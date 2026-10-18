¿Cuál es el estado de salud de Francisco Céspedes tras casi desvanecerse durante un concierto en CDMX?

Francisco Céspedes encendió las alarmas después de sufrir una baja de presión durante su concierto sinfónico en Ciudad de México. (Instagram: Francisco Céspedes)

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Francisco Céspedes encendió las alarmas después de sufrir una baja de presión durante su concierto sinfónico en Ciudad de México.

El cantante presentó mareos, sudoración y un intenso malestar físico que lo obligaron a interrumpir su espectáculo la noche del jueves 15 de octubre.

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El incidente ocurrió en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde el intérprete recibió asistencia médica antes de regresar al escenario. Un día después, su equipo confirmó que había logrado recuperarse.

Este sábado 17 de octubre, Céspedes compartió videos de su presentación mediante sus historias de Instagram, después de que las imágenes de su desvanecimiento provocaran preocupación entre sus seguidores.

¿Qué le pasó a Francisco Céspedes durante su concierto en CDMX?

El cantautor ofrecía un espectáculo acompañado por una orquesta sinfónica cuando comenzó a experimentar dificultades físicas.

Según reportes de los asistentes, el malestar apareció alrededor de la quinta canción del repertorio. Céspedes presentó mareos y sudoración excesiva, hasta que tuvo que detener su actuación.

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“Me siento mal, veo estrellas, creo que me voy a vomitar”, expresó durante el concierto, según declaraciones recogidas por Televisa Espectáculos.

Ante la situación, integrantes de su equipo y personal médico acudieron a auxiliarlo.

Francisco Céspedes expresó a sus músicos sentirse mal. (TikTok)

Posteriormente, el artista relató que un médico presente entre los espectadores intervino para atenderlo.

“Un médico del público saltó hasta el escenario sin pensar, como corresponde a su juramento hipocrático; perdí el conocimiento por segundos, creo, sí fue dramático, podrán imaginarlo”, explicó en Instagram.

El músico abandonó temporalmente el escenario para recuperarse.

¿Cuál es el estado de salud actual de Francisco Céspedes?

La oficina del cantante difundió un comunicado el viernes 16 de octubre para aclarar lo sucedido.

“Informamos que el maestro Francisco Céspedes se encuentra bien y estable, después del malestar que presentó durante su concierto sinfónico la noche del 15 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris”, señaló su equipo de representación.

El documento confirmó que el cantante sufrió una baja de presión arterial que pudo controlarse durante el espectáculo.

“Durante la presentación, el maestro tuvo una baja de presión que pudo controlarse en el momento, por lo que fue necesario hacer una breve pausa para su recuperación”, precisó.

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Los representantes explicaron que Céspedes acababa de regresar de una extensa gira por España y enfrentaba cambios de horario, además de la adaptación a la altitud de Ciudad de México.

También recordaron que el músico vive con diabetes, una condición que él mismo ha hecho pública.

No obstante, el comunicado no establece que la diabetes haya sido la causa directa del episodio.

Una vez recuperado, Céspedes continuó con el show junto a Rosy Arango, invitada especial. (Instagram: Francisco Céspedes)

Rosy Arango intervino para continuar el concierto

Mientras Céspedes recibía atención médica, la cantante Rosy Arango, invitada especial de la presentación, asumió temporalmente el espectáculo.

Su intervención permitió mantener la función mientras los médicos evaluaban al intérprete.

Después de estabilizarse, Céspedes regresó al escenario y continuó cantando, aunque permaneció sentado durante parte de la presentación.

El equipo del músico agradeció a Arango, a los asistentes y al personal médico por su respuesta ante la emergencia.

¿Francisco Céspedes cancelará sus próximos conciertos?

Hasta el momento, los representantes del artista no han anunciado cancelaciones derivadas de su reciente problema de salud.

El comunicado también confirmó que Céspedes mantiene entre sus compromisos próximos la ceremonia del Grammy a la Excelencia Musical, prevista para el 9 de noviembre.

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Su equipo aseguró que el intérprete está preparado y entusiasmado por recibir el reconocimiento.

La emergencia del 15 de octubre terminó sin complicaciones graves reportadas por sus representantes.