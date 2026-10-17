Tras reclamos en redes, volverán a publicar concierto completo de Los Tigres del Norte en Tiny Desk

Así fue el Tiny Desk de los Tigres del Norte (captura de pantalla)

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Luego de la polémica que rodeó el espectáculo recién de Los Tigres del Norte en Tiny Desk, Félix Contreras, conductor y productor del programa Alt.Latino, de la cadena NPR Music, compartió un mensaje en video para responder a las críticas por la presunta censura de su presentación en la versión publicada en YouTube.

El comunicador reconoció el malestar de la audiencia y explicó que NPR ya restituyó la introducción completa en su sitio web para volver a publicar el show de la agrupación mexicana, que ganó múltiples elogios del público, especialmente de los fanáticos latinoamericanos.

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“Hola, familia. Quería hacer este video para que me escuchen directamente a mí. Primero que nada, quiero darles las gracias por todo el apoyo y la pasión que demuestran hacia el trabajo que hacemos en Alt.Latino y en Tiny Desk en general”, comienzan las palabras de Félix Contreras.

“El Mes de la Música Latina es, para Anamaria Sayre y para mí, siempre el momento más destacado del año. Desde hace 6 años, hemos intentado mostrar lo ricas y diversas que son nuestras culturas a través de la música; ustedes siempre han estado ahí para valorar ese esfuerzo, y eso significa todo para nosotros”.

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“En los últimos días, nuestro concierto de Tiny Desk con los legendarios Los Tigres del Norte ha generado mucha conversación en línea. Hemos leído sus comentarios, escuchamos sus preocupaciones, sus decepciones e incluso su enojo. Lo entiendo perfectamente”, afirmó Félix Contreras.

Ofreció disculpas y agradeció el apoyo tras sesión de Los Tigres del Norte (nprmusic)

Asimismo, el productor aseguró que su “presentación de la banda no estaba destinada a ser publicada, pero al incluirla en el video del concierto, generó una reacción que jamás hubiéramos imaginado”.

“En resumen, hemos vuelto a publicar el video original completo en el sitio web de NPR y muy pronto estará de vuelta en YouTube”, confirmó Félix Contreras al estar sorprendido por el apoyo que recibió del público tras la actuación de Los Tigres del Norte en Tiny Desk.

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“Debo decir que nunca antes había sentido tanto apoyo y ánimo hacia mi trabajo aquí en NPR, pero, en realidad, no se trata de mí. Se trata de ese sentido de familia que surge cuando nos reunimos para compartir música aquí en Tiny Desk”, expresó.

“Así que espero que podamos volver a centrar la atención en la increíble actuación de Los Tigres del Norte y en todos los demás artistas que presentamos a lo largo del Mes de la Música Latina. De corazón, gracias”, finalizó Félix Contreras.

¿Qué pasó con el video y las acusaciones de censura en la sesión de Los Tigres del Norte?

Los comentarios de los usuarios en una publicación de video de NPR solicitan el restablecimiento del discurso de Felix Contreras. (YouTube)

El show de Los Tigres del Norte en Tiny Desk se estrenó este 15 de octubre con una introducción de Félix Contreras en la que habló de los ataques contra la comunidad latina en Estados Unidos.

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El conductor recordó el cambio de frontera de 1848 y la Operación Espalda Mojada, además de señalar que la agrupación mexicana ha devuelto “humanidad” a los migrantes a través de su música.

Sin embargo, un día después, usuarios detectaron que ese fragmento había desaparecido de la versión publicada en la página de YouTube. El video conservó la bienvenida a Los Tigres del Norte, pero eliminó el mensaje emitido por Félix Contreras.

La modificación provocó señalamientos de censura contra NPR Music y los internautas exigieron que se restableciera la versión original y cuestionaron que se retirara un discurso que había sido celebrado durante las primeras horas de su difusión.

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Inclusive, los fans reprodujeron las palabras de Félix Contreras en los comentarios del video alojado en la red social, tanto en español como en inglés, afirmando que el recorte contradecía el mensaje de identidad y defensa de los migrantes que caracteriza a Los Tigres del Norte.

NPR reconoció el recorte del mensaje emitido por Félix Contreras en Tiny Desk de Los Tigres del Norte

La radio pública estadounidense reconoció que retiró temporalmente las palabras de Félix Contreras, productor y conductor de Alt.Latino, y anunció que trabaja para restituirlas en YouTube. (YouTube: NPR)

La cadena NPR Music informó que retiró temporalmente la presentación de Tiny Desk para someterla a una revisión editorial, debido a que aborda un tema “emocional y complejo” que afecta a parte de su audiencia y personal.

“Como saben nuestros fans de Tiny Desk, normalmente no publicamos presentaciones para nuestros conciertos. Hemos restaurado este después de eliminarlo temporalmente para su revisión editorial, reconociendo que el tema compartido es emocional y complejo y algo con lo que muchos oyentes y el personal de la sala de redacción están lidiando. Esperamos tener pronto actualizado el vídeo de YouTube”, informó en su cuenta de X.

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El mensaje de Los Tigres del Norte durante Tiny Desk

La banda envió mensaje poderoso en favor de los migrantes y la comunidad latina. (Captura de pantalla/Youtube)

La agrupación respondió desde la música. Los Tigres del Norte abrieron su sesión con “Somos más americanos”, canción que cuestiona la frontera trazada entre México y Estados Unidos y reivindica la identidad de las comunidades latinas y mexicanas.

Con esa elección, el grupo reforzó el sentido de la introducción de Félix Contreras: una defensa de la memoria migrante, de los orígenes mexicanos y del vínculo que la banda mantiene con familias que han vivido discriminación, deportaciones o separación a causa de la política migratoria estadounidense.