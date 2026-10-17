México

Tras la detención del exfiscal César Jáuregui por el caso CIA, Fiscalía de Chihuahua asegura que “el crimen no puede combatirse al margen de la ley”

La dependencia estatal difundió un video en el que su encargado de despacho, Gilberto Loya, confirmó la captura y cuestionó la actuación pese al desmantelamiento del narcolaboratorio en abril de este año

El encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, afirmó que el crimen no puede combatirse al margen de la ley. Crédito: FGE Chihuahua
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Horas después de la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, emitió un mensaje en el que reconoció el desmantelamiento del narcolaboratorio del mes de abril como “un resultado muy relevante en el combate al crimen organizado”, pero advirtió que “un buen resultado no justifica violar la ley” y que “el crimen no puede combatirse al margen de la ley”.

Jáuregui fue capturado este sábado 17 de octubre por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, derivados de la presunta intervención extranjera de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el desmantelamiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos, caso que se desatapó tras la muerte de dos estadounidenses y dos agentes mexicanos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en un accidente automovilístico cuando regresaban del operativo.

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César Jáuregui Moreno, fiscal Chihuahua
El exfiscal del estado fue detenido este 17 de octubre. (Foto: Fiscalía de Chihuahua)

Cabe señalar que la orden de aprehensión contra el exfiscal fue obtenida por la FGE ante un juez de control local, y no por la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público. En esa indagatoria, la FGR recabó el 2 de junio una entrevista ministerial a Jáuregui, en calidad de testigo, no de imputado.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que la captura se realizó a las 10:20 horas, en la colonia Campestre Washington de la capital chihuahuense. La detención corrió a cargo de la Policía Estatal, y Jáuregui quedó a disposición de la FGE, Zona Centro-Sur, la misma institución que él encabezó hasta abril.

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