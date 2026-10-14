Colectivos alistan segunda mega marcha por el agua tras represión policial en Guadalajara

Colectivos civiles convocan a la Segunda Mega Marcha por el Agua en Guadalajara para exigir el acceso a agua limpia el 18 de octubre. (Jesus Avilés )

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Colectivos defensores de derechos humanos convocan a la ciudadanía de Guadalajara a asistir a una Segunda Mega Marcha por el Agua, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 18 de octubre a las 11:00 horas. Esta convocatoria sucede luego de que la movilización de la semana pasada fuera reprimida por elementos de la policía estatal con chorros de agua y gas lacrimógeno contra los manifestantes.

Esta protesta partirá desde el Parque Rojo con dirección al Palacio de Gobierno, de acuerdo con la convocatoria que circula en redes sociales. La movilización busca exigir agua digna, justicia y respeto al derecho a protestar, aunque en otras convocatorias también se habla de pedir la revocación de mandato de Lemus.

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Represión en Jalisco deja detenciones arbitrarias

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), junto a otras organizaciones civiles, documentó la represión que vivieron los manifestantes, quienes recibieron chorros de agua, gas lacrimógeno y, en algunos casos, golpes por parte de un equipo de antimotines.

Policía de Jalisco detuvo al joven cuando se encontraba esperando un pedido para entregar. (X/@Trafico_ZMG)

Además, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, 32 personas fueron detenidas, de las cuales Israel Rosas e Iván Octavio fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones y deberán presentarse a firmar cada 15 días. Mientras que Alexis Guzman Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava continuarán su audiencia el viernes 16 de octubre en el Centro Penitenciario Puente Grande, lugar a donde fueron trasladados.

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Familiares y colectivos han denunciado que los arrestos fueron arbitrarios; señalan que los involucrados participaron de manera pacífica. En cuanto a las personas que fueron liberadas sin cargos, han señalado haber sido víctimas de tortura; ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha instado a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a emprender una investigación para aclarar la situación.

Sheinbaum también ha criticado el actuar del gobernador Pablo Lemus, quien reconoció que “hubo errores” en el actuar de la policía.

CDMX podría sumarse a la mega marcha

Internautas han propuesto que los capitalinos salgan a las calles a manifestarse como muestra de solidaridad a la situación que enfrenta Jalisco, al corte de esta nota no hay una convocatoria oficial.

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Una mujer se dirige a la cámara en un video difundido en redes sociales para proponer la realización de una movilización denominada Marcha Nacional por el Agua. En el texto superpuesto en pantalla se plantea convocar a la ciudadanía el domingo 18 de octubre. La grabación muestra a la persona hablando directamente a la cámara.

Respecto a una revocación de mandato a Pablo Lemus, el partido político SOMOS explicó que la ley de Jalisco permite pedir revocación de mandato del gobernador durante los primeros 120 días de la segunda mitad de su administración, que en caso del funcionario empieza en diciembre de 2027.

“Haría falta el respaldo del 3% de la lista nominal, más de 180 mil firmas, y que los votos para revocarlo superaran los cerca de 1.6 millones con los que ganó”, explicó el partido.