Cómo hacer un limpiador de trastes casero con vinagre y esencia natural de romero

La mezcla final se compacta con una cuchara hasta lograr una pasta uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este limpiador de trastes casero se prepara con vinagre blanco, esencia natural de romero y una fórmula validada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con un costo de apenas 26.36 pesos por cada 200 gramos.

La receta, publicada en la edición de octubre de la Revista del Consumidor, toma 40 minutos de elaboración y requiere un reposo posterior antes de su uso.

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Profeco precisa que la esencia utilizada puede ser “la de tu preferencia”, por lo que el romero es una opción entre varios aromas posibles, no un ingrediente obligatorio de la receta oficial.

El proceso completo de elaboración toma 40 minutos, según Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para 200 gramos de limpiador

10 cucharadas de Jordapon (cocoil isetionato de sodio o SCI)

5 cucharaditas de bicarbonato

1 y 1/4 de cucharaditas de ácido cítrico

1/2 taza de agua purificada

1 pizca de colorante vegetal verde

1/2 cucharadita de alcohol del 96°

1/2 cucharadita de vinagre blanco

2 y 1/2 cucharaditas de glicerina

20 gotas de esencia natural de romero

La esencia solo modifica el aroma, no la función limpiadora del producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jordapon, el ácido cítrico, la glicerina y la esencia de romero se consiguen en droguerías.

El resto de los ingredientes suele encontrarse en tiendas de abarrotes o supermercados.

Material que se necesita antes de empezar

Cubrebocas

Recipiente de vidrio de 500 mililitros

Cuchara sopera

Recipiente de plástico de 500 mililitros con tapa

Taza medidora

Cuchara cafetera

El cubrebocas es obligatorio durante la manipulación de los ingredientes en polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del cubrebocas es obligatorio durante la manipulación de los ingredientes en polvo, como el Jordapon, el bicarbonato y el ácido cítrico.

Paso a paso para elaborar el limpiador con vinagre y romero

Con el cubrebocas puesto, mezclar en el recipiente de plástico el Jordapon, el bicarbonato y el ácido cítrico hasta integrarlos por completo. De forma paralela, en el recipiente de vidrio, verter el agua purificada, el colorante vegetal, el alcohol, el vinagre blanco, la glicerina y las 20 gotas de esencia de romero. Remover esta mezcla líquida hasta incorporar todos los ingredientes. Vaciar la mezcla líquida dentro del recipiente de plástico donde está el Jordapon. Integrar todos los componentes, darles forma y compactarlos con la cuchara sopera hasta lograr una pasta uniforme. Dejar reposar el producto de 24 a 36 horas antes de usarlo. Tapar el recipiente y colocar una etiqueta con la fecha de elaboración y la leyenda: “Manténgase fuera del alcance de niñas y niños”.

La taza medidora y la cuchara cafetera garantizan las proporciones exactas de la receta. (Captura de pantalla, Revista del Consumidor Profeco octubre 2026)

Qué otras esencias se pueden usar en lugar del romero

Profeco no limita la receta a un solo aroma, por lo que la esencia de romero puede sustituirse por otras opciones comunes en la elaboración de productos de limpieza caseros, como lavanda, limón, naranja o menta.

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Para la receta se puede utilizar la esencia natural que mejor se prefiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección depende únicamente del gusto personal de quien prepara el producto, ya que la esencia solo aporta aroma y no modifica la función limpiadora de la fórmula.

Quien prefiera un aroma más intenso puede aumentar ligeramente las gotas, siempre dentro de una cantidad moderada para no alterar la consistencia de la pasta.

Cómo usar el limpiador una vez terminado el reposo

Después de las 24 a 36 horas de reposo, el producto queda listo para lavar trastes como cualquier pasta lavatrastes comercial.

Basta con tallar una esponja húmeda sobre la superficie compactada para generar espuma y aplicarla directamente sobre platos, vasos u ollas con grasa.

Basta con tallar una esponja húmeda sobre la pasta para generar espuma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envase de plástico con tapa permite conservar el producto en buen estado y evitar que pierda humedad entre un uso y otro.

Por qué conviene elaborar este producto en casa

El costo de 26.36 pesos por 200 gramos resulta menor al de muchos lavatrastes comerciales, lo que convierte esta receta en una alternativa accesible para la economía familiar.

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Profeco enmarca esta Tecnología Doméstica dentro de su misión de ofrecer opciones para elaborar artículos de primera necesidad sin depender exclusivamente de productos de marca.

El vinagre blanco y la esencia de romero aportan el aroma final del limpiador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de representar un ahorro, el proceso permite controlar el aroma, la cantidad producida y los ingredientes utilizados en cada preparación casera.

Precauciones al guardar y manipular el producto terminado

El limpiador debe guardarse en el recipiente de plástico con tapa, en un lugar fresco y fuera del alcance de niñas y niños, conforme a la leyenda que exige Profeco incluir en la etiqueta.

El contenido de alcohol del 96° y ácido cítrico hace necesario evitar el contacto directo con los ojos durante su manipulación.

Se recomienda cerrar bien el recipiente después de cada uso para prolongar su duración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Etiquetar el recipiente con la fecha de elaboración permite identificar cuánto tiempo lleva almacenado el producto antes de su uso cotidiano.