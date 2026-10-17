FGE Chihuahua va por Guillermo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas, tras capturar a César Jáuregui

Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a su puesto el pasado 13 de mayo de 2026. Crédito: FGE Chihuahua

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Un juez de control de Chihuahua libró orden de aprehensión contra el exfiscal de Operaciones Estratégicas Guillermo Arturo Zuany Portillo por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, además de señalarlo como coautor de ejercicio ilegal del servicio público junto con el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno, exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE). Hasta el cierre de esta nota, el Registro Nacional de Detenciones (RND) no confirmó la captura de Zuany Portillo, mientras Jáuregui ya fue detenido la mañana de este día.

Elementos estatales capturaron a Jáuregui este sábado 17 de octubre a las 10:20 horas en la colonia Campestre Washington de la capital chihuahuense, según el RND de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Las órdenes de aprehensión se derivan de la investigación por el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 por elementos de la FGE, operativo que habría presentado omisiones en la cadena de mando y los protocolos aplicables. En el regreso, una camioneta del convoy cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua, lo que provocó una explosión en la que murieron cuatro personas; dos elementos de la FGE y dos estadounidenses señalados como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Un oficio judicial detalló tres resolutivos contra Jáuregui y Zuany Portillo

El documento, con número de oficio 53095/2026 correspondiente a la causa penal 3055/2026, fue revelado por el periodista Luis Chaparro en su cuenta oficial de X, @LuisKuryaki. El juez de primera instancia en materia penal Luis Alberto Simental Ortega firmó la resolución el 16 de octubre en Chihuahua, Chihuahua.

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El oficio detalló tres resolutivos distintos. El primero libró orden de aprehensión contra Jáuregui y Zuany Portillo en calidad de coautores, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado. El segundo resolutivo correspondió exclusivamente a Jáuregui, por los mismos delitos, pero como autor material.

Documento judicial revelado tras la detención del exfiscal César Jáuregui. Crédito: X - @LuisKuryaki

El tercer resolutivo se dirigió únicamente contra Zuany Portillo, por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, conforme al artículo 308 del código punitivo estatal. El documento ordenó entregar tres copias certificadas al Ministerio Público para su ejecución al momento de la captura de ambos imputados.

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Cabe señalar que la orden de aprehensión contra ambos exfuncionarios fue obtenida por la FGE ante un juez de control local, y no por la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público.

Zuany pasó de dirigir la AEI a encabezar Operaciones Estratégicas y renunció en mayo

El 5 de septiembre de 2025, César Jáuregui anunció en rueda de prensa el nombramiento de Guillermo Arturo Zuany Portillo como Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, área encargada de la persecución del secuestro, la extorsión y otros delitos de alto impacto. Hasta ese momento, Zuany dirigía la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

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El entonces fiscal general destacó la trayectoria de Zuany dentro de la institución, sobre todo en la investigación de secuestro y extorsión, área en la que inició su carrera como integrante del Grupo Antisecuestros. En su lugar, como nuevo director de la AEI, quedó Pedro Román Oseguera Cervantes, quien venía de ser primer comandante de la Policía Ministerial en la Zona Occidente y falleció el pasado 19 de abril junto con otro agente estatal y dos estadounidenses, al regreso del desmantelamiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

(Especial)

Siete meses después de ese nombramiento, el 13 de mayo de 2026, la FGE informó la renuncia de Zuany Portillo al frente de Operaciones Estratégicas. El comunicado oficial de la dependencia precisó: “Se inició un procedimiento administrativo por una posible omisión de parte del Fiscal de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, lo que derivó en su renuncia”.

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Un día antes de ese anuncio, la titular de la Unidad Especializada para la Investigación del caso del narcolaboratorio, Wendy Paola Chávez, presentó un informe sobre videos de vigilancia que mostraron a presuntos extranjeros merodeando las instalaciones de Operaciones Estratégicas antes del operativo en Morelos, incluido uno armado el 16 de abril de 2026.

La FGR documentó omisiones en la cadena de custodia

El operativo para desmantelar el punto criminal en la comunidad de El Pinal, bajo jurisdicción de Operaciones Estratégicas, se realizó entre el 17 y el 19 de abril de 2026. En el regreso del convoy, una camioneta derrapó en un camino de terracería y cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua, lo que provocó una explosión.

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En el accidente murieron Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI; su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, señalado como piloto de la unidad; y dos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la CIA. El propio Jáuregui, como fiscal en funciones, confirmó los cuatro fallecimientos en conferencia pública ese mismo día.

Foto: Infobae

Cuando los agentes ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal federal llegaron al narcolaboratorio, lo hicieron sin recibir cadena de custodia de las autoridades locales: ni el área, ni los indicios ni las sustancias fueron entregados bajo resguardo formal. La irregularidad quedó registrada en la carpeta federal mediante un acta que documenta las anomalías en el proceso.

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y posible invasión de competencia federal, derivada de una comunicación telefónica que la FGE le envió el 18 de abril, con posterioridad a que el operativo ya había sido planeado y ejecutado. La dependencia federal precisó que la Ley General de Salud otorga competencia exclusiva a la Federación para investigar delitos cuando existan elementos de participación de delincuencia organizada, y recordó que las entidades federativas tienen prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país.

El 2 de junio de 2026, Jáuregui compareció ante la FGR como testigo, no como imputado, en esa indagatoria.

Jáuregui había renunciado como fiscal general de Chihuahua el 27 de abril de 2026, seis meses antes de su detención, con el argumento de permitir que las investigaciones avanzaran sin interferencias. En su posicionamiento público, reconoció inconsistencias en la información inicial difundida por las autoridades estatales y omisiones en los mecanismos de control dentro de la fiscalía.

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