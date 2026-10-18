José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, descarta buscar una candidatura en 2027 o 2030: “Mi aspiración es irme a mi terrenito”

José Ramiro López Obrador no busca una candidatura en 2027 ni en 2030. Crédito: Gobierno de Tabasco

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José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, de una vez se bajó de la contienda electoral de 2027 y adelantó que tampoco tiene aspiraciones políticas para 2030.

La postura de ‘Pepín’ contrasta con la de su sobrino Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán y su hermano Pío López Obrador, quienes se registraron en el proceso interno de Morena para las coordinaciones de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional.

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José Ramiro López Obrador descarta buscar una candidatura en 2027

Este sábado, tras participar en un evento y al ser cuestionado por reporteros sobre su futuro político, el también hermano del expresidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que su aspiración es irse a descansar a su terrenito.

“Mi aspiración que tengo es irme a mi terrenito allá, a descansar más adelantito”, dijo el funcionario al ser cuestionado sobre la posibilidad de buscar una candidatura en el proceso electoral intermedio.

José Ramiro López Obrador respalda públicamente la llegada de su sobrino a la política electoral.

‘Pepín’ solo está enfocado en su responsabilidad en el gobierno estatal

Quien se desempeñó como alcalde de Macuspana y también es conocido como ‘Pepín’ López Obrador, sostuvo que actualmente se encuentra concentrado en su responsabilidad dentro del gobierno estatal, al que llegó por invitación del gobernador de Tabasco, Javier May.

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“Yo estoy trabajando para servir a los ciudadanos. Para eso me invitó Javier May”, agregó, al tiempo que rechazó tener intenciones de registrarse en el proceso interno del partido oficial.

Sobrino y hermano están en su derecho de buscar una candidatura

Sobre las aspiraciones electorales de sus familiares, consideró que están en su derecho de buscar una candidatura, pero recordó que tanto ‘Andy’ como Pío López Obrador deben someterse a los mecanismos de selección establecidos por Morena, como se le exige a cualquier otro militante.

“Está en su derecho, pues, pero cada quien”, expresó al referirse al registro de su hermano en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Mientras que su sobrino dejó en claro que aspira a una diputación federal por el sexto distrito federal en Tabasco, por lo que comenzó a hacer recorridos casa por casa.

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Pío López Obrador va por diputación federal en Chiapas: "Es un compromiso moral". (Captura de pantalla)

Rechaza que haya beneficios por ser familiares de AMLO

Ante los señalamientos sobre un posible beneficio para familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobierno tabasqueño rechazó que las candidaturas estén aseguradas solo por sus vínculos consanguíneos.

“Porque aunque sea familiar, tiene que pasar por las urnas”, comentó.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para negar tener familiares trabajando bajo su responsabilidad dentro de la Secretaría de Gobierno.

Cuando lo cuestionaron por sobre si existe una línea para definir quiénes serán los candidatos de Morena, aclaró que el partido recurre a encuestas para determinar sus perfiles.

“Si ganan la encuesta estos parientes míos que están ahí, ¿qué dicen ustedes? Si la ganan, van a pasar, pero si no la ganan, pues que se vayan a trabajar en otro lado”, enfatizó.

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No ve privilegios para aspirar a puestos de elección popular

López Obrador insistió en que, a diferencia de las críticas sobre posibles privilegios para quienes comparten su apellido, los aspirantes deben competir para obtener una candidatura.

Finalmente, reiteró que su prioridad es atender sus responsabilidades en la administración estatal.

Pío López Obrador aspira a diputación federal en Chiapas

El pasado 6 de octubre, a través de sus redes sociales, Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su inscripción al proceso interno de Morena para ir por una diputación federal en Chiapas rumbo a los comicios de 2027.

En ese mismo sentido, destacó que como parte de un “compromiso moral”, se registró en Morena para participar como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el distrito nueve de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

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‘Andy’ también busca fuero

Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, dio a conocer el pasado 1 de octubre su inscripción a la convocatoria del proceso interno para contender por una candidatura a la diputación federal del Distrito 6 en Tabasco.

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, el exsecretario de Organización de Morena compartió la noticia, donde precisó que continúa con los recorridos en territorio, pese a que sus actividades no entran dentro de lo estipulado por el calendario electoral.

En el mismo mensaje, López Beltrán detalló que su recorrido concluirá en Tequila, primera sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco.

Bueno, contrario a su sobrino y hermano, José Ramiro López Obrador no busca una candidatura en los procesos electorales de 2027 y 2030, pues solo quiere ir a descansar a su rancho.

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