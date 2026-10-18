Tamaulipas: Diputada del Partido Verde denuncia que fue víctima de una agresión con arma blanca, solicita protección a las autoridades

La diputada del Partido Verde Cassandra de los Santos denunció una agresión con arma blanca en Tamaulipas. Crédito: X / @raulllamas

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Este sábado, en Tamaulipas, Casandra de los Santos, diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) del Distrito 3, con cabecera en Río Bravo, denunció haber sido víctima de un ataque con arma blanca.

De acuerdo con la legisladora pevemista, la agresión contra su persona ocurrió en una colonia irregular del municipio fronterizo Río Bravo, donde ella reside.

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Diputada del Partido Verde fue víctima de una agresión en Tamaulipas

La diputada del partido del tucán contó que, luego de sostener una reunión con amigas y colaboradoras, se dirigía a su camión para regresar a casa cuando fue interceptada y atacada por varios sujetos.

De los Santos recordó que uno de los agresores la hirió con una navaja en el costado derecho del abdomen, lo que provocó una lesión de aproximadamente 15 centímetros.

”Interpusimos la denuncia, de hecho, en estos momentos se encuentra la Fiscalía en Río Bravo haciendo las investigaciones pertinentes. Ese día llegó Protección Civil, ambulancias, los estatales, mi familia, mi esposo que es médico”, dijo la pevemista.

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Legisladora tuvo que ser hospitalizada

Cabe señalar que la lesión ocurrió el pasado sábado 10 de octubre. Dada la gravedad de la herida y sus antecedentes clínicos, la legisladora tuvo que ser hospitalizada. De acuerdo con lo informado, ingresó con un nivel de glucosa de 409.

Siete días después del ataque, De los Santos ofreció una conferencia de prensa para denunciar públicamente los hechos, y solicitar apoyo y protección al gobierno federal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

La diputada del PVEM Cassandra de los Santos fue víctima de un ataque en Tamaulipas. Crédito: X / @CNTAMAULIPAS

Desde marzo ha enfrentado situaciones de peligro y riesgo

Por otro lado, la legisladora explicó que desde el pasado mes de marzo, ha tenido que enfrentar diversas situaciones de peligro y riesgo; no obstante, en un principio, consideró que podrían estár relacionadas con ataques políticos.

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Sin embargo, advirtió que las agresiones físicas representan una situación grave y de mayor peligro para la sociedad, particularmente durante un proceso electoral.

”Quiero decirles que desde el mes de marzo tanto en la Ciudad de México como aquí comenzaron a pasar cosas muy raras por lo que solicité el apoyo de la Guardia Nacional mediante oficio en la Cámara de Diputados y hasta hoy no ha sido resuelto ni contestado.

”Al inicio tenía miedo de denunciar, si nosotros siendo funcionarios tenemos ese miedo ya que a cuántos compañeros no han matado y todavía siguen las Fiscalías investigando”, agregó.

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Senadora y líder local del PVEM acompañan a De los Santos

En la rueda de prensa estuvieron presentes la senadora Maki Ortiz y Manuel Muñoz Cano, presidente del Partido Verde en Tamaulipas, ambos acompañaron a De los Santos durante su denuncia pública.

Muñoz Cano afirmó que la diputada es el mejor perfil de su partido para competir por la presidencia municipal de Río Bravo y buscar arrebatarle el cargo al Partido Acción Nacional (PAN).

Tres diputados federales de la actual legislatura han muerto de forma violenta. Crédito: @Juan_OrtizMX

Tres diputados de la actual legislatura han muerto de forma violenta

Luego de que la legisladora Cassandra de los Santos denunció el ataque con arma blanca del que fue víctima en Tamaulipas, no se debe olvidar que tres diputados federales de la LXVI Legislatura han muerto por arma de fuego o de forma violenta.

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El pasado 4 de septiembre, el diputado de Morena Zenyazen Escobar fue encontrado muerto en la carretera federal Veracruz-Xalapa, en Veracruz.

La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, informó el 10 de septiembre que las principales líneas de investigación apuntaban a que el diputado Zenyazen Roberto Escobar García se habría quitado la vida. El legislador de Morena fue hallado sin vida el pasado 4 de septiembre, con un arma de fuego entre las piernas, dentro de su vehículo Mercedes Benz en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional.

La dependencia detalló que, a través de la Fiscalía Federal en Veracruz, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), realizó más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

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Muerte de Héctor Melesio Cuén

Héctor Melesio Cuén murió asesinado el 25 de julio de 2024. Al momento del crimen, se desempeñaba como diputado federal plurinominal del PRI por la Primera Circunscripción.

La FGR estableció que Cuén fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa. Ese inmueble también estuvo relacionado con el secuestro de Ismael ´El ‘Mayo’ Zambada, fundador y líder del Cártel de Sinaloa.

Peritajes federales encontraron sangre del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa dentro de la finca. Con este hallazgo, la FGR desechó la versión inicial de la Fiscalía estatal, que ubicaba el ataque en una gasolinera, durante un supuesto intento de robo.

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A la fecha no hay un responsable de la muerte de Melesio Cuén, aunque diversos señalamientos apuntan a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

El programa fue transmitido en vivo por YouTube. Crédito: Youtube - Héctor Melesio Cuén Ojeda

Asesinan a diputado Benito Aguas con disparo en la cabeza

Benito Aguas se desempeñó como diputado federal del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 18 de Veracruz, con cabecera en Zongolica, hasta el 9 de diciembre de 2024, cuando fue asesinado en la localidad de Tepenacaxtla.

El legislador sufrió heridas de bala en la cabeza y el tórax. Alcanzaron a trasladarlo a un hospital, donde murió posteriormente.

Durante la campaña electoral, Aguas ya había solicitado seguridad ante la situación de violencia en la Sierra de Zongolica. Tras el homicidio, fueron detenidas dos personas señaladas por su participación en el ataque. La investigación pasó también al ámbito federal, como ocurrió con los otros dos legisladores.

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Todo parece indicar que estamos a las puertas de otro proceso electoral violento, pues, en Tamaulipas, la diputada federal del Partido Verde, Cassandra de los Santos, denunció que fue víctima de un ataque con arma blanca, por lo que solicitó protección a las autoridades.