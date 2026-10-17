México

Protección Civil alerta por el fortalecimiento de Trudy a huracán categoría 2 frente a Colima y Michoacán

Claudia Sheinbaum llamó a extremar precauciones ante el fenómeno meteorológico

Protección Civil alerta por el fortalecimiento de Trudy a huracán categoría 2 frente a Colima y Michoacán. REUTERS/Gustavo Vilchis
Protección Civil alerta por el fortalecimiento de Trudy a huracán categoría 2 frente a Colima y Michoacán. REUTERS/Gustavo Vilchis
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La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán Trudy se intensificó nuevamente a categoría 2, con una circulación que refuerza la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas en el occidente y sur de México.

De acuerdo con el reporte, el centro del fenómeno se localizó a las 15:00 horas a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, en el estado de Colima, y a 190 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán.

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El ciclón presenta vientos sostenidos de 155 km/h, con rachas de hasta 195 km/h, y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 17 km/h.

Lluvias, vientos de 120 km/h y oleaje de 7 metros azotan el Pacífico

En materia de precipitaciones, la dependencia prevé lluvias puntuales intensas para Colima y Michoacán, particularmente en sus zonas sur y costera. Para Jalisco, en su franja costera y sur, así como para el sur de Nayarit, se esperan lluvias puntuales muy fuertes. El suroeste de Guerrero, por su parte, registrará lluvias puntuales fuertes.

Respecto a los vientos, la Coordinación Nacional de Protección Civil anticipó ráfagas de entre 80 y 90 km/h, con rachas de 100 a 120 km/h, en las costas de Jalisco -donde se prevé un incremento durante la noche-, además de Colima y Michoacán. En la costa de Guerrero, los vientos oscilarán entre 30 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h.

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El oleaje también representa un factor de riesgo: se esperan olas de entre 5 y 7 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Jalisco, con un aumento previsto durante el transcurso del día. En Guerrero, en cambio, el oleaje se ubicará entre 2 y 3 metros, con tendencia a disminuir durante la jornada.

Protección Civil emite recomendaciones ante Trudy

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la población asegurar puertas y ventanas, así como retirar objetos que el viento pueda proyectar.

También pidió alejarse de playas y zonas de oleaje elevado y suspender actividades en el mar. Entre las indicaciones adicionales, la dependencia instruyó no cruzar calles inundadas, ríos ni arroyos, y evitar laderas con riesgo de deslaves.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a tener lista su mochila de emergencia, identificar su ruta de evacuación y el albergue correspondiente, y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades de Protección Civil en su localidad.

Alerta naranja por el huracán Trudy en México

Ante el acercamiento de Trudy, la dependencia emitió una alerta naranja, que se atribuye a “peligro alto” en las siguientes zonas:

Colima (6 municipios):

  • Armería
  • Coquimatlán
  • Ixtlahuacán
  • Manzanillo
  • Minatitlán
  • Tecomán

Jalisco (22 municipios):

  • Atengo
  • Atenguillo
  • Autlán de Navarro
  • Ayutla
  • Cabo Corrientes
  • Casimiro Castillo
  • Cihuatlán
  • Cuautitlán de García Barragán
  • Cuautla
  • El Grullo
  • Guachinango
  • La Huerta
  • El Limón
  • Mascota
  • Mixtlán
  • Puerto Vallarta
  • Villa Purificación
  • San Sebastián del Oeste
  • Talpa de Allende
  • Tolimán
  • Tomatlán
  • Tuxcacuesco

Michoacán (3 municipios):

  • Aquila
  • Coahuayana
  • Chinicuila

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