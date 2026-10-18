México

Exjefe de la DEA reactiva ofensiva en redes contra Rocha Moya: “Acabar con políticos corruptos es clave contra los narcoterroristas”

La grabación difundida cuestiona el paradero del mandatario sinaloense y lo vincula con una acusación federal en Nueva York, aunque la frase atribuida al político carece de confirmación

La grabación difundida en X cuestiona el paradero del mandatario sinaloense y lo vincula con una acusación federal en Nueva York, aunque la frase atribuida al político carece de confirmación
La grabación difundida en X cuestiona el paradero del mandatario sinaloense y lo vincula con una acusación federal en Nueva York, aunque la frase atribuida al político carece de confirmación
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Derek Maltz Sr., exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), publicó en X un mensaje y un video en los que vuelve a referirse al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en una corte federal de Nueva York.

¿Qué publicó Maltz?

En su cuenta @derekmaltz_sr, escribió, en traducción libre: “Acabar con los políticos corruptos es un componente crítico en la lucha contra los despiadados narcoterroristas en México”. Cerró el mensaje con la mención “Gov Rocha”.

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Al trino lo acompaña un video con el texto “where is ruben rocha moya” (“¿dónde está Rubén Rocha Moya?”). En él se lee que el gobernador fue acusado en una corte federal de Nueva York por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. En la grabación, una figura que aparece como Rocha afirma: “Estoy protegido y escondido en México”.

Hasta ahora no hay confirmación de que Rocha Moya haya pronunciado esa frase. Maltz ya había difundido contenido generado con inteligencia artificial sobre el político. Uno de esos videos, del 28 de agosto, mostraba a un Rocha hablando en inglés y refiriéndose a El Chapo.

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La grabación difundida en X cuestiona el paradero del mandatario sinaloense y lo vincula con una acusación federal en Nueva York, aunque la frase atribuida al político carece de confirmación

El caso en Nueva York

  • 29 de abril de 2026: la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
  • Señalamiento: de acuerdo con la fiscalía, los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa, en particular la facción de Los Chapitos, para introducir droga a Estados Unidos a cambio de protección política y sobornos.
  • Pena: medios mexicanos reportan que, de ser hallado culpable, enfrentaría un mínimo de 40 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
  • Postura de Rocha: el gobernador negó los señalamientos y habló de un ataque político.

Una licencia con idas y vueltas

Rocha Moya dejó el cargo de manera temporal el 2 de mayo. Regresó el 21 de agosto, tras 112 días de licencia. Tras las críticas de su propio partido, pidió una nueva licencia, que fue aprobada el 23 de agosto.

No es la primera vez que Maltz insiste

(X/@derekmaltz_sr)
(X/@derekmaltz_sr)

El exfuncionario ha pedido en varias ocasiones que México detenga a Rocha Moya y lo envíe a Estados Unidos:

  • 22 de agosto: pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, “otra operación de alto nivel de arresto y remoción” hacia ese país.
  • 29 de agosto: escribió que esperaba que Rocha fuera enviado a Nueva York para enfrentar la justicia.
  • 7 de septiembre: calificó las acusaciones de “extraordinariamente graves”.
  • 7 de octubre: felicitó a Harfuch por la captura de “El Tanque” y volvió a pedir enviar a Rocha y a otros políticos acusados a Estados Unidos.

Presunción de inocencia

Maltz habla como particular: dejó la DEA y no representa a la fiscalía estadounidense. Rocha Moya no ha sido sentenciado y goza de la presunción de inocencia mientras no haya una resolución judicial.

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