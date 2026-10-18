México

El huracán Trudy afecta vuelos del AICM con destino a Colima, Jalisco y otros seis estados

El fenómeno se ha intensificado a categoría 2, Protección Civil llamó a tomar las medidas preventivas emitidas por las autoridades

El huracán Trudy afecta vuelos del AICM con destino a Colima, Jalisco y otros seis estados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
El huracán Trudy afecta vuelos del AICM con destino a Colima, Jalisco y otros seis estados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
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El Grupo Aeroportuario Marina dio a conocer que, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales este 17 de octubre, algunos vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Colima, así como a otros destinos operados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), podrían registrar demoras o cancelaciones en las próximas horas, tras la intensificación a categoría 2 del huracán Trudy.

Según las autoridades, los estados potencialmente afectados por estas alteraciones en los vuelos son Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz.

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Ante esta situación, el grupo aeroportuario recomendó a los pasajeros tomar las previsiones pertinentes y consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas correspondientes, con el fin de evitar contratiempos.

Información en desarrollo...

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