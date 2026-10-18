Edomex evita pago de más de 7.5 millones de pesos por intentos de extorsión

Autoridades del Edomex evitaron el pago de más 7.5 millones por el delito de extorsión Foto: SSPC

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La Policía Cibernética del Estado de México evitó el pago de 7 millones 572 mil 959 pesos por intentos de extorsión registrados del 8 al 14 de octubre, periodo en el que las autoridades recibieron 750 denuncias relacionadas con amenazas, fraudes y engaños telefónicos, informó el gobierno estatal durante la Mesa de Paz realizada en el municipio de Lerma.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las acciones de inteligencia y atención a víctimas permitieron impedir que ese dinero llegara a manos de los presuntos responsables. La cifra corresponde a los pagos evitados durante esa semana y no al monto total de las pérdidas económicas por extorsión en la entidad.

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A través de sus redes sociales, la gobernadora Delfina Gómez destacó los resultados de la coordinación entre las instituciones de seguridad y llamó a la población a reportar estos delitos para facilitar la intervención de las autoridades.

“Invitamos a la ciudadanía a denunciar en el 089 si conocen a alguien o ustedes están siendo víctimas de extorsión”, señaló la mandataria mexiquense.

Extorsión telefónica, principal motivo de denuncia

La extorsión telefónica en el Edomex concentró 278 de los reportes recibidos en una semana - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de la Secretaría de Seguridad estatal detalla que, de las 750 denuncias atendidas durante el periodo, 278 correspondieron a extorsión telefónica, mientras que 269 estuvieron relacionadas con fraude telefónico.

Estas dos modalidades concentraron la mayor parte de los reportes, con 547 casos en conjunto. La dependencia también recibió 60 denuncias por llamadas maliciosas y 25 por amenazas de causar daño a las víctimas.

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Además, se registraron 13 casos de extorsión electrónica, nueve relacionados con el cobro de derecho de piso y uno de extorsión directa. Los 95 reportes restantes correspondieron a otras causas.

Las cifras muestran que las llamadas telefónicas continúan como una de las principales vías utilizadas para intentar obtener dinero mediante engaños, intimidaciones o amenazas. En estos casos, los responsables pueden hacerse pasar por familiares en problemas, supuestos integrantes de grupos criminales o representantes de instituciones para presionar a las víctimas.

La dependencia recomienda evitar depósitos o transferencias ante exigencias sospechosas, no proporcionar información personal y verificar cualquier situación de emergencia directamente con los familiares involucrados.

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Edomex recibió más de 39 mil denuncias en 2025

Un hombre y una mujer fueron detenidos tras una denuncia por extorsión (SSEM)

Los registros oficiales también dimensionan el alcance del problema en la entidad. La Secretaría de Seguridad estatal reportó que su Área de Atención Telefónica de Denuncias de Extorsión y Fraude Telefónico atendió 39 mil 67 denuncias durante 2025.

De ese total, así se dividieron:

18 mil 60 correspondieron a extorsión telefónica 9 mil 886, a fraude telefónico 570, a extorsión electrónica 468, a cobro de derecho de piso 145, a extorsión directa.

Entre los municipios con más incidencias reportadas en ese registro aparecen:

Toluca, con 4 mil 61

Ecatepec, con 3 mil 886

Naucalpan, con 2 mil 404

Nezahualcóyotl, con mil 831

Cuautitlán Izcalli, con mil 617

Por otra parte, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México informó que durante 2025 recibió 72 mil 103 denuncias anónimas a través de la línea 089. Entre los reportes más frecuentes figuraron la extorsión telefónica, con 26 mil 187, y el fraude telefónico, con 4 mil 327.

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Estas estadísticas corresponden a canales de atención distintos, por lo que no deben sumarse como si representaran casos únicos. Una misma situación puede generar reportes ante diferentes instancias.

¿Cómo denunciar un intento de extorsión?

Mexicanos realizaron 7.6 millones de llamadas a los números de seguridad 911 y 089 por posibles delitos, evidenciando el uso de líneas de emergencia y denuncia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad estatal recuerda que el número 089 funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y permite presentar denuncias anónimas sobre extorsión y otros delitos.

Ante una llamada sospechosa, las autoridades recomiendan colgar, evitar discusiones con el presunto extorsionador, no realizar depósitos y comunicarse con familiares para verificar la información. Si existe una amenaza inmediata contra la integridad física, se debe llamar al 911.

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Para reportar incidentes cibernéticos, la Policía Cibernética del Estado de México también dispone del teléfono 722 275 8333.

Las autoridades exhortaron a la población a conservar mensajes, números telefónicos y otros elementos que puedan servir como evidencia, sin exponerse a confrontaciones con los responsables.

La estrategia estatal busca fortalecer la prevención y la coordinación institucional para reducir el impacto económico de estos delitos y facilitar la atención de quienes reciben amenazas o intentos de engaño.