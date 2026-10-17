Gustavo Adolfo Infante no se guarda nada contra Alfredo Adame y lo tacha de “patán” tras su sentencia

Gustavo Adolfo Infante ganó un juicio promovido contra Alfredo Adame por discriminación. (Infobae México)

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Después de ganar la denuncia penal contra Alfredo Adame, el reconocido periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, externó a los medios de comunicación que la sanción impuesta al actor fue ligera y junto con su equipo legal, buscarán impugnar la sentencia.

Alfredo Adame fue declarado culpable del delito de discriminación en agravio de la señora, Elvia Inés Seañez, mamá de Gustavo Adolfo Infante, quien no está de acuerdo con que se le haya impuesto un castigo de 33 días de trabajo comunitario y 67 mil pesos de reparación de los daños.

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“Quedó en que está condenado, el cuate (Alfredo Adame) va a ser fichado como lo que es, como un delincuente por el delito de discriminación en contra de un adulto mayor, de mi mamá, que va a cumplir 90 años el primero de enero”, señaló el conductor de Imagen Televisión.

“La sentencia, yo no estoy de acuerdo que le hayan dado 33 días de trabajo comunitario y 67 mil pesos de reparación del daño. Me parece muy poco. Entonces vamos a apelar esa resolución, lo más importante es que Alfredo Adame está condenado como culpable del delito de discriminación y va a quedar fichado”.

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Gustavo Adolfo Infante tachó a Alfredo Adame de ser un patán y violentador (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo lo que quiero es que se haga justicia y que este cuate (Alfredo Adame) deje de insultar a las mujeres como lo ha venido haciendo, es increíble el hocico que tiene”, arremetió Gustavo Adolfo Infante.

En ese mismo sentido, el conductor del programa El minuto que cambió mi destino, indicó que habría sido justa una sentencia de 3 años de prisión para Alfredo Adame, pero explicó que “se cambia porque no llega al término de los 5 años, entonces salió bajo fianza”.

De inmediato, Gustavo Adolfo sentenció que Alfredo Adame es un “delincuente”. “Es un cuate que no lo quieren ni sus hijos ni sus mujeres, no tiene trabajo, lo contratan para mentar la madre. Cada quien sabe qué es lo que trae”.

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Y para rematar, el conductor de espectáculos en Sale el Sol tachó a Alfredo Adame de ser “un patán, un violentador y un un cuate que lo contratan como show, como un payaso de rodeo”.

¿Qué pasó entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame?

(Fotos: Gettyimages)

El conflicto entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame se remonta al 2022, cuando el actor hizo declaraciones públicas contra la señora Elvia Inés Seañez, mamá del periodista.

Gustavo Adolfo Infante y su madre presentaron una denuncia penal por discriminación, el pasado 8 de octubre, un juez emitió un fallo condenatorio contra Adame por ese delito.

El jueves 15 de octubre se realizó la audiencia para individualizar la sanción: Alfredo Adame tendrá que pagar una multa de 67 mil 628 pesos y cumplir 33 días de trabajo en favor de la comunidad, de acuerdo a Gustavo Adolfo Infante.

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El conductor considera muy poca la pena impuesta contra Alfredo Adame y afirma que, junto con su defensa, apelará para buscar una sanción mayor. Por otro lado, el actor también ha expresado desacuerdo con el fallo y adelantó que recurrirá a la apelación.

Alfredo Adame sostiene que apelará la sentencia porque considera que el fallo es una “aberración”. Su principal argumento sería que las declaraciones por las que fue condenado no mencionaban de forma expresa a Elvia Inés Seañez, madre de Gustavo Adolfo Infante.

Será entrevistado por Coque Múñiz en su propio programa de TV (gainfante)

Incluso, previo a que se individualizara el castigo, el actor también aseguró que no esperaba ir a prisión, pues el delito de discriminación puede contemplar medidas como multa o trabajo comunitario.

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Mientras Alfredo Adame prepara una apelación para impugnar el fallo que considera injusto, Gustavo Adolfo Infante también buscará una revisión del castigo, al estimar que la multa y el trabajo comunitario impuestos al actor no corresponden a la gravedad de las declaraciones contra la madre del periodista.