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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 18 de octubre

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06:20 hsHoy

Durante la madrugada, el frente frío 2 y el huracán Trudy provocarán lluvias torrenciales e intensas en el sur, sureste, oriente y Pacífico mexicano. Se prevé un marcado descenso de temperatura a nivel nacional, junto con vientos intensos y oleaje elevado en las costas del golfo y Pacífico.

05:59 hsHoy

Se pronostican lluvias y oleaje de hasta 8 metros

El pronóstico del clima para este domingo 18 de octubre advierte lluvias extraordinarias en Veracruz, Tabasco y Oaxaca por el frente frío número 2, además de precipitaciones torrenciales en Chiapas. La masa de aire polar mantendrá un descenso marcado de temperaturas y un evento de Norte con rachas de hasta 110 km/h.

En el Pacífico, el ciclón tropical Trudy provocará lluvias intensas en Jalisco y oleaje de hasta ocho metros en sus costas y las de Colima. También se esperan vientos de hasta 140 km/h en zonas costeras de Jalisco.

La CDMX y el centro del país tendrán chubascos y lluvias fuertes. El contraste entre el frente frío y Trudy mantendrá condiciones severas en varias regiones, con lluvias extremas y oleaje elevado como principales riesgos de la jornada.

A man sits along the shoreline as Hurricane Trudy advances across the Pacific Ocean off Mexico's western coast, in Boca de Apiza, Michoacan state, Mexico, October 17, 2026. REUTERS/Gustavo Vilchis
A man sits along the shoreline as Hurricane Trudy advances across the Pacific Ocean off Mexico's western coast, in Boca de Apiza, Michoacan state, Mexico, October 17, 2026. REUTERS/Gustavo Vilchis (Reuters)

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