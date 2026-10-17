Conoce las claves para entender el capítulo 4 de la serie de Timbiriche

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

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El cuarto episodio de Timbiriche coloca a Thalía, Paulina Rubio y Sasha Sokol en el centro de una etapa marcada por disputas internas, romances adolescentes y presiones sobre la imagen. Estas son algunas pistas para entender mejor lo que hay detrás del capítulo disponible en ViX.

La serie reconstruye la entrada de Thalía a un grupo que ya tenía códigos, jerarquías y vínculos formados. El episodio vuelve a 1986, cuando la cantante aparece frente al espejo con un vestido de osos de peluche que usó en una presentación de aquellos años.

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La escena no funciona sólo como referencia estética. Marca el punto desde el que el capítulo revisa su llegada a Timbiriche: una nueva integrante que debía encontrar sitio entre compañeros que habían crecido juntos desde niños.

Thalía llega a un grupo que ya tenía sus propios equilibrios

El episodio sugiere que la incorporación de Thalía no fue tersa.

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

La discusión también alcanza el reparto de las canciones. Paulina comienza a cuestionarse su lugar e el grupo y al notar que Thalía comienza a tener mucha aceptación la situación comienza a complicarse.

La producción contrapone el rango vocal de ambas cantantes y muestra que las decisiones musicales no se vivían como asuntos técnicos. Para los adolescentes que formaban parte del grupo, cantar una canción podía significar ocupar un lugar frente al público.

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La pelea entre Paulina Rubio y Thalía tiene una historia más larga

Las diferencias entre Thalía y Paulina aparecen en el episodio a partir de una disputa por canciones, pero las dos artistas han contado que sus roces venían de antes.

Paulina dijo en una antigua entrevista a Yordi Rosado las supuestas razones detrás de sus conflictos con la actriz de Quinceañera.

Rubio sostuvo que Thalía fue su amiga durante una parte de su estancia en Timbiriche. También negó que sus diferencias se explicaran por una competencia profesional o por el deseo de ocupar el sitio de la otra dentro de la agrupación.

“Era mi amiga”, dijo la intérprete. En esa conversación, Paulina explicó que los problemas tenían más relación con los novios y los afectos adolescentes que con la disputa por ser la voz principal del grupo.

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La serie recupera esa fricción desde otro frente: la canción Mírame.

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

De acuerdo con el capítulo, el tema fue ofrecido primero a Paulina, quien lo rechazó porque no se sentía identificada. La canción terminó en la voz de Alix Bauer.

El dato permite entender por qué las discusiones alrededor de Thalía no se reducen a una pelea aislada. El capítulo revisa una etapa en la que cada decisión artística se mezclaba con amistades, relaciones y rivalidades dentro y fuera del escenario.

Sasha Sokol y Benny Ibarra abren otra historia dentro de la banda

Mientras las tensiones entre Thalía y Paulina ocupan una parte del episodio, la serie viaja a Estados Unidos para mostrar el acercamiento entre Sasha y Benny.

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Sasha Sokol ha confirmado en diversos momentos que cuando sus padres se enteraron del noviazgo que ella tenía con Luis de Llano decidieron enviarla a Estados Unidos a estudiar.

Los romances de Timbiriche también terminan convertidos en canciones

Timbiriche , episodio 3 (cortesía ViX)

El episodio invita a mirar hacia otras historias sentimentales que atravesaron a la banda. Una de ellas es la relación de Mariana Garza y Eduardo Capetillo, que comenzó durante las funciones de Vaselina, entre 1983 y 1984.

Mariana recordó en una entrevista con Montse y Joe que aquel noviazgo duró un año y siete meses y lo describió como una relación “muy tormentosa”.

La actriz contó que descubrió infidelidades de Capetillo con compañeras de la obra y que acumuló experiencias que terminaron por llevarla a romper la relación.

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Años después, Mariana habló con el compositor Fernando Riba sobre esa historia cuando Timbiriche preparaba el disco Timbiriche 7. De esa conversación nació “Besos de Ceniza”.

La canción retrata a una joven que descubre una traición amorosa. Para Mariana, interpretarla implicaba volver a una herida que seguía cercana. El tema también fue el último que cantó con Timbiriche antes de dejar el grupo para dedicarse a la actuación.