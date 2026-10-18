Temperatura en CDMX hoy domingo 18 de octubre: activan alerta por bajas temperaturas y prevén lluvias en la tarde

Una cortina de lluvia cubre una sección de la Ciudad de México mientras los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl permanecen visibles bajo el cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pronóstico del clima en la Ciudad de México para hoy domingo 18 de octubre contempla un ambiente frío durante las primeras horas del día, seguido de un incremento gradual de las temperaturas después del mediodía y la posibilidad de lluvias ligeras con intervalos de chubascos durante la tarde y noche.

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), emitido a las 07:00 horas, las condiciones más relevantes de esta jornada serán las bajas temperaturas en las partes altas del sur y poniente de la capital, donde se activó una Alerta Amarilla para advertir a la población sobre los riesgos asociados al frío.

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La dependencia capitalina también pronostica vientos provenientes del norte de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h, además de cielo predominantemente nublado y precipitaciones menores a 15 milímetros. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX: ¿qué zonas serán afectadas?

La SGIRPC informó que durante la mañana de este domingo 18 de octubre se esperan condiciones de frío en las regiones elevadas del sur y poniente de la Ciudad de México, motivo por el cual emitió una advertencia por temperaturas bajas.

El periodo señalado en el boletín meteorológico comprende de las 07:00 a las 08:00 horas, cuando se prevé que las condiciones térmicas sean especialmente frías en las zonas de mayor altitud.

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Aunque el reporte no presenta un desglose de las alcaldías incluidas en la alerta, las regiones montañosas del sur y poniente comprenden áreas de demarcaciones como:

Tlalpan: principalmente sus comunidades y zonas altas cercanas al Ajusco.

Milpa Alta: localidades rurales ubicadas en regiones de mayor altitud.

La Magdalena Contreras: áreas montañosas próximas a los Dinamos.

Cuajimalpa: comunidades cercanas a las zonas boscosas y elevadas.

Álvaro Obregón: sectores altos ubicados hacia el poniente de la capital.

Estas referencias permiten identificar las regiones geográficas donde habitualmente se registran temperaturas más bajas, aunque no constituyen una lista oficial de alcaldías con alerta individual.

Ante las condiciones previstas, Protección Civil recomienda utilizar ropa abrigadora, especialmente durante las primeras horas del día, así como prestar atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes presentan enfermedades respiratorias.

También es importante evitar utilizar anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados sin ventilación, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

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Temperaturas en CDMX hoy 18 de octubre: ¿cuál será la máxima y mínima?

El boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil establece que la temperatura máxima será de 22 grados Celsius, mientras que la mínima podría descender hasta los 12 grados durante las primeras horas del lunes 19 de octubre.

Estas mediciones corresponden a la alcaldía Venustiano Carranza, utilizada como referencia para el pronóstico meteorológico de la capital.

A las 07:00 horas de este domingo, el termómetro registraba 11 grados Celsius en dicha demarcación, reflejando las condiciones de frío con las que comenzó la jornada.

La evolución prevista de las temperaturas durante las próximas 24 horas es la siguiente:

09:00 horas: 14 °C, con cielo nublado y ambiente fresco.

12:00 horas: 19 °C, con aumento gradual de la temperatura.

15:00 horas: 22 °C, máxima prevista para este domingo.

18:00 horas: 19 °C, con probabilidad de chubascos.

21:00 horas: 17 °C, con cielo mayormente nublado.

00:00 horas: 15 °C, con ambiente fresco.

03:00 horas: 13 °C, con descenso de temperatura.

06:00 horas del lunes: 12 °C, mínima estimada.

09:00 horas del lunes: 15 °C, con cielo nublado.

El contraste entre las temperaturas matutinas y vespertinas será una de las principales características del clima en CDMX durante este domingo.

Aunque después del mediodía se espera un ambiente relativamente cálido, las condiciones volverán a ser frescas durante la noche, especialmente en las zonas altas de la capital.

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¿A qué hora lloverá hoy domingo 18 de octubre en Ciudad de México?

Además del descenso de temperaturas, la SGIRPC pronostica lluvias ligeras con intervalos de chubascos durante la tarde y noche de este domingo.

De acuerdo con la gráfica meteorológica, las precipitaciones podrían presentarse principalmente alrededor de las 18:00 horas, cuando se espera una temperatura cercana a los 19 grados Celsius.

La dependencia estima acumulaciones de lluvia inferiores a 15 milímetros, por lo que no se anticipan precipitaciones de gran intensidad generalizada.

Sin embargo, las condiciones podrían variar entre las distintas regiones de la capital, especialmente en áreas donde se concentre mayor nubosidad.

El reporte oficial tampoco establece una alerta específica por lluvias fuertes, granizo o tormentas severas para esta jornada.

En cuanto al viento, se esperan corrientes de componente norte con velocidades sostenidas de 10 a 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

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Estas condiciones pueden provocar movimiento de ramas, desplazamiento de objetos ligeros y dificultades para motociclistas y peatones, particularmente en zonas abiertas.

Ante la posibilidad de precipitaciones vespertinas, se recomienda llevar paraguas o impermeable, conducir con precaución sobre pavimento mojado y evitar tirar basura en las calles para prevenir obstrucciones en el drenaje.

Calidad del aire en CDMX hoy domingo 18 de octubre

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) reportó que, a las 06:00 horas de este domingo, el Índice de Aire y Salud se encontraba en la categoría Buena.

De acuerdo con el boletín meteorológico, los contaminantes considerados en el monitoreo fueron el ozono (O₃), dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO) y las partículas suspendidas PM10 y PM2.5.

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Esta clasificación indica condiciones favorables para realizar actividades al aire libre durante las primeras horas de la jornada.

No obstante, la calidad del aire puede cambiar a lo largo del día debido a las condiciones meteorológicas, las emisiones contaminantes y la circulación de los vientos.

Por ello, las autoridades recomiendan consultar las actualizaciones de Sedema, especialmente antes de realizar actividades físicas prolongadas en espacios abiertos.

¿Habrá caída de ceniza del volcán Popocatépetl en CDMX?

Otro de los aspectos relevantes del boletín de la SGIRPC es el pronóstico relacionado con el volcán Popocatépetl, cuyo semáforo de alerta permanece en Amarillo Fase 2.

La dependencia capitalina informó que, en caso de registrarse emisiones volcánicas durante este domingo, la pluma se desplazaría hacia el noroeste, dirección que podría favorecer el transporte de ceniza hacia la Ciudad de México.

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El reporte incluye una advertencia sobre esta posibilidad, aunque ello no significa que exista una caída de ceniza confirmada en las alcaldías capitalinas.

La presencia de material volcánico dependerá de factores como la intensidad de las emisiones, la dirección de los vientos y las condiciones atmosféricas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse pendientes de los comunicados del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de Protección Civil.

En caso de confirmarse caída de ceniza, se recomienda cerrar puertas y ventanas, proteger depósitos de agua, evitar actividades físicas al aire libre y retirar el material acumulado sin arrojarlo al drenaje.

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Finalmente, la SGIRPC reiteró la importancia de consultar el Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México, especialmente por las bajas temperaturas previstas en zonas altas y la posibilidad de chubascos durante la tarde y noche de este domingo 18 de octubre.