“Aplicamos el Juan Gabrielazo”: Jorge D’Alessio sufre terrible caída durante presentación en Pachuca

El cantante, hijo de Lupita D’Alessio y Jorge Vargas, relató después lo ocurrido en un video que Tana Planter, vocalista y corista de la banda, compartió en sus historias de Instagram. (Composición: Tana Planter/Redes sociales)

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Jorge D’Alessio, vocalista y líder de la agrupación Matute, sufrió una caída desde el escenario durante un concierto en la Feria San Francisco Pachuca, un incidente que generó preocupación entre los asistentes pero que terminó resuelto sin lesiones de gravedad.

El cantante, hijo de Lupita D’Alessio y Jorge Vargas, relató después lo ocurrido en un video que Tana Planter, vocalista y corista de la banda, compartió en sus historias de Instagram.

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El músico Jorge D'Alessio relata en una grabación tras bambalinas la caída que sufrió durante una presentación musical en vivo. (Tik Tok)

La caída durante el show en Pachuca

El accidente ocurrió el viernes 16 de octubre, mientras Matute se presentaba en el Teatro del Pueblo de la feria, ante miles de personas. D’Alessio explicó el motivo del tropiezo con sus propias palabras: “No vi. Por los seguidores no vi el final de la pasarela. Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba. Entonces, pisé muy duro y me fui”.

Jorge D’Alessio sufrió una caída al final de la pasarela del escenario en Pachuca porque la estructura no contaba esa noche con la barra de contención habitual. El cantante se golpeó la mano y el rostro, continuó el show y horas después se lo vio en buen estado asistiendo a otro concierto en la misma feria.

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Después de describir el tropiezo, el cantante soltó una risa y exclamó: “Au”, reacción que repitió Planter al ver el estado de su mano.

Según el relato de la vocalista, la herida no dejaba de sangrar: “O sea, tiene abierto ahí. Y la mano no le deja de sangrar”. D’Alessio coincidió en la gravedad visual de la lesión, aunque restó dramatismo al momento con humor.

Un grupo de asistentes observa una sesión musical en un club nocturno con iluminación violeta frente a un escenario con un letrero que indica Terraza. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

Reacción del equipo y continuidad del show

El golpe fue de magnitud considerable. Tana Planter describió la escena detrás del escenario tras el incidente: “Yo me asomé y había cases, había ventilador, cayó encima de cualquier cantidad de cosas”.

La banda interrumpió la interpretación en el momento en que D’Alessio no se levantaba de inmediato. “Cuando no te parabas, o sea, todos dejamos de tocar. O sea, fue horrible”, le dijo Planter en la grabación.

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El propio cantante reconoció el dolor del golpe sin rodeos: “¿Quieres que te diga? Dolió, dolió duro”. Pese a eso, decidió retomar la presentación hasta el final.

D’Alessio explicó cómo manejó el sangrado frente al público y al equipo técnico: “La cara y las manos son muy sangronas. Entonces, sangraba y sangraba y todo el mundo, bueno, digo, tranquilos, una gota aquí, una aquí”.

Sobre la decisión de continuar pese a la herida abierta, el cantante atribuyó el desenlace a la fortuna y bromeó con una referencia a la resistencia escénica de Juan Gabriel: “Pero, pero terminamos el show. ¿Sabes qué? Dios nos bendice. Y bueno, aplicamos el Juan Gabrielazo”.

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Tana Planter compartió en Instagram el incidente (Captura de Pantalla/Redes sociales)

Estado de salud actual

Horas después del incidente, D’Alessio fue visto de buen humor como espectador en el concierto de Grupo Firme en el Palenque de la misma feria, lo que confirmó su recuperación y dejó el episodio como un susto más dentro de la gira. (Jorge D'Alessio/Instagram)

Fuentes del evento confirmaron que los sistemas de asistencia médica del recinto valoraron al cantante en el lugar y determinaron que no presentaba lesiones de gravedad. El propio equipo de producción señaló que, pese a lo aparatoso de la caída, la situación no pasó a mayores.

Horas después del incidente, D’Alessio fue visto de buen humor como espectador en el concierto de Grupo Firme en el Palenque de la misma feria, lo que confirmó su recuperación y dejó el episodio como un susto más dentro de la gira.

En redes sociales, el propio cantante compartió una publicación sobre el accidente con la palabra “Auch” y el mensaje “Dolió pero todo bien”, acompañado de emojis de monos que se tapan los ojos.

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En redes sociales, el propio cantante compartió una publicación sobre el accidente con la palabra “Auch” y el mensaje “Dolió pero todo bien”, acompañado de emojis de monos que se tapan los ojos. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

Vida personal reciente

En paralelo a su actividad con Matute, D’Alessio atravesó en las últimas semanas una etapa de cambios en su vida personal. El cantante se dejó ver públicamente junto a su nueva pareja, Daniela Arjona Acosta, con quien viajó a Chicago antes de un concierto de la banda en el Rosemont Theatre.

Durante esa estadía, la pareja visitó el festival otoñal Jack’s Pumpkin Pop-up. D’Alessio mantuvo reserva sobre su vida privada tras su separación de Marichelo Puente, aunque comenzó a mostrarse de forma más abierta con Arjona Acosta en coincidencia con sus últimas presentaciones del año.

Jorge D'Alessio ya posa con su nueva pareja, Daniela Arjona, en redes sociales. (IG: jorgedalessio)

Próximas presentaciones de Matute

La banda continúa su gira “Disco Stereo Tour” con una serie de fechas confirmadas en México durante los próximos meses. El 31 de octubre, Matute se presentará en el Audiorama El Trompo de Tijuana.

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En noviembre, el grupo tiene previstas dos funciones en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, los días 13 y 14. El 28 de ese mismo mes, la banda subirá al escenario de Arena CDMX, en la Ciudad de México.

El cierre de este tramo de la gira está programado para el 5 de diciembre en Arena Guadalajara, Jalisco. Según los calendarios disponibles de la gira, Matute tiene fechas confirmadas hasta marzo de 2027.