalisco durante las protestas por la crisis del agua en Guadalajara; también reportan intentos de derribar la puerta del Palacio de Gobierno

Queman la entrada del Congreso de Jalisco durante la Megamarcha por el Agua en Guadalajara

Yahir recibe críticas por cantar en concierto de Edén Muñoz: fans aseguran que “no tiene voz”

El exparticipante de La Casa de los Famosos México 2026 estuvo en la Plaza de Toros México y esta es la razón por la que no ha recuperado su voz tras un padecimiento

Yahir recibe críticas por cantar en concierto de Edén Muñoz: fans aseguran que “no tiene voz”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 18 de octubre: huracán Trudy se aleja de costas mexicanas pero causará fuertes lluvias

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 18 de octubre: huracán Trudy se aleja de costas mexicanas pero causará fuertes lluvias
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de octubre: exfiscal de Chihuahua tendrá su primera audiencia este domingo

Los Zetas y los kaibiles, a dos décadas de una conexión criminal documentada entre México y Guatemala

Desde compartir datos a eliminar registros: el papel del director de reglamentos de Taxco en el secuestro del padre del alcalde

Más de mil incursiones de drones al mes: la cifra del Pentágono detrás de las restricciones en la frontera

Guardia Costera de EEUU rescata a mexicanos del hundimiento de una embarcación cerca de Ensenada: van 16 localizados de 27 tripulantes

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

Guillermo del Toro respalda las protestas por agua en Jalisco durante el Festival de Cine de Morelia: “Si no es aquí, ¿dónde?”

Yahir recibe críticas por cantar en concierto de Edén Muñoz: fans aseguran que “no tiene voz”

Triciclo Circus Band, Sonido Gallo Negro y Yucatán A Go Go darán conciertos gratuitos por Día de Muertos en el CENART

Amigos de Mariana Ochoa responden a Gema Garoa tras sold out en La Maraka: “¿Cómo te quedó el hocico?”

Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 18 de octubre de 2026

DEPORTES

Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el presidente de Santos Laguna es hospitalizado tras el partido contra Querétaro

Qué le pasó a Aleco Irarragorri: el presidente de Santos Laguna es hospitalizado tras el partido contra Querétaro

CONADE y Comité Olímpico México se confrontan por presupuesto para Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: exigen 11 mdp

¿Qué estudia Lamine Yamal? La profesión que ahora llama la atención de jóvenes mexicanos

Brian Rodríguez renueva con el América hasta el 2030 y pone fin a los rumores sobre su salida

Aleco Irarragorri, el presidente de Santos Laguna al que comparan con Chava Iglesias: qué tienen en común