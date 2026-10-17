Circula video con presunta respuesta de Crista Montes a polémica por nota agresiva que Gala mostró en foto de su infancia

Gala Montes contempla acudir ante las autoridades para solicitar una orden de restricción contra su madre, Crista Montes.

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En redes sociales circula un video de una presunta transmisión en vivo de Crista Montes, madre de la actriz y cantante Gala Montes, dónde supuestamente respondió a la publicación de su hija sobre una foto de infancia con un mensaje agresivo. En un fragmento de la transmisión, Crista negó haber escrito esa nota cuando Gala era niña y adelantó que existen más fotografías con anotaciones similares.

La respuesta se dio luego de que Gala compartiera el viernes 16 de octubre una imagen de su infancia con un texto manuscrito que atribuyó a su madre, en medio de un conflicto familiar que se arrastra públicamente desde 2024.

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El video no está actualmente en las cuentas oficiales de Crista Montes, sino que circuló a través de usuarios en redes sociales por lo que se pide cautela sobre su contenido. La herramienta SynthID, desarrollada por Google para detectar contenido generado o alterado con inteligencia artificial, no encontró rastros de manipulación en la grabación.

El fragmento no permite conocer el resto de la declaración de Crista ni qué otras fotos mencionó. Hasta el momento, Gala Montes no respondió públicamente a estas afirmaciones de su madre.

Video X/ sol y luna 🩹🌘 @xangela182

La respuesta de Crista Montes en el video

En el fragmento que circuló en redes, Crista Montes presuntamente señaló que la historia no ocurrió como la contó su hija. “Así de sencillo. Y va a haber más fotos, porque no fue la única que escribí, escribí más”, afirmó supuestamente.

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Durante el video se ve supuestamente a Crista Montes quién negó que haya redactado ese mensaje específico durante la infancia de Gala. “Pero ella lo está poniendo como si de niña yo le haya puesto eso. No, señor, así no es la historia. Solo era una niña, pero eso no se lo escribí cuando era niña”, sostuvo presuntamente en la grabación.

El video no permite conocer el resto de su declaración ni qué otras fotos mencionó. Hasta el momento, Gala Montes no respondió públicamente a estas afirmaciones de su madre.

Acaso hay alguna justificación para esto ?

He visto que hay varios comentarios pendejos dando a entender que fue Gala quien escribió eso

Acá dejo esto solo para que se sepa la verdad pic.twitter.com/L6BpuCYvsU — sol y luna 🩹🌘 (@xangela1822) October 17, 2026

El mensaje que publicó Gala Montes

Gala Montes compartió una fotografía de cuando era niña, vestida con una peluca rosada, acompañada de una nota manuscrita que atribuyó a Crista. El texto decía: “TV Azteca. Niña, en vez de ir a la escuela, te llevaron a sacar fotos. Pareces prost... en vez de niña”.

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Junto a la imagen, la actriz explicó que intentó grabar un video para dar contexto, pero no pudo por la emoción que le generó el recuerdo. “Quería hacer un video explicando pero además de que se me cortaba la voz, no hay nada que explicar”, escribió.

Gala relacionó esa nota con comentarios que recibe actualmente sobre su apariencia física. “Mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”, expresó en su publicación.

La madre de Gala Montes volvió a hablar luego de que su hija difundiera en redes una foto de infancia con un mensaje ofensivo sobre su apariencia. En una transmisión en vivo, Crista Montes negó haber escrito esa nota cuando Gala era niña y adelantó que hay más fotos similares que podrían hacerse públicas.

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Ella es la mamá de Gala Montes CRÉDITO: (Instagram/@sargentomatute)

La denuncia por acoso y la orden de restricción

Antes de esta publicación, a finales de septiembre de 2026, Gala Montes había hablado en una entrevista televisiva sobre su intención de actuar legalmente contra su madre. “Quiero poner una orden de restricción”, declaró en ese momento.

En esa misma entrevista, acusó a Crista de acoso, de quedarse con dinero producto de su carrera y de pedirle dinero de manera constante. Aseguró que su madre “no deja de acosarme”.

Gala también le atribuyó presunta manipulación, intentos de extorsión y agresiones físicas. Tras esas declaraciones, Crista Montes respondió con un video grabado en su casa en el que dijo: “Ya no tengo cara para decir nada”.

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El distanciamiento entre madre e hija desde 2024

Gala Montes se reencontró con su mamá. (ViX)

El conflicto público entre ambas comenzó a mediados de 2024, cuando Gala Montes apartó a su madre del cargo de mánager, función que Crista había ejercido durante 18 años, desde que la actriz tenía seis de edad.

En julio de ese año, Crista concedió una entrevista a la revista TVNotas en la que aseguró que su hija la había despedido sin justificación y que atravesaba una situación económica difícil tras quedar fuera de su trabajo.

Gala respondió entonces con un video en Instagram en el que acusó a su madre de extorsión, manipulación emocional y de quedarse con dinero acumulado durante su carrera. Dijo que había tolerado esa situación durante un año para evitar un escándalo público, pero que su madre se adelantó al hablar con la prensa.

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Por su parte, Crista Montes también aseguró en ese momento haber sido víctima de violencia verbal y física por parte de sus hijas, Gala y Beba, y afirmó que la retiraron del manejo de la carrera de la actriz sin pagarle lo que correspondía.

En junio de 2026, Gala reconoció públicamente que perdona a su madre, aunque mantiene la distancia por decisión propia. “Una cosa no está peleada con la otra, que yo diga cosas de mi mamá no quiere decir que no la quiera”, declaró en esa ocasión.

El lanzamiento musical y el conflicto familiar

Mamá de Gala Montes lanza mensaje tras entrevista con Adrián Marcelo: “Se van a llevar una sorpresa” (Foto: Instagram/@adrianmarcelo10)

La publicación de la foto de infancia con la nota manuscrita coincidió con la presentación del nuevo proyecto musical de Gala Montes, titulado “La Hija de Nadie”. La actriz vinculó explícitamente el concepto del disco con sus experiencias familiares.

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En el texto que acompañó la imagen, dirigió un mensaje a quienes atravesaron situaciones similares en sus familias: “Ojalá puedas abrazar a ese niño o esa niña que fuiste y recordarle que merece todo el amor del mundo”.

Gala agregó: “Tal vez no podamos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos construir una historia en la que el dolor no tenga la última palabra”.

Esta no es la primera vez que ambas intercambian mensajes públicos a través de redes sociales. En agosto de 2026, Gala había difundido un mensaje que, según dijo, le envió su madre, lo que generó otra respuesta pública de Crista, quien explicó en ese momento que el mensaje buscaba expresar preocupación y no tenía intención de pedirle dinero.

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