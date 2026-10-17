Dallas Cowboys vs Green Bay Packers: a qué hora es el partido de la NFL y dónde verlo en VIVO desde México

(Ilustración: Infobae México)

Guardar

La NFL prepara uno de los encuentros más esperados de la jornada dominical. Dallas Cowboys y Green Bay Packers se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Lambeau Field, en un choque que promete emociones y que podrá seguirse desde México por la tarde-noche.

Para quienes no quieren perderse ningún detalle, el silbatazo inicial está previsto para las 18:20 horas, tiempo del centro de México. El partido corresponde al Sunday Night Football de la Semana 6 y tendrá como escenario la casa de Green Bay, donde Dallas intentará cambiar la historia reciente entre ambas franquicias.

PUBLICIDAD

En cuanto a la transmisión, la programación consultada para México señala a Canal 5 y ViX entre las opciones para seguir el encuentro. Conviene revisar la guía de cada servicio antes del inicio, ya que la disponibilidad puede variar. En Estados Unidos, la transmisión nacional estará a cargo de NBC.

Cowboys buscan recuperarse ante unos Packers motivados

Oct 8, 2026; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys wide receiver Ryan Flournoy (19)makes a catch against the Tampa Bay Buccaneers in the second half at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images

La visita llega en un momento complicado para Dallas. Los Cowboys tienen marca de dos victorias y tres derrotas, un balance que refleja las dificultades que han enfrentado durante el arranque de campaña.

El tropiezo más reciente ocurrió frente a Tampa Bay Buccaneers, que se impuso 24-16 en el AT&T Stadium. La derrota aumentó la presión sobre el equipo texano, que ahora deberá responder lejos de casa y ante un rival que atraviesa una dinámica favorable.

PUBLICIDAD

Oct 11, 2026; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers linebacker Ty'ron Hopper (59) celebrates with linebacker Zaire Franklin (44) after an interception against the Chicago Bears during the fourth quarter at Lambeau Field. Mandatory Credit: Mike Dinovo-Imagn Images

Del otro lado, Green Bay presenta un registro de tres triunfos y dos descalabros. Los Packers vienen de ganar dos encuentros consecutivos, ante Tampa Bay y Chicago, por lo que buscarán aprovechar su condición de locales para sumar otro resultado positivo.

El compromiso representa una prueba importante para Dallas, que necesita recuperar consistencia si pretende mantenerse en la pelea durante la temporada. Para Green Bay, la misión será defender su territorio y aprovechar las dudas de su adversario.

Una racha que Dallas quiere dejar atrás

Sep 28, 2025; Arlington, Texas, USA; Green Bay Packers wide receiver Romeo Doubs (87) celebrates in the end zone after he catches a pass for a touchdown during the game between the Dallas Cowboys and the Green Bay Packers at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images

El historial reciente añade un ingrediente especial al enfrentamiento. Los Cowboys no consiguen vencer a los Packers desde el 16 de octubre de 2016, cuando obtuvieron una victoria por 30-16 precisamente en Lambeau Field.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Green Bay se ha convertido en un obstáculo difícil para la franquicia de la Estrella Solitaria. Esa estadística alimenta la narrativa de una especie de “maldición”, aunque Dallas tendrá una nueva oportunidad para terminar con la sequía.

El antecedente más reciente entre ambos también dejó una historia poco habitual. Durante la temporada pasada, Cowboys y Packers protagonizaron un empate de 40-40, un resultado que mantuvo la rivalidad en el centro de la conversación y dejó pendiente la definición de un ganador.

Ahora, el conjunto de Dallas buscará convertir esa cuenta pendiente en una motivación adicional, mientras Green Bay intentará reafirmar su dominio en los enfrentamientos recientes.

PUBLICIDAD

Horario para México y detalles del encuentro

Sep 28, 2025; Arlington, Texas, USA; Green Bay Packers wide receiver Romeo Doubs (87) catches a pass for a touchdown in front of Dallas Cowboys cornerback Kaiir Elam (20) during the game between the Dallas Cowboys and the Green Bay Packers at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images

El partido se jugará el domingo 18 de octubre en el Lambeau Field, ubicado en Green Bay, Wisconsin. En territorio mexicano, el inicio está programado para las 18:20 horas del centro del país.

La combinación de una rivalidad histórica, la urgencia de Dallas por recuperarse y el buen momento de Green Bay convierte este encuentro en uno de los atractivos principales del domingo.

Los aficionados podrán prepararse para una noche de futbol americano en la que los Cowboys buscarán dar la sorpresa como visitantes y los Packers intentarán mantener su impulso ganador. La incógnita será si Dallas consigue romper una racha de una década o si Green Bay vuelve a imponer condiciones ante uno de sus rivales más conocidos.

PUBLICIDAD