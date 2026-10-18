El exfiscal César Jáuregui habría permitido que agentes extranjeros operaran en Chihuahua: FGR acusa traición a la patria

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

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El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, habría permitido que agentes extranjeros, presuntamente adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), operaran en territorio chihuahuense durante el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en abril de 2026 en la sierra de El Pinal, según señaló la Fiscalía General de la República (FGR) la noche de este 17 de octubre, horas después de la detención del exfuncionario.

La titular de la dependencia federal, Ernestina Godoy, informó que un juez federal otorgó una orden de aprehensión contra Jáuregui por hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

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Ernestina Godoy acusó a César Jáuregui de permitir que agentes extranjeros operaran sin autorización

En el mensaje en video difundido la noche de este 17 de octubre, la funcionaria precisó que la orden de captura en contra de Jáuregui derivó de trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de cien actos de investigación sobre el operativo de abril pasado en la comunidad de El Pinal.

La titular de la FGR informó también que, esta mañana, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión contra Jáuregui por diversos delitos del fuero local. Hasta antes del mensaje de Godoy, únicamente habían circulado públicamente las imágenes y documentos relacionados con las órdenes de aprehensión estatales.

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El exfiscal general del estado de Chihuahua fue detenido la mañana de este 17 de octubre. Crédito: FGR

Godoy calificó lo ocurrido en el operativo investigado como “un ataque al pacto federal y a la división de poderes”. La fiscal recordó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen que las entidades federativas están limitadas para asumir facultades reservadas a la Federación, así como para transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.

Según la funcionaria, la investigación determinó que Jáuregui habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales, lo cual “atenta contra la soberanía y la integridad de la nación”.

El mensaje de la FGR, presentado por la fiscal general Ernestina Godoy, fue compartido la noche de este 17 de octubre. Crédito: FGR

Godoy sostuvo además que el exfiscal “habría ocultado información” a la Federación, pese a saber que se trataba de delitos federales, y que avisó a las fuerzas federales solo después del operativo, de manera precipitada.

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La titular de la FGR retomó el accidente donde murieron dos estadounidenses y dos elementos estatales

Godoy recordó en el mensaje que, al descender de la sierra donde se realizó el operativo, un accidente vehicular costó la vida a dos servidores públicos de la Fiscalía de Chihuahua y a dos personas de nacionalidad estadounidense. La fiscal precisó que fue el propio Jáuregui, entonces en funciones, quien dio a conocer estos hechos a la opinión pública.

La funcionaria señaló que, de acuerdo con la carpeta de investigación, se acreditó que las dos personas extranjeras fallecidas -presuntos agentes de la CIA- habían acudido en varias ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) antes del operativo.

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La funcionaria señaló que en la carpeta de investigación está “plenamente establecido, incluso con información de la propia Fiscalía estatal”, que la participación de los extranjeros en el operativo no tenía justificación alguna y que tampoco la tenía la cadena de mando para permitirlo.

Además, sostuvo que, pese a la prohibición expresa de la Ley de Seguridad Nacional, la Fiscalía local y su policía realizaron el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes una carpeta de investigación. Añadió que esto ocurrió a pesar de que el propio Jáuregui declaró a los medios que el operativo fue fruto de meses de planeación entre la AEI y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, ambas áreas bajo su cargo.

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Imágenes del narcolaboratorio asegurado en abril de este año. Foto: Infobae

La fiscal reafirmó en el comunicado que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tenía la obligación de informar a la Federación y no lo hizo; en cambio, informó a personas extranjeras, pese a saber que se trataba de delitos federales.

Según reportes previos, cuando la FGR ya tenía bajo su mando la investigación por presunta invasión de competencia federal, la dependencia precisó que el inventario asegurado en el narcolaboratorio de El Pinal incluyó más de 55 mil litros de sustancias líquidas, poco más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de 2 mil litros de metanfetamina, además de cilindros de gas LP, contenedores, reactores y centrifugadoras empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

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La propia FGR documentó que, al llegar al sitio, sus agentes ministeriales y peritos no recibieron cadena de custodia de las autoridades locales, pues ni el área, ni los indicios ni las sustancias fueron entregados bajo resguardo formal.

Dos elementos estatales y dos presuntos agentes de la CIA murieron en un accidente al regreso del operativo

El operativo para desmantelar el narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, bajo jurisdicción de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, se realizó entre el 17 y el 19 de abril de 2026. En el regreso del convoy, una camioneta derrapó en un camino de terracería y cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua, lo que provocó una explosión.

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Los dos agentes mexicanos fallecidos en el accidente (FGE Chihuahua)

En el accidente murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, señalado como piloto de la unidad; y dos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la CIA.

Oseguera Cervantes había asumido la dirección de la AEI tras el nombramiento de Guillermo Arturo Zuany Portillo como Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, el 5 de septiembre de 2025. Antes de ese cargo, Oseguera se desempeñaba como primer comandante de la Policía Ministerial en la Zona Occidente.

Un juez estatal otorgó una orden de aprehensión contra Jáuregui y Zuany Portillo

Independientemente de las investigaciones federales, un juez de control de Chihuahua libró una orden de aprehensión contra Zuany Portillo por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, además de señalarlo como coautor de ejercicio ilegal del servicio público junto con César Jáuregui.

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Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a su puesto el pasado 13 de mayo de 2026. Crédito: FGE Chihuahua

De acuerdo con el oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, el juez de primera instancia Luis Alberto Simental Ortega firmó la resolución el 16 de octubre en Chihuahua. El documento, revelado por el periodista Luis Chaparro en su cuenta de X (@LuisKuryaki), detalló tres resolutivos distintos.

El primero libró orden de aprehensión contra Jáuregui y Zuany Portillo en calidad de coautores, por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado. El segundo resolutivo correspondió exclusivamente a Jáuregui, por los mismos delitos, pero como autor material.

Documento judicial revelado tras la detención del exfiscal César Jáuregui. Crédito: X - @LuisKuryaki

El tercer resolutivo se dirigió únicamente contra Zuany Portillo, por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, conforme al artículo 308 del código punitivo estatal. El documento ordenó entregar tres copias certificadas al Ministerio Público para su ejecución al momento de la captura de ambos imputados.

Cabe señalar que ambas órdenes fueron obtenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) ante un juez de control local, y no por la FGR, que mantiene una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público.