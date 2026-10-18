Flor Vigna y sobrino de Yahir desatan rumores de romance tras entrenar juntos

La cantante argentina se reunió en Ciudad de México con el coach mexicano, sobrino de Yahir, para practicar boxeo

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El encuentro entre Flor Vigna y Gibrán Zavala Othón, sobrino del cantante mexicano Yahir, despertó especulaciones sobre una posible atracción entre ambos. Lo que comenzó como una sesión de entrenamiento de boxeo en Ciudad de México se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores, luego de que la artista argentina reconociera que se sintió nerviosa durante la convivencia con el joven entrenador.

Las declaraciones de ambos alimentaron los comentarios en redes sociales. Mientras Flor Vigna habló sobre las sensaciones que experimentó al entrenar con el coach mexicano, Gibrán no escatimó elogios al referirse a la apariencia de la cantante, a quien calificó como “un 10” y describió como “muy guapa”.

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Aunque sus palabras despertaron rumores de romance, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental. Por ahora, las reacciones de ambos y el intercambio de publicaciones han mantenido la atención de sus seguidores.

Flor Vigna confiesa que sintió nervios al entrenar con Gibrán Zavala

La reunión entre Flor Vigna y Gibrán Zavala se produjo después de que ambos manifestaran interés en conocerse para practicar boxeo. La cantante, quien participó en La Casa de los Famosos México 2026, ya había expresado su intención de entrenar con el joven coach, quien también formó parte del reality show durante una dinámica en la que ingresó para acompañar a su tío, Yahir.

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El encuentro finalmente se concretó en la capital mexicana. La noche del jueves 15 de octubre, Gibrán publicó una historia en Instagram en la que anticipó la sesión con una pregunta: “¿con quién tocará entrenar hoy?”.

Horas después, Flor Vigna compartió una fotografía junto al entrenador con el mensaje “Hoy se entrenó duro con Gibrán”. Él retomó la publicación y añadió: “estuvo pesado el entrenamiento”.

Sin embargo, la conversación sobre su acercamiento tomó otro rumbo cuando la conductora Marie Claire Harp le preguntó a la cantante si le había parecido atractivo el sobrino de Yahir durante una transmisión en vivo.

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La respuesta de la argentina llamó la atención de sus seguidores, pues admitió que sintió nervios durante el encuentro.

“Me pareció… Me daba nervios y esos nervios los llevé al boxeo y le decía, entonces, ‘cómo hago esto’, ‘cómo hago aquello’”, expresó, de acuerdo con las declaraciones difundidas.

Sus palabras dieron pie a nuevas especulaciones sobre una posible atracción. Algunos usuarios interpretaron su confesión como una señal de interés, aunque la artista no confirmó que sus sentimientos fueran románticos.

Gibrán Zavala elogia la belleza de Flor Vigna

Las declaraciones de la cantante no fueron las únicas que generaron comentarios. Durante el entrenamiento, Gibrán también habló sobre la experiencia de compartir el ring con la intérprete argentina y destacó tanto su disciplina como sus capacidades físicas.

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En un video publicado por Flor Vigna, la cantante bromeó sobre las correcciones que recibía durante la práctica y aseguró que el entrenador era exigente con ella.

“Me corrige mucho, no me felicita nunca. Todo lo que hago le parece mal”, comentó entre risas, antes de anticipar que probablemente recibiría más observaciones sobre su técnica.

En la misma grabación se incluyó una breve entrevista realizada por Chula Favrot, amiga de la cantante, quien preguntó a Gibrán qué expectativas tenía antes de conocerla personalmente y entrenar con ella.

El joven, de 23 años, destacó el desempeño de Flor Vigna y consideró que cuenta con cualidades para continuar desarrollándose en el boxeo.

“La verdad, Flor es muy disciplinada y es obvio que sabe, ahí estuvo en el Supernova, le fue muy bien. Si sigue así, con las personas correctas, tiene el físico, la disciplina y todo para que le vaya bien”, afirmó.

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Posteriormente, Chula Favrot le preguntó qué tan linda le parecía la artista, de 32 años. Gibrán respondió sin rodeos: “No, muy linda. Es un 10, está muy guapa”.

El comentario se sumó a la confesión de Flor Vigna y contribuyó a que los seguidores comenzaran a especular sobre la química entre ambos.

¿Cómo se conocieron Flor Vigna y Gibrán, el sobrino de Yahir?

El vínculo entre Flor Vigna y Gibrán Zavala surgió a partir de su participación en La Casa de los Famosos México 2026. La argentina coincidió en el programa con Yahir, con quien estableció una amistad durante su estancia en el reality.

Gibrán ingresó a la casa para visitar a su tío durante una dinámica realizada después de la salida de la cantante. En ese contexto, la artista mostró algunas de sus habilidades para el boxeo y expresó su interés en entrenar con el joven mexicano.

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De acuerdo con la información difundida sobre el encuentro, Gibrán también había manifestado su disposición a conocerla y compartir una sesión de entrenamiento, después de enterarse del interés de la cantante a través de sus seguidores.

La reunión permitió que ambos coincidieran fuera del programa y compartieran contenido de su convivencia en redes sociales. Flor Vigna, además, invitó a sus seguidores a pedir una segunda parte del video de entrenamiento, en el que se mostraron algunos momentos de la práctica.

La cantante también ha llamado la atención por su participación en el evento de boxeo Supernova Génesis, donde se enfrentó a la mexicana Alana Flores, de 25 años. Esa experiencia forma parte de su acercamiento al deporte y explica el interés por continuar entrenando.

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Los rumores de romance entre Flor Vigna y Gibrán no están confirmados

Las declaraciones de Flor Vigna sobre los nervios que sintió y los elogios de Gibrán Zavala provocaron comentarios de usuarios que interpretaron el encuentro como algo más que una sesión deportiva.

Entre las reacciones difundidas en redes sociales, algunos seguidores consideraron que la cantante podría sentir atracción por el entrenador. Otros relacionaron su confesión con comentarios sobre la timidez que, según esas interpretaciones, experimentaría cuando alguien le gusta.

No obstante, estas reacciones corresponden a especulaciones del público y no constituyen una confirmación de que exista un romance entre ambos.

Por ahora, lo que se conoce es que Flor Vigna y Gibrán Zavala se reunieron para entrenar boxeo, compartieron imágenes de la sesión y hablaron públicamente sobre la experiencia. La argentina reconoció que sintió nervios, mientras que el sobrino de Yahir destacó su belleza y disciplina.

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La posibilidad de que su acercamiento evolucione hacia una relación sentimental permanece sin confirmar. Mientras tanto, la convivencia entre ambos continúa generando interés entre quienes siguen sus actividades y publicaciones en redes sociales.