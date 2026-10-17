Gilberto Mora honrado con Lionel Messi tras ser elegido en la campaña exclusiva ‘Messi +10’: “Llevar tus botines será un sueño”

La leyenda de la Selección de Argentina reconoció el talento del joven mexicano y éste no dudó en enviar un agradecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ascenso meteórico de Gilberto Mora ha traspasado fronteras. Con apenas 18 años recién cumplidos, la joya de la cantera de los Xolos de Tijuana ha recibido uno de los reconocimientos más significativos de su naciente carrera al ser apadrinado formalmente por Lionel Messi dentro de la iniciativa global Messi +10.

El proyecto, desarrollado de la mano de una firma deportiva, busca identificar y proyectar a diez futbolistas emergentes de diversas latitudes que poseen las condiciones técnicas, la madurez futbolística y el potencial para marcar época en el balompié internacional durante la próxima década.

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La inclusión del juvenil mexicano en este selecto grupo no solo refrenda las altas expectativas que existen sobre su talento, sino que posiciona su nombre en el escaparate de las grandes figuras emergentes del planeta.

El futbolista mexicano ha sido puesto entre las más grandes promesas del futbol mundial. (REUTERS/Henry Romero)

El emotivo mensaje de “Morita” al astro argentino

Tras confirmarse la noticia y difundirse el material promocional oficial de la campaña, Gilberto Mora reaccionó a través de sus plataformas digitales para manifestar el orgullo y la emoción que representa recibir el respaldo de una leyenda viva del deporte.

Acompañado de las imágenes oficiales de la presentación, el canterano fronterizo dedicó palabras de gratitud tanto al astro rosarino como a la marca patrocinadora:

“Un honor formar parte de Messi +10. Gracias @leomessi por elegirme. Llevar tus botines será un sueño”, expresó el mediocampista ofensivo a través de sus redes sociales.

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La reacción del futbolista mexicano generó de inmediato una ola de felicitaciones por parte de la afición nacional, compañeros de profesión y analistas deportivos, quienes celebraron que el talento formado en la Liga MX sea considerado a la par de las jóvenes promesas más destacadas de las mejores academias del mundo.

La jugada comenzó dentro del área colombiana, donde Gilberto Mora recibió el balón con poco espacio y rápidamente buscó la manera de superar a la defensa. El futbolista de apenas 17 años mostró personalidad para encarar a Jhon Lucumí, uno de los zagueros colombianos, y realizó un recorte que le permitió dejarlo fuera de la jugada. (redes sociales)

¿De qué trata el concepto de la campaña ‘Messi +10’?

La campaña publicitaria fue presentada mediante un material audiovisual cargado de mística y solemnidad. En el video principal, se aprecia a Lionel Messi hojeando y escribiendo sobre un libro de páginas doradas, mientras una voz en off traza el concepto central de esta narrativa generacional.

“Cualquiera puede contar una historia. Pero una gran historia requiere la mano de un maestro”, recita la narración al inicio del spot, para posteriormente dar paso a la revelación de las promesas elegidas: “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”.

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Dentro del metraje, Gilberto Mora —identificado cariñosamente por la producción como “Morita”— es presentado destacando virtudes tácticas como su temple en la toma de decisiones, la calidad técnica en el control orientado y su notable madurez para interpretar el juego a pesar de su corta edad.

Entre la nómina internacional de diez futbolistas seleccionados por Messi y la marca deportiva para portar la línea exclusiva de calzado F50 Messi figuran talentos masculinos y femeninos de diversos continentes, entre los que destacan:

Gilberto Mora (Xolos de Tijuana - México)

Giovanna Waksman (Brasil)

Max Dowman (Inglaterra)

Can Uzun (Turquía)

Tomás Aranda (Argentina)

Zavier Gozo (Estados Unidos)

Jesús Rodríguez (España)

Chloe Sarwie (Francia)

Kees Smit (Países Bajos)

Lotta Wrede (Finlandia)

Su participación en la pasada Copa del Mundo le dio una gran proyección al futbol internacional. (REUTERS/Henry Romero)

Una carrera en ascenso y con miras a Europa

El reconocimiento internacional coincide con un momento de consolidación y cautela en la carrera del mediocampista. Mora celebró su cumpleaños número 18 el pasado 14 de octubre de 2026, afianzado como una de las realidades más ilusionantes del Torneo Apertura.

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En la presente campaña con el Club Tijuana, el atacante ha registrado números destacados a pesar de su juventud, acumulando cinco goles y una asistencia en siete partidos disputados. Su impacto en la generación de juego ofensivo ha sido clave para que el cuadro fronterizo se mantenga en los puestos de competitividad dentro de la tabla general.

No obstante, en las últimas semanas el jugador ha tenido que parar de forma preventiva debido a molestias físicas. Su ausencia más reciente se dio durante el empate sin goles entre Xolos y Puebla correspondiente a la Jornada 12 del torneo local. Tras dicho encuentro, el director técnico del equipo, Sebastián “Loco” Abreu, ofreció tranquilidad sobre la evolución de su pupilo.

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“Va bien, va bien”, comentó el estratega uruguayo al ser cuestionado sobre la rehabilitación del juvenil. Asimismo, Abreu resaltó el compromiso del resto del plantel para encarar los compromisos en ausencia de su figura emergente: “Hoy mostramos una cara ofensiva, protagonista, entregada, sin Gil. El futbol es de los futbolistas y de sus características”.

El aval público de figuras internacionales como Keylor Navas y Diego Lainez —quienes recientemente elogiaron las cualidades de Mora y proyectaron su pronto salto al futbol europeo— se suma ahora al espaldarazo de Lionel Messi. Mientras concluye su puesta a punto física para reintegrarse a la actividad oficial con Xolos, Gilberto Mora asume con responsabilidad el reto de portar el calzado del astro argentino y encabezar el relevo generacional del futbol mexicano.

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