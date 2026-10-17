IMSS no gasta más de 4 mil millones de pesos que estaban programados para la adquisición de bienes, equipos y productos de limpieza

El IMSS dejó de ejercer casi 4.5 mil millones de pesos que estaban programados para la compra de diversos productos. (X / @zoerobledo / @Tu_IMSS)

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De acuerdo con el Informe Financiero del Segundo Trimestre de 2026 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la dependencia dejó de ejercer 95.6 por ciento de los recursos que tenía programados para la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Durante el primer semestre de este año, la institución a cargo de Zoé Robledo, literalmente, no gastó en equipos médicos como tomógrafos, mastógrafos y aparatos de resonancia magnética.

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IMSS no ejerce 95.6 por ciento de recursos programados para bienes y equipos

El IMSS cae en este subejercicio de recursos, justo cuando miles de sus trabajadores sindicalizados protestan por las consecuencias de las políticas de austeridad que están afectando la atención médica y poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

A todo lo anterior, se suma un menor gasto en materiales de limpieza e insumos de laboratorio respecto de lo programado, justo cuando los trabajadores del IMSS revelaron que les racionan los productos necesarios para garantizar la salud de los pacientes.

Gobierno federal y sindicato del IMSS instalan mesa para negociar aumento salarial. (Foto: X/@zoerobledo)

Zoé Robledo no gastó casi 4.5 mil millones de pesos en materiales de primera necesidad

Proceso reportó que –con base en el Informe Financiero del Segundo Trimestre de 2026, es decir, entre los meses de enero y junio– la dependencia tenía programados 4.5 mil millones de pesos para la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles. Sin embargo, únicamente ejerció 202 millones de pesos.

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Lo anterior, representa una diferencia de aproximadamente 4.3 mil millones de pesos, equivalente a un gasto 95.6 por ciento inferior al que se tenía contemplado para los primeros seis meses de este año.

Institución no tuvo interés en la inversión física

Tomando en cuenta esas cifras, de cada 100 pesos que el IMSS tenía programados para la adquisición de este tipo de bienes y equipos, solamente ejerció cerca de cuatro pesos.

Dicha situación forma parte de un menor ejercicio de recursos destinados a inversión física, misma que incluye la adquisición de bienes, equipos y otros proyectos de inversión del IMSS.

IMSS justifica las modificaciones en el uso de sus recursos

El IMSS ejerció un gasto en inversión física 38.1 por ciento menor al programado durante el primer semestre de 2026, según el documento. Entre enero y junio, el organismo destinó alrededor de 4.9 mil millones de pesos a este rubro, por debajo de los 8.1 mil millones de pesos previstos originalmente.

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La diferencia, de tres mil millones de pesos, se explica por una modificación en el calendario de distintos programas destinados a la adquisición de equipos electromecánicos. Según reconoció el propio organismo, parte de los recursos contemplados para los primeros seis meses del año se reprogramaron para etapas posteriores.

“Inversión Física: Al cierre del mes de junio, se registró una variación de tres mil 057 millones de pesos, equivalente a -38.1 por ciento respecto del presupuesto aprobado. Esta variación se explica por el subejercicio en el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (BMI), derivado de la recalendarización de diversos programas plurianuales para la adquisición de equipos electromecánicos”, reza el documento del IMSS.

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Sheinbaum evita responder si Zoé Robledo seguirá al frente del IMSS, atribuye a “burocracia” el desabasto de medicamento. (Presidencia/IMSS)

Pagaron, pero proyectos que se originaron en 2025

Además, el IMSS reconoció que prácticamente todos los recursos pagados en el rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles corresponden a proyectos que se originaron en 2025, es decir, un año antes del periodo que actualmente se analiza.

“Del monto registrado como pagado al mes de junio, el 99 por ciento corresponde al ejercicio de proyectos plurianuales originados en el ejercicio fiscal 2025 para la adquisición de tomógrafos, mastógrafos y equipos de resonancia magnética, mientras que el 1.0 por ciento restante corresponde al pago de pasivos”, agrega.

No obstante, el informe nunca precisa cuántos equipos médicos fueron afectados por estos cambios en el calendario de adquisiciones, tampoco permite establecer si hubo retrasos en las entregas o afectaciones directas a los derechohabientes.

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IMSS no gasta en limpieza ni enmateriales de laboratorio

El rezago no se limita a la adquisición de bienes y equipos médicos. El IMSS también reportó un gasto 0.4 por ciento menor al programado en materiales y suministros durante el primer semestre de 2026, sobre todo en partidas vinculadas con productos de limpieza, insumos de laboratorio, así como mobiliario y equipo administrativo.

Según el informe financiero, el organismo tenía previsto destinar 55.6 mil millones de pesos a este rubro entre enero y junio, pero solo ejerció 55.4 mil millones de pesos.

Lo anterior, representa una diferencia de 237 millones de pesos que no se ejercieron durante los primeros seis meses de 2026, respecto de lo que se tenía programado.

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Trabajadores denuncian que IMSS raciona los productos de limpieza

Al igual que con los bienes e inmuebles, el IMSS reconoció que la diferencia se concentró principalmente en las partidas de material de limpieza, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, así como mobiliario y equipo administrativo.

En comisiones de San Lázaro, diputados solicitaron más recursos para cubrir las prestaciones de los trabajadores del IMSS. Crédito: Reuters

“La diferencia se concentra principalmente en las partidas de material de limpieza y materiales, accesorios y suministros de laboratorio y mobiliario y equipo administrativo”, explicó el instituto.

El dato cobra relevancia en el contexto de las protestas contra la política de austeridad, en las que trabajadores del IMSS han denunciado el racionamiento de productos de limpieza, indispensables para mantener las condiciones de higiene en las instalaciones médicas.

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No son buenos tiempos para Zoé Robledo, ya que en medio de las protestas de sus trabajadores sindicalizados, el IMSS dejó de gastar más de 4 mil millones de pesos en bienes, equipos y productos de limpieza.