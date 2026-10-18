Niño de 8 años pierde la vida al ser arrollado por camión de bomberos en La Magdalena Contreras: detienen al conductor

Elementos capitalinos detuvieron al conductor de la unidad oficial. Crédito: X - @MrElDiablo8

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Mateo, un niño de 8 años, murió atropellado por una unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos en la colonia Tierra Colorada, dentro de la alcaldía La Magdalena Contreras de la Ciudad de México. El vehículo era conducido por Guillermo, de 37 años, quien perdió el control de la unidad en una zona de pendientes, arrolló al menor y después impactó contra una camioneta estacionada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al bombero en el lugar de los hechos. El hombre fue trasladado ante el Ministerio Público junto con el vehículo asegurado, mientras la autoridad ministerial determinaba las responsabilidades correspondientes por la muerte del menor.

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El percance ocurrió en una calle con pendiente pronunciada

Los hechos se registraron en las calles Ciruelos y Jacarandas, en una zona caracterizada por pendientes pronunciadas dentro de la colonia Tierra Colorada. Según un reporte oficial de la SSC, el Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertó a los oficiales sobre el percance, lo que permitió una respuesta inmediata de las corporaciones de seguridad hacia el sitio del accidente.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con el padre del menor, quien relató que su hijo se encontraba en la vía pública cuando la unidad de bomberos perdió el control. La inclinación del terreno habría sido un factor determinante en la pérdida de control del vehículo, de acuerdo con las condiciones reportadas por los oficiales que atendieron el llamado.

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El camión arrolló primero al niño, que se encontraba afuera de su casa, y después impactó contra una camioneta blanca estacionada, según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades. La secuencia del choque quedó documentada por los elementos de la SSC que acudieron al llamado de emergencia desde los primeros minutos del percance.

En redes sociales circularon imágenes del momento en que el bombero fue trasladado por agentes de seguridad, así como fotografías del lugar donde quedaron la camioneta dañada -una pickup de la marca RAM- y la unidad de bomberos involucrada en el accidente.

Paramédicos confirmaron la muerte del menor por aplastamiento

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio tras ser notificados del percance a través del C2 Poniente. El personal médico diagnosticó al menor sin signos vitales, con muerte por aplastamiento como causa del deceso confirmada en el lugar de los hechos.

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La atención médica se brindó de manera inmediata, pero las lesiones sufridas resultaron fatales. Los policías que custodiaban el área coordinaron con el personal de emergencias para confirmar el estado del menor antes de proceder con el acordonamiento de la zona donde ocurrió el choque.

El conductor fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Crédito: SSC

Tras confirmarse la muerte del niño, los oficiales acordonaron el perímetro del accidente y solicitaron los servicios periciales correspondientes. Este procedimiento resultó necesario para documentar las condiciones exactas del choque, el estado de la vía con pendiente y establecer con precisión la mecánica de los hechos ocurridos en la colonia Tierra Colorada.

Los agentes de la SSC detuvieron a Guillermo en el lugar del percance, tras confirmar su participación como conductor de la unidad involucrada en el atropellamiento. El elemento del cuerpo de bomberos recibió información sobre sus derechos constitucionales antes de ser trasladado por las autoridades hacia las instalaciones correspondientes.

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Otro caso reciente: una ambulancia del IMSS atropelló a un hombre en Azcapotzalco

El accidente en La Magdalena Contreras no fue el único caso reciente que involucró a una unidad oficial en la Ciudad de México. El 24 de septiembre, el IMSS separó de su cargo a Alberto, conductor de una ambulancia institucional identificada con el número AA240, luego de que este manejara en presunto estado etílico y atropellara a un hombre en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

La unidad golpeó varios vehículos estacionados en su trayecto antes de perder la llanta delantera derecha y quedar inmóvil contra una banqueta. Un motociclista que siguió el recorrido documentó en video el momento en que exigió al conductor detenerse, mientras este continuó acelerando pese al daño visible en el vehículo y a los reclamos directos sobre su presunto estado de ebriedad.

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Un motociclista grabó como el operador de la unidad oficial chocó contra una banqueta, lo que evitó que continuara con los destrozos. Crédito: Redes Sociales

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre atropellado en el lugar de los hechos y diagnosticaron una probable fractura de fémur derecho, por lo que ordenaron su traslado a un hospital para recibir atención especializada. La SSC detuvo a Alberto en la colonia Nueva Santa María y lo trasladó ante la Agencia del Ministerio Público AZ-2, que determinó su situación jurídica.

El IMSS confirmó a través de su cuenta IMSS CDMX Norte que el trabajador fue separado de sus funciones de manera inmediata y que la institución daría seguimiento a los daños materiales y a los procedimientos de indemnización que correspondieran conforme a la normatividad aplicable.

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