México

Hallan cuerpo con signos de tortura en el ejido El Ranchito, al sur de Culiacán

La Fiscalía General del Estado investiga el hecho como un probable homicidio mientras el cuerpo permanece en el Servicio Médico Forense a la espera de ser identificado

Elementos de seguridad resguardan la zona donde fue localizado el cuerpo de un hombre con señas de tortura, sobre el Libramiento Benito Juárez, en el ejido El Ranchito, al sur de Culiacán. Crédito: Especial
Elementos de seguridad resguardan la zona donde fue localizado el cuerpo de un hombre con señas de tortura, sobre el Libramiento Benito Juárez, en el ejido El Ranchito, al sur de Culiacán. Crédito: Especial
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Un hombre no identificado apareció sin vida con huellas de tortura en el ejido El Ranchito, al sur de Culiacán, Sinaloa. El hallazgo ocurrió la mañana del sábado 17 de octubre de 2026, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre un cuerpo tendido junto al Libramiento Benito Juárez.

La víctima presentaba impactos de arma de fuego y las extremidades atadas, de acuerdo con los primeros informes de autoridades locales. Hasta el momento no se ha establecido un móvil oficial ni se ha logrado la identificación del hombre.

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El hallazgo se registró en el Libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita

El cuerpo fue localizado sobre el acotamiento del carril que corre de poniente a oriente de esa vialidad, frente al retorno que conecta con la colonia La Costera. El sitio exacto se ubica en las inmediaciones de un yonque, cerca de la entrada al ejido El Ranchito, según detalló Río Doce.

El reporte ciudadano ingresó a las líneas del 911 minutos después de las 07:15 horas. Testigos alertaron sobre la presencia de una persona tendida junto al carril.

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo se suscitó alrededor de las 7:20 horas, según precisó el medio sinaloense en su primera nota sobre el caso. A esa hora ya circulaba la alerta entre las corporaciones de seguridad del municipio.

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Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y efectivos del Ejército Mexicano. Noroeste confirmó que esas corporaciones fueron las primeras en verificar el hallazgo y en resguardar la zona.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional también se trasladó al lugar para confirmar la situación. El área quedó bajo resguardo mientras se realizaban las primeras actuaciones periciales.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron asimismo al punto y acordonaron el perímetro con cinta amarilla. Así lo reportó el portal Línea Directa, que detalló el despliegue de corporaciones estatales en la zona.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima presentaba manos y pies atados y heridas de arma de fuego

El cuerpo se encontraba tendido de costado, en una posición que distintos medios describieron como fetal. Tenía las extremidades inferiores atadas y los brazos sujetados hacia la espalda.

Se trata de un hombre no identificado, con impactos de bala y las extremidades atadas, localizado la mañana del 17 de octubre de 2026 junto al Libramiento Benito Juárez, en Culiacán. La Fiscalía General del Estado investiga el caso como un probable homicidio.

Las manos de la víctima estaban sujetas hacia atrás y los pies atados con material plástico negro o una especie de cable eléctrico. Sin embargo, en el lugar no se encontraron casquillos percutidos, pese a las heridas por proyectil que presentaba el cuerpo.

El hombre vestía un short deportivo negro con franjas blancas a los costados, playera gris y tenis negros. Esa descripción de la vestimenta coincidió entre Río Doce y Noticiero Alta Voz en sus reportes del hallazgo.

Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Línea Directa, en cambio, describió a la víctima con playera tipo polo, short y tenis, todos de color negro. El portal calculó la edad del hombre en alrededor de 30 años, cifra menor a la reportada por otros medios.

La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio en El Ranchito

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo de levantar los indicios en el sitio del hallazgo. Con ese material, la dependencia integrará la carpeta de investigación correspondiente, según detalló Noroeste.

Línea Directa precisó que los trabajos de campo estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigación Pericial. Agentes investigadores de esa área realizan las indagatorias para esclarecer el caso.

Una vez concluidas las diligencias en el punto del hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense. Ahí se le practicará la necropsia de ley para establecer causa y hora de muerte.

Un cuerpo cubierto por una sábana blanca yace en una carretera de asfalto gris. En primer plano, una cinta amarilla de seguridad con "NO PASAR" atraviesa la imagen.
Un cuerpo cubierto con una sábana blanca yace en el asfalto de una carretera, acordonada con una cinta amarilla de "NO PASAR" mientras las autoridades inician la investigación del suceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Debate señaló que el estudio forense permitirá determinar también el tiempo estimado que transcurrió desde el deceso. El medio indicó que la identidad de la víctima se aclararía conforme avanzaran las indagatorias oficiales.

Otros medios locales añadieron que el cuerpo permanecerá en resguardo del Semefo a la espera de ser reclamado por sus familiares. Solo mediante ese reconocimiento podrá formalizarse la identificación de la víctima ante el Ministerio Público.

Línea Directa confirmó que el procedimiento de entrega del cuerpo se concretará una vez que algún familiar lo reclame de manera oficial. Hasta la publicación de los primeros reportes, ninguna persona se había presentado ante las autoridades.

El caso se suma a otros hechos de violencia armada registrados en días recientes en distintos puntos de Culiacán. Ninguna de las fuentes consultadas vinculó este hallazgo con otro hecho previo de manera confirmada.

Las autoridades no han emitido un comunicado oficial adicional al cierre de este reporte. La Fiscalía General del Estado continúa con la integración de la carpeta de investigación por homicidio doloso.

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