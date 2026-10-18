México

Agua Prieta, Sonora: exportación de ganado a EEUU se reanudará el 20 de octubre tras descartar fiebre aftosa en becerro

El Senasica dio a conocer que las pruebas de laboratorio dieron positivo al virus de estomatitis papular bovina

El Senasica dio a conocer que las pruebas de laboratorio dieron positivo al virus de estomatitis papular bovina. (RS)
El Senasica dio a conocer que las pruebas de laboratorio dieron positivo al virus de estomatitis papular bovina. (RS)
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La exportación de ganado mexicano a Estados Unidos por Agua Prieta, Sonora, se reanudará el próximo 20 de octubre, luego de que las pruebas de laboratorio descartaran la presencia de fiebre aftosa en un becerro que encendió las alertas sanitarias en la estación cuarentenaria, así lo informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El diagnóstico confirmó que el animal tenía estomatitis papular bovina, una enfermedad de distribución mundial que no representa un riesgo mayor para la salud animal, por lo que se despeja la incertidumbre que mantenía suspendida la inspección de ganado destinado al mercado estadounidense.

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