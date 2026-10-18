Drones de fibra óptica: la tecnología de la guerra de Ucrania y Rusia que llegó a los cárteles mexicanos

El Ejército mexicano aseguró en Sinaloa drones, baterías y rollos de fibra óptica durante operativos realizados en octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los drones controlados mediante fibra óptica, una tecnología que se ha convertido en una de las herramientas características de la guerra entre Rusia y Ucrania, comenzaron a aparecer también en investigaciones contra grupos criminales en México.

El caso más reciente se registró en Sinaloa, donde el Ejército Mexicano aseguró durante octubre material que incluía drones, controles, baterías y rollos de cable de fibra óptica.

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el 5 de octubre fueron asegurados en El Rosario 15 drones, 15 controles, 15 rollos de cable de fibra óptica para drones y 14 baterías, además de armas y 42 artefactos explosivos improvisados.

Días después, otro operativo permitió localizar 48 drones, 64 baterías y 44 rollos de cable de fibra óptica, además de equipo táctico y cartuchos.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional hizo una precisión importante: los aparatos no estaban completos. El secretario Ricardo Trevilla Trejo explicó que se trataba de partes destinadas al ensamblaje y que no tenían dispositivos para lanzar explosivos.

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Crimen organizado · Tecnología Drones de fibra óptica: la tecnología de la guerra en Ucrania llega a los cárteles mexicanos El Ejército aseguró en Sinaloa decenas de drones y cables de fibra óptica, el mismo sistema que Rusia y Ucrania usan para evadir la guerra electrónica. Explora cómo funciona y qué se encontró. 63 Drones asegurados en dos operativos de octubre 59 Rollos de cable de fibra óptica decomisados 42 Artefactos explosivos improvisados hallados el 5 de octubre 2 Facciones activas en Sinaloa: Los Mayos y Los Chapos Radiofrecuencia contra fibra óptica: por qué cambia el juego Drones por radiofrecuencia Drones por fibra óptica Los drones FPV (First Person View) reciben instrucciones del operador mediante señales de radio. Ese sistema puede ser interferido por equipos de guerra electrónica diseñados para bloquear la comunicación entre el piloto y el aparato, neutralizándolo en pleno vuelo. El dron permanece conectado con su operador mediante un cable físico que se despliega durante el vuelo. Los inhibidores de radiofrecuencia no pueden interrumpir ese enlace, lo que ha hecho que Rusia emplee esta tecnología incluso contra subestaciones eléctricas en la región de Sumy, Ucrania. Lo asegurado en Sinaloa (clic en cada tarjeta) 15 drones y 42 artefactos explosivos Clic para ver detalle ▾ Se aseguraron 15 drones, 15 controles, 15 rollos de cable de fibra óptica para drones, 14 baterías, armas y 42 artefactos explosivos improvisados. 48 drones y equipo táctico Clic para ver detalle ▾ Un segundo operativo permitió localizar 48 drones, 64 baterías y 44 rollos de cable de fibra óptica, además de equipo táctico y cartuchos. Lo que aclaró la Sedena Los aparatos no estaban completos ▾ Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, explicó que se trataba de partes destinadas al ensamblaje, sin dispositivos para lanzar explosivos. No se identificó a qué grupo pertenecía el material ▾ La dependencia no pudo establecer si el material corresponde a "Los Mayos" o "Los Chapos", las dos facciones que operan actualmente en Sinaloa. Trevilla descartó equipo especialmente avanzado ▾ Los grupos criminales suelen adquirir drones comerciales y modificarlos después para usarlos contra rivales o autoridades, según la Defensa. El cable puede romperse o enredarse en vuelo ▾ El CSIS señala que el vínculo físico, aunque resistente a interferencias, introduce compromisos frente a los drones convencionales por el riesgo de que el cable se atore o se rompa. Preocupación en Estados Unidos por la vigilancia fronteriza ▾ El CSIS advierte que la experimentación de los cárteles con drones de fibra óptica puede complicar las labores de detección y combate contra aeronaves no tripuladas en la frontera.

Además, la dependencia señaló que no pudo establecer a qué grupo criminal pertenecía el material. En Sinaloa actualmente operan las facciones conocidas como “Los Mayos” y “Los Chapos”, pero la Sedena no atribuyó el aseguramiento a ninguna de ellas.

¿Por qué Rusia y Ucrania utilizan drones de fibra óptica?

Los drones FPV —siglas de First Person View— normalmente reciben las instrucciones del operador mediante señales de radio. Ese sistema puede ser afectado por equipos de guerra electrónica, utilizados para interferir las comunicaciones entre el piloto y el aparato.

La fibra óptica cambia esa dinámica.

En lugar de enviar las órdenes mediante una conexión inalámbrica, el dron permanece conectado con su operador mediante un cable físico que se va desplegando durante el vuelo. Por ello, los inhibidores diseñados para bloquear señales de radio no pueden interrumpir de la misma manera ese enlace.

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Esta característica adquirió especial importancia en Ucrania, donde Rusia y Ucrania han desarrollado una auténtica carrera tecnológica alrededor de los drones y las contramedidas electrónicas.

La fibra óptica permite mantener el vínculo entre el operador y el dron sin depender de una señal de radio susceptible a interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, Rusia ha empleado drones de este tipo incluso contra infraestructura eléctrica ucraniana. Reuters documentó ataques contra subestaciones en la región de Sumy y explicó que los aparatos podían superar defensas basadas en interferencias electrónicas precisamente porque el vínculo con el operador se realiza mediante fibra óptica.

El uso de esta tecnología también se ha extendido para operaciones tácticas en el frente. Análisis del Institute for the Study of War han documentado que Rusia utiliza drones FPV conectados mediante fibra óptica para hacerlos más resistentes a la guerra electrónica y ampliar sus posibilidades de operación.

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¿Por qué interesan a los cárteles mexicanos?

La razón principal está relacionada con una dinámica que también ocurre en México: los grupos criminales y las autoridades han comenzado a utilizar inhibidores y sistemas antidrones, lo que obliga a las organizaciones delictivas a buscar mecanismos para evitar que sus aeronaves sean neutralizadas.

El CSIS ha advertido que los grupos criminales mexicanos comenzaron a experimentar con drones de fibra óptica y que la tecnología representa un desafío adicional para los sistemas antidrones. El organismo destaca que su principal ventaja consiste precisamente en que el vínculo físico dificulta las medidas de interferencia electrónica.

Pero eso no significa que sean drones indestructibles o imposibles de detectar.

El uso de drones por grupos criminales representa un reto creciente para los sistemas antidrones desplegados por las autoridades mexicanas. REUTERS/Stringer/File Photo

La propia naturaleza del sistema introduce limitaciones: el aparato permanece conectado a un cable y este puede enredarse, romperse o quedar atrapado durante el vuelo. El CSIS señala que estas desventajas hacen que la tecnología tenga importantes compromisos frente a los drones convencionales.

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En el caso mexicano, la información disponible apunta todavía a una fase de adaptación y experimentación.

La Defensa ha explicado que los grupos criminales suelen adquirir drones comerciales y posteriormente modificarlos para emplearlos contra organizaciones rivales o autoridades. Ricardo Trevilla Trejo, titular de esa dependencia, incluso descartó que los dispositivos asegurados fueran especialmente sofisticados.

Por ello, los decomisos de Sinaloa son relevantes no porque demuestren que los cárteles ya poseen una capacidad idéntica a la de los ejércitos ruso y ucraniano, sino porque evidencian el interés criminal por incorporar una tecnología que nació como respuesta a la guerra electrónica moderna.

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El fenómeno también ha despertado preocupación en Estados Unidos. Un análisis del CSIS señala que la experimentación de los cárteles con drones de fibra óptica puede complicar todavía más las labores de vigilancia y combate contra aeronaves no tripuladas en la frontera.

Los drones FPV controlados mediante fibra óptica se han convertido en una herramienta utilizada por Rusia y Ucrania para enfrentar la guerra electrónica. (Tetiana Dzhafarova/AFP)

Así, la evolución de los drones muestra cómo las innovaciones desarrolladas durante una guerra convencional pueden terminar trasladándose a conflictos completamente distintos. En Ucrania, la fibra óptica surgió como una respuesta a la interferencia electrónica; en México, su aparición entre el equipo asegurado a grupos criminales revela que los cárteles también están intentando adaptarse a una nueva generación de sistemas antidrones.

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