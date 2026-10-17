Josué Zepeda, el boxeador al que Canelo Álvarez ayudó con 80 mil pesos, debuta con una victoria en el Mundial Sub-19

Josué Zepeda superó al australiano Tyson Kennedy en el tercer asalto y continúa su camino en el campeonato mundial juvenil, luego de conseguir el respaldo económico que necesitaba.

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La solidaridad de Saúl “Canelo” Álvarez con las nuevas generaciones del boxeo mexicano ya dio un primer resultado en el cuadrilátero. El joven pugilista Josué Zepeda logró imponerse en su presentación en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19, luego de que el reconocido campeón aportara 80 mil pesos para ayudarlo a cubrir los gastos de su participación internacional.

El torneo se lleva a cabo en Budva, Montenegro, y representa una oportunidad importante para el desarrollo deportivo del mexicano. Sin embargo, llegar hasta Europa no era sencillo: Zepeda necesitaba reunir el dinero para financiar el viaje y poder competir frente a representantes de otros países.

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Ante esta situación, el joven publicó un video en sus redes sociales para solicitar apoyo económico. Su petición comenzó a circular entre los usuarios y terminó llegando a Canelo, quien decidió intervenir para que el boxeador pudiera cumplir su objetivo.

¿Cómo consiguió el apoyo de Canelo Álvarez?

Josué Zepeda buscaba recursos para representar a México en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19. (Especial)

La solicitud de Zepeda se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde su intención de representar a México en el certamen internacional llamó la atención de los aficionados. Entre quienes conocieron su historia estuvo Saúl Álvarez, una de las figuras más reconocidas del pugilismo nacional.

El tapatío respondió directamente en la publicación del joven y le comunicó que recibiría ayuda para solventar los costos necesarios. “Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito!”, escribió el peleador mexicano en redes sociales.

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Josué Zepeda buscaba reunir 80 mil pesos para asistir al Campeonato Mundial Sub-19, pero recibió una inesperada respuesta del campeón mexicano.

El respaldo se tradujo en una aportación de 80 mil pesos, cantidad que permitió a Zepeda avanzar con los preparativos para trasladarse a Montenegro y participar en la competencia.

Más allá de la ayuda económica, el gesto representó una oportunidad para un deportista que busca abrirse camino en el boxeo amateur y continuar con su formación rumbo a objetivos de mayor alcance.

Josué Zepeda debuta con victoria en Montenegro

Josué Zepeda pidió ayuda para viajar a Montenegro y competir en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19. El campeón mexicano lo apoyó económicamente y el joven ganó en su debut. (Especial)

El joven mexicano aprovechó la oportunidad y respondió con una actuación positiva en su primera presentación. Su rival fue el australiano Tyson Kennedy, contra quien salió decidido a tomar la iniciativa desde los primeros intercambios.

Zepeda mantuvo la presión durante el combate y consiguió inclinar la balanza a su favor. En el tercer asalto, el réferi determinó detener las acciones, con lo que se confirmó el triunfo del representante mexicano.

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El resultado le permitió avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Boxeo Sub-19, manteniéndose en la pelea por continuar su recorrido dentro del certamen.

La victoria adquiere un significado especial por las circunstancias que rodearon su participación: antes de subir al ring, el pugilista tuvo que buscar recursos para hacer posible su presencia en el campeonato.

Un prospecto que busca crecer en el boxeo mexicano

Tras pedir ayuda para reunir recursos, Josué Zepeda confirmó que el equipo del campeón tapatío cubrirá el presupuesto necesario.

Zepeda cuenta con antecedentes destacados en el ámbito amateur. Entre sus logros figura haber conquistado en cinco ocasiones el primer lugar del Festival Olímpico de Boxeo, además de obtener un campeonato en la Olimpiada Nacional Conade.

Su trayectoria forma parte de un proceso de preparación que apunta hacia la posibilidad de competir en unos Juegos Olímpicos, aunque ese objetivo todavía requiere trabajo, experiencia y resultados en futuras competencias.

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Por ahora, su prioridad es aprovechar cada combate en Montenegro y avanzar lo más posible en el torneo juvenil.

La historia de Josué Zepeda reúne dos elementos que conectaron con el público: la determinación de un joven que buscó ayuda para perseguir su sueño y la respuesta de una figura del deporte que decidió respaldarlo. Su victoria inicial representa un paso importante, aunque el desafío continúa para el mexicano, que deberá mantener su nivel si quiere prolongar su participación mundialista.