Queman la entrada del Congreso de Jalisco durante la Megamarcha por el Agua en Guadalajara

La segunda marcha por agua limpia en Guadalajara terminó con bombas molotov, daños a edificios públicos y actos vandálicos.

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La segunda movilización para exigir agua potable de calidad registró actos violentos, daños en inmuebles y enfrentamientos verbales entre manifestantes y personas encapuchadas.

La segunda marcha para exigir agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó este domingo 18 de octubre con actos vandálicos e incendios en inmuebles públicos, luego de que personas encapuchadas lanzaran artefactos explosivos y bombas molotov contra el Congreso de Jalisco y el Palacio de Gobierno.

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Durante la movilización, que reunió a familias, estudiantes y ciudadanos de distintas edades, se reportaron daños en comercios, pintas en edificios y detonaciones de petardos y otros artefactos.

En videos difundidos en redes sociales se observa fuego en uno de los accesos del recinto legislativo.

Queman puerta del Congreso de Jalisco durante protestas por la crisis del agua en Guadalajara.

De acuerdo con reportes de medios locales, los incidentes ocurrieron mientras algunos participantes pedían a las personas con el rostro cubierto que abandonaran la manifestación y evitaran generar violencia.

Hasta el momento, no se cuenta con un balance definitivo de los daños ni con información confirmada sobre posibles personas lesionadas en los hechos registrados en los inmuebles.

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Lanzan bombas molotov contra el Congreso de Jalisco

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en el acceso principal del Congreso de Jalisco, donde fueron arrojados artefactos explosivos y una bomba molotov que provocó llamas en la puerta del inmueble.

Ante la situación, elementos policiales se desplegaron frente a la sede legislativa para impedir que las personas involucradas ingresaran al recinto.

En imágenes compartidas durante la tarde se observa a los agentes en formación mientras el acceso presenta señales de incendio.

Los hechos también fueron reportados por usuarios de redes sociales, quienes difundieron videos de las detonaciones y del fuego en la entrada del edificio.

En paralelo, se registraron actos vandálicos en el Palacio de Gobierno, donde personas encapuchadas arrojaron objetos contra la fachada, realizaron pintas y lanzaron bombas molotov al interior, según reportes periodísticos.

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Palacio de Gobierno registra daños durante la protesta

Los incidentes en el Palacio de Gobierno comenzaron alrededor de las 15:30 horas, cuando algunas personas arrojaron globos con pintura, huevos, jitomates y latas de aerosol contra el inmueble.

Posteriormente, lanzaron botellas de plástico y vidrio que impactaron los vitrales, además de utilizar cadenas para dañar luminarias exteriores e intentar golpear las puertas con vallas metálicas.

Durante estos hechos también se reportaron agresiones contra integrantes de la prensa.

Algunas personas exigieron a los equipos de televisión que dejaran de grabar y se retiraran del lugar.

Los reportes señalaron que las agresiones ocurrieron después de que parte de las familias, estudiantes y otros participantes comenzaran a retirarse de la movilización.

Así avanzó la segunda marcha por agua limpia en Guadalajara

La movilización comenzó por la mañana en el Parque de la Revolución, conocido como Parque Rojo, desde donde cientos de personas se organizaron para exigir mejoras en la calidad del agua potable que reciben habitantes de la zona metropolitana.

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Durante el recorrido se presentaron diferencias entre quienes buscaban continuar hacia Palacio de Gobierno y quienes consideraban que no existían condiciones de seguridad para avanzar.

Entre los hechos reportados durante la jornada destacan:

Personas encapuchadas realizaron pintas y provocaron daños en establecimientos comerciales.

Se escucharon detonaciones de cohetes, petardos y barrenos durante la protesta.

Algunos manifestantes señalaron a tres hombres como presuntos responsables de las detonaciones y entregaron a dos de ellos a policías.

El equipo de seguridad de los convocantes anunció la suspensión de la marcha prevista inicialmente hacia Palacio de Gobierno, aunque posteriormente algunos contingentes retomaron el avance.

En distintos momentos, asistentes pidieron a las personas con el rostro cubierto que se apartaran de la movilización y evitaran actos violentos.

Pablo Lemus pide que la marcha transcurra en paz

Antes de que se registraran los incidentes en los edificios públicos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que participantes de la segunda marcha habían identificado a grupos de personas encapuchadas a quienes acusaron de infiltrarse en la protesta.

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El mandatario indicó que, según los reportes recibidos, esas personas respondían con violencia a las solicitudes para retirarse y utilizaban palos y tubos, además de detonar petardos y lanzar proyectiles y bombas molotov.

Lemus llamó a que la manifestación se desarrollara pacíficamente y sostuvo que su gobierno actuaría de manera responsable para evitar confrontaciones.

Las declaraciones se produjeron en el contexto de una jornada marcada por diferencias entre los propios asistentes sobre cómo continuar la movilización y por denuncias de la presencia de personas que presuntamente buscaban provocar disturbios.

Manifestantes exigen soluciones al problema del agua

La movilización de este domingo fue la segunda realizada en dos domingos consecutivos para exigir agua potable de calidad en Guadalajara y otros municipios de la zona metropolitana.

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Los participantes expresaron su inconformidad por los problemas relacionados con el suministro y la calidad del agua, así como por los hechos ocurridos durante la protesta anterior, el 11 de octubre.

Mientras la exigencia ciudadana se centró en obtener respuestas a la problemática del agua, los actos violentos registrados durante la jornada provocaron daños en inmuebles públicos y comercios.

Hasta el momento, la información proporcionada no permite establecer de manera concluyente la identidad de todas las personas responsables de los ataques ni precisar el saldo total de los daños ocasionados.