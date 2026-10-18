México

Frida Sofía reaparece con contundente mensaje en medio de la preocupación por Alejandra Guzmán

La hija de la cantante mexicana compartió una reflexión sobre la esperanza causando revuelo en los medios digitales

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Imagen dividida muestra a Frida Sofía con cabello rosa a la izquierda y a Alejandra Guzmán con chaqueta verde y blanca a la derecha, en interiores
Frida Sofía y Alejandra Guzmán aparentemente se habían reconciliado a finales de 2025. (Frida Sofía, Alejandra Guzmán: Instagram)

Frida Sofía reapareció en sus redes sociales con un mensaje que habla acerca del bienestar. Sin embargo, parte de su público interpretó su publicación como una indirecta para su mamá, Alejandra Guzmán, luego de los problemas de salud que enfrenta la cantante tras el incidente en su concierto de Veracruz.

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La hija de Alejandra Guzmán difundió una reflexión en la que habla sobre sanar, recuperar la alegría y confiar en que los momentos difíciles pueden superarse. El mensaje llega después de que la intérprete de “Eternamente bella” fue hospitalizada de emergencia al sufrir una luxación de cadera en plena presentación.

Todo va a estar bien. Al final, sabes que vas a estar más que bien”, dice la primera parte del texto que difundió la hija de la cantante. La publicación no incluye una dedicatoria ni menciona de forma directa a Alejandra Guzmán.

El mensaje continúa con una serie de palabras sobre la recuperación emocional: “Vas a volver a sentirte feliz, vas a volver a sentir alegría, vas a volver a reír y vas a volver a sonreír”, se lee en la publicación de Frida Sofía.

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Compartió un mensaje sobre bienestar en su cuenta de Instagram
Compartió un mensaje sobre bienestar en su cuenta de Instagram (ifridag)

Y para concluir, la modelo mexicana sostiene que llegarán nuevas experiencias y personas por conocer en el futuro. “Vas a experimentar nuevas cosas y a conocer nuevas personas, que jamás imaginaste. Puedes y vas a estar bien. Incluso más de lo que crees”, concluye el mensaje presentado por Frida Sofia este sábado.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán, una relación marcada por el distanciamiento y breves acercamientos

Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre la supuesta demanda que interpuso su hija, Frida Sofía
Han tenido distanciamiento desde señalamientos de Frida hacia su abuelo. (@Sueltala Sopa, X)

La relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ha tenido años de distanciamiento y conflictos públicos. El vínculo se tensó cuando su hija hizo señalamientos contra su abuelo, Enrique Guzmán, en el año del 2021.

También surgen diferencias por asuntos personales, económicos y familiares. Frida Sofía Guzmán sostiene que carece del acompañamiento de su madre durante parte de su vida, mientras Alejandra habla públicamente de los problemas que enfrentan como familia.

Tras el fallecimiento de la legendaria Silvia Pinal, mamá de Alejandra Guzmán, en noviembre de 2024, hubo señales de un acercamiento entre Frida Sofia y la cantante mexicana.

En mayo de 2026, la Guzmán reveló que su hija la felicitó por el Día de las Madres, un gesto que consideró un avance en su relación Aun así, no suelen aparecer juntas ni han dado detalles claros sobre su convivencia o comunicación diaria.

Hasta octubre del 2026, Alejandra Guzmán ha dicho que busca reconstruir la relación con su hija Frida Sofia, pero a la fecha no hay información que confirme una reconciliación plena o que detallen cómo es su trato actual.

Alejandra Guzmán retoma sus presentaciones tras lesión de cadera en concierto de Veracruz

La reina de Corazones enfrentó el incidente de salud a finales de septiembre de 2026 durante un concierto en Veracruz. Alejandra Guzmán reportó al público que su cadera se salió de lugar, lo que provocó la cancelación de su show.

Horas más tarde, Alejandra Guzmán apareció en un video filmado desde la habitación del hospital donde sorprendió a doctoras y enfermeras mientras bromeaba de su lesión en la cadera.

“A ver, ahorita te podría cantar. Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás. Alzas la patas y se te puede pasar la cadera. Diablos, mano. Lo siento, Veracruz. Ya me tocará regresar muy pronto”, dijo la artista mexicana.

Tras su revisión médica, Alejandra Guzmán confesó recibir una recomendación muy específica relacionada con sus movimientos arriba del escenario, especialmente al momento de agacharse o realizar algún esfuerzo físico. “Que está todo en su lugar y que no me pase de 90 grados”, comentó.

Alejandra Guzmán celebra 38 años de carrera musical

Alejandra Guzmán cumplió 38 años de trayectoria musical con Los Que Nos Quedamos Tour 2026, gira que marca su regreso a los escenarios tras su recuperación médica. La cantante mantiene presentaciones programadas en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Desde su debut discográfico en 1988, Alejandra Guzmán la intérprete construye una carrera entre los género del rock y el pop. Temas como “Hacer el amor con otro”, “Eternamente bella”, “Mírala, míralo” y “Reina de corazones” colocan a Alejandra Guzmán entre las voces más reconocidas de la música en español.

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